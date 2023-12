I maglioni di lana sono sicuramente tra gli indumenti che più amiamo indossare in inverno perché ci fanno sentire confortate in una sensazione di calore rassicurante.

Però, spesso, potrebbero essere così pesanti da farci sudare un po’ di più e quella puzza di sudore potrebbe così tanto impregnarsi nelle fibre da non andare via neppure con il lavaggio.

Per questo, oggi vedremo insieme come togliere la puzza di sudore dai maglioni di lana con questi rimedi!

Sapone di Marsiglia

Innanzitutto, vediamo come utilizzare uno degli ingredienti casalinghi e naturali più noti per il suo profumo inebriante: il sapone di Marsiglia, usato dalle nostre nonne per avere un bucato impeccabile!

Poiché consigliamo sempre di lavare i maglioni di lana a mano per evitare di danneggiarli e di slabbrarli, vi suggeriamo di versare un cucchiaio di sapone di Marsiglia in scaglie in una bacinella contenente acqua tiepida e di mescolare.

Dopodiché, mettete in ammollo i maglioni per qualche ora prima di strofinare soprattutto nelle aree del tessuto dove è maggiormente concentrato il cattivo odore.

Infine, procedete con il risciacquo o con il comune lavaggio a mano o in lavatrice.

Bicarbonato di sodio

Un altro ingrediente molto efficace è il bicarbonato, il quale è in grado di neutralizzare i cattivi odori. Non a caso, viene utilizzato anche per togliere la puzza di umidità in casa!

Versate, quindi, 4 cucchiai di bicarbonato in una bacinella contenente 1 litro di acqua fredda e immergete, poi, il vostro maglione in ammollo per tutta la notte.

L’indomani, risciacquatelo e procedete con il comune lavaggio in modo da conferirgli il buon odore.

Circa l’asciugatura, vi ricordiamo di mettere il maglione su un piano orizzontale così da non deformarlo.

Aceto

Dopo il bicarbonato e il sapone di Marsiglia, non poteva mancare all’appello l’aceto, il quale non solo è in grado di neutralizzare i cattivi odori, ma anche di ammorbidire naturalmente i vostri capi!

Dovrete, quindi, aggiungere mezzo bicchiere di aceto in una bacinella contenente acqua e lasciare in ammollo i capi di lana nella soluzione così ottenuta per almeno un’ora o anche tutta la notte.

L’aceto aiuterà anche ad eliminare eventuali residui di detersivo sedimentati tra le fibre, perciò potete utilizzarlo anche come risciacquo finale.

In alternativa a questo rimedio, potete anche impregnare di aceto un panno e tamponare direttamente sulla zona del capo dove è impregnato il cattivo odore di sudore, come per esempio la zona sub-ascellare. Lasciate agire il panno per un po’, dopodiché procedete con il comune lavaggio a mano.

Limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e il sapone di Marsiglia, non possiamo non menzionare il tanto noto limone, l’agrume dal profumo inebriante in grado di portare un buon odore anche in casa?

Dovrete, quindi, versare il succo di tre limoni in una bacinella contenente acqua fredda e immergere, poi, i vostri maglioni per circa 30 minuti.

Dopodiché, risciacquate il capo e procedete con l’asciugatura.

Sale grosso

Infine, vediamo un ultimo ingrediente noto sempre per le sue proprietà assorbenti: il sale grosso. Vi ricordiamo, infatti, che viene utilizzato anche per realizzare un deumidificatore fai da te!

Anche in questo caso, quindi, versate in una bacinella contenente acqua fredda 4 cucchiai di sale grosso e immergete, poi, al suo interno il capo di lana da lavare.

Dopodiché, strofinate con delicatezza sul punto del capo su cui è impregnato maggiormente il cattivo odore di sudore e risciacquate.

Come piegare i maglioni

Avvertenze

Questi sono metodi ecologici e naturali per rimuovere la puzza di sudore dai vostri capi di lana. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle indicazioni di lavaggio, in modo da non rovinarli.