Quando compro i miei maglioni preferisco acquistarli di ottima qualità, per assicurarmi che durino nel tempo e che non si rovinino dopo pochissimi utilizzi o il primo lavaggio in lavatrice.

In questo modo non solo faccio la mia parte per tutelare l’ambiente mantenendo uno stile di vita ecosostenibile, ma spendo anche molto di meno, perché non sono costretta a ricomprarli spesso.

Nonostante questo, anche se dopo tanto tempo, arriva il momento in cui un maglione non è più utilizzabile e purtroppo va buttato. Vediamo insieme quali sono gli indizi che ci fanno comprendere che è giunto il momento di sostituire i nostri maglioni.

Usura visibile

I primi indizi lampanti sono quelli che riguardano l’usura del maglione, per esempio i buchi che si formano e che non riesci a rammendare con ago e cotone.

Oppure i fili o cuciture allentati, macchie che non vanno più via, elastici slabbrati, tutti danni a cui è quasi impossibile rimediare. Ovviamente, cerco sempre di trovare una soluzione con ogni trucchetto possibile, ma non sempre si rivela risolutivo.

A quel punto non mi resta altro da fare che rassegnarmi al fatto che il mio maglione è irrecuperabile e va gettato. Quindi lo porto all’isola ecologica insieme ad altri capi affinché venga smaltito in modo corretto.

Pelucchi e pallini

Sui maglioni, anche nuovi, tendono a formarsi pelucchi e pallini: questo accade a causa dello sfregamento tra tessuti, che rovina la lana o le fibre sintetiche dei nostri preziosi maglioni.

Esistono dei metodi per eliminare questi antipatici pelucchi che si formano, ma si arriva al punto in cui il tessuto si assottiglia così tanto che toglierli non è più un’opzione.

Quando accade, il maglione ha ormai perso la sua integrità strutturale e va sostituito, perché continuare a provare a eliminare i pelucchi porterà solo a rovinarlo sempre di più e renderlo impossibile da indossare.

Colore alterato

Anche un’alterazione nel colore può indicare che il maglione è ormai giunto al termine del suo corso. Ci sono delle tecniche che potete usare per prevenire che i colori sbiadiscano e restino brillanti a lungo.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Nonostante ciò, l’usura dovuta ai lavaggi non si può in alcun modo ostacolare, nonostante si possa rallentare il processo facendo molta attenzione e utilizzando tutta la delicatezza possibile.

Ma, a un certo punto, vi renderete conto che i colori sono ormai sbiaditi e che non c’è niente da fare per recuperarli: questo significa che il maglione va gettato via.

Forma irregolare

Può anche succedere che il maglione si sformi, diventando più largo o più stretto rispetto alla sua misura originale, alla quale è molto difficile che ritorni.

Se un maglione di lana si restringe a causa di un lavaggio scorretto, c’è ancora una possibilità per recuperarlo. Potete utilizzare questo metodo e con ogni probabilità ritornerà come nuovo.

Ma il tessuto può anche cedere e allargarsi, diventando impossibile da restringere e recuperare. Quindi, a meno che non vi piacciano maglioni dall’aspetto un po’ vintage, anche in questo caso andrà buttato.

Cattivo odore persistente

L’odore di sudore può restare impregnato nel tessuto dei nostri amati maglioni, ma si può anche eliminare con dei metodi efficaci. Vi lascio un video che può guidarvi nello svolgere la procedura corretta; io l’ho utilizzato per le magliette, ma è perfetto anche per i maglioni.

Se anche questo metodo infallibile non dovesse funzionare, allora significa che il cattivo odore è penetrato nei tessuti e molto molto difficilmente andrà via.

La diretta conseguenza di tutto ciò è che il maglione è irrecuperabile e non è possibile continuare a indossarlo senza evitare che emani cattivo odore.

Reazioni cutanee

Per finire, i maglioni usati e riusati possono trattenere batteri, di cui è difficile disfarsi. Se restano attaccati ai tessuti e non vanno via neanche con il lavaggio, vi causeranno prurito e addirittura reazioni cutanee.

Tutto quello che potete fare è provare a utilizzare dei detergenti che disinfettino il tessuto. Ma, se il prurito non passa nonostante il lavaggio intenso, significa che il maglione è irrecuperabile.

Questi sono tutti gli indizi che vi comunicano di sostituire il vostro maglione. Mi raccomando a fare sempre il possibile per cercare di recuperarlo. Ma, a un certo punto, arrendetevi all’evidenza e divertitevi a scegliere quelli nuovi da mantenere con cura.