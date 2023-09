Chi ama le piante è spesso combattuto tra il volerne prendere un’altra per il proprio balcone e l’aver paura di non essere in grado di averne cura. Con l’Albero di Giada non avrai questo problema!

Il suo nome botanico è Crassula Ovata, ma l’albero di giada è quasi ovunque conosciuto con questo suo simpatico soprannome.

Di bello, però, non ha certo solo il nome, ma anche la sua verde chioma, fatta da tantissime foglie rotonde e doppie. Da buona pianta grassa, inoltre, non ha certo bisogno di chissà quali grandi cure.

Vediamo come averne una sempre folta e maestosa con pochi, ma utilissimi consigli.

Tieni alla giusta luce

La cosa più importante da fare per avere un albero di giada sempre bello e rigoglioso è tenerlo nel posto giusto.

Dobbiamo tenere a mente sempre una cosa importante: luce sì, ma non troppa!

Ecco perché puoi tenere questa pianta sia in casa sia all’esterno, in giardino o balcone, purché la luce sia sufficiente: quando, infatti, non riceve abbastanza luce le sue foglie crescono piccole, pallide e sottili; quando, invece, riceve troppa luce, le foglie tendono a scurirsi o a seccarsi.

L’ideale è la luce solare indiretta in quantità abbondante.

Abbi cura delle foglie

La particolarità dell’albero di giada sono proprio le sue foglie dalla forma particolare: averne cura è importante per far sì che vivano a lungo e non sviluppino malattie.

Il nostro consiglio è di tenerle pulite passandoci sopra un batuffolo di cotone imbevuto con un po’ d’acqua mista a sapone di Marsiglia (ne basteranno circa 30 grammi per 500ml), anche solo una volta ogni paio di settimane.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

In questo modo eviterai che sulla superficie delle foglie si accumuli polvere (soprattutto se la tieni in casa) o spore da fungo (soprattutto se la tieni all’esterno).

Dagli un po’ di… caffè

Forse sembra un consiglio un po’ strano, eppure è verissimo!

In realtà, non parliamo di caffè liquido ma dei fondi di caffè che ti restano dopo aver preparato la bevanda con la tua moka. Ti basterà sbriciolarli e spargerli sul terreno del tuo albero di giada, una volta ogni 2-3 settimane, per concimare la pianta e aiutarla a mantenersi forte e super verde.

Merito dell’azoto, contenuto nel caffè, che aiuta la pianta a crescere.

Innaffia senza esagerare

Nonostante si tratti di una pianta grassa, l’albero di giada ha bisogno comunque di innaffiature costanti per crescere bene e mantenersi in forma.

L’importante è, però, non esagerare. Prima di innaffiare controlla sempre lo stato del terreno e innaffia se questo risulta secco o duro al tatto. Invece, se risulta ancora umido, rimanda l’innaffiatura di qualche giorno.

Monitora le temperature

L’albero di giada resiste bene a ogni temperatura, ma cresce con più velocità, forza e vigore in una fascia di temperatura medio-alta.

L’ideale è tenerla a una temperatura che si mantiene superiore ai 12-15 °C e inferiore ai 28 °C, pur resistendo a una minima di 5 °C e a una massima di oltre 30 °C.

Prova a rispettare questi limiti di temperatura anche nei mesi caldi e quelli freddi.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.