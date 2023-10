Come capire il Problema del tuo Ciclamino guardando solo le Foglie

Se parli di fioritura autunnale non puoi che riferirti al Ciclamino!

Una pianta unica per le sue caratteristiche che la portano a essere la pianta perfetta per chi vuole continuare a godere della bellezza dei fiori anche nei mesi freddi.

Così, tra petali bianchi, rossi o viola e foglie dal verde intenso e ricco di sfumature, il ciclamino ci ricorda anche in autunno della bellezza del mondo dei fiori.

Ma sapevi che puoi capire il problema o il malessere di questa pianta semplicemente guardando le sue foglie? Vediamo insieme cosa indicano alcuni indizi.

Foglie flosce

Se le foglie del tuo ciclamino sembrano flosce e vanno verso il basso, come se le avesse appena colpite un acquazzone, il problema potrebbe essere proprio l’eccessiva innaffiatura.

Ricorda che questa pianta va regolarmente innaffiata anche nei mesi autunnali e invernali, ma che le basse temperature fanno in modo che le necessità d’acqua siano minori rispetto all’estate.

Per questo, innaffia sempre con moderazione.

Un modo per non sbagliare è controllare sempre prima il terreno e verificare se è asciutto o ancora umido. Nel primo caso si può procedere alle innaffiature, mentre nel secondo puoi attendere ancora qualche giorno.

Foglie ingiallite e secche

Le foglie ingiallite e secche possono, in realtà, essere il segnale di diversi problemi non sempre identificabili al primo sguardo.

A volte può trattarsi di problemi legati all’innaffiatura, ad esempio stai innaffiando troppo poco il tuo ciclamino.

Altre, potrebbe essere un problema di esposizione: quando le foglie sono tendenti al marrone, forse stai tenendo la pianta troppo al buio; quando presentano strisce o macchie gialle irregolari, potrebbe trattarsi di bruciature dovute a un’esposizione solare eccessiva.

Foglie nere

Non è frequente trovare foglie annerite sul tuo ciclamino, ma nemmeno così raro quanto tu possa pensare.

In questi casi, forse hai innaffiato così tanto la tua pianta da aver fatto marcire il bulbo: questo genera uno stato di intensa sofferenza che può portare al deperimento dell’intero ciclamino.

Altre volte, le foglie presentano macchie nere perché sono state colpite da una malattia da fungo detta fumaggine che puoi combattere con prodotti specifici o diluendo 5-6 gocce di olio di neem in acqua da passare poi sulle foglie con un batuffolo di cotone imbevuto.

Foglie bucate

Veniamo ora a un’ipotesi che si presenta con frequenza in estate o nei primi e umidi mesi dell’autunno: le foglie bucate.

Se i buchi sono piccoli e numerosi, localizzati più verso il centro della foglia, allora potrebbe trattarsi di parassiti come gli afidi e la cocciniglia. In tal caso, puoi ricorrere a un prodotto specifico o a rimedi naturali che possono allontanare questi insettini, come il sapone di Marsiglia.

Se, invece, i buchi sono localizzati più verso l’esterno della foglia, come se fossero piccoli morsetti, forse la pianta ha subito l’attacco di lumache o limacce, frequenti soprattutto nelle umide serate dopo un bell’acquazzone. In tal caso, puoi spargere pezzettini di guscio d’uovo intorno alla pianta creando una barriera che impedisce a questi animaletti di avvicinarsi alla pianta.

In ogni caso, quando la pianta è in casa, questo fenomeno è estremamente più raro.

Foglie macchiate di bianco

Abbiamo già visto alcuni casi in cui il ciclamino può presentare irregolari macchie gialle o nere. A volte, però, la pianta ha foglie macchiate di bianco.

Può trattarsi dell’oidio o mal bianco, una malattia che colpisce le piante soprattutto da esterno quando le temperature sono un po’ più calde, ma il problema può protrarsi anche ai mesi autunnali e invernali.

In tal caso, puoi provare a sconfiggere la malattia con rimedi naturali come l’olio di neem, usato come visto in precedenza, o con l’aceto bianco, da diluire in acqua (due cucchiaini per un litro) e passare sulle foglie con un panno o un batuffolo imbevuto.