6 Trucchi fai da te per togliere i pelucchi da maglioni, sciarpe e cappelli

Ma quanto sono belli i maglioni invernali? Per non parlare, poi, degli accessori che sfoggiamo in questa stagione come le sciarpe e i cappelli che sembrano completare il nostro outfit!

Non sempre, però, riusciamo a mantenerli intatti e come nuovi perché spesso ritroviamo dei pelucchi che li fanno sembrare vecchi e usurati.

E la domanda ci sorge spontanea: ma si possono togliere? Ebbene sì! Vediamo, quindi, insieme questi trucchi per togliere i pelucchi da maglioni, sciarpe e cappelli!

Freezer

Innanzitutto, partiamo da un trucchetto che potrebbe sembrarvi alquanto strambo ma che sembra funzionare: il trucchetto del freezer!

Provarlo è molto semplice, in quanto dovrete semplicemente piegare bene il capo che presenta pelucchi, metterlo in un sacchetto in plastica e riporlo, poi, nel freezer per 24 ore.

Il freddo del freezer aiuterà a rompere il legame elettrostatico delle fibre e renderà semplice la rimozione dei pelucchi.

Spugnetta per piatti

Avete presente la spugnetta per piatti, quella giallo verde che presenta un lato più morbido e un altro più “abrasivo”? Sarete felici di sapere che questo strumento di pulizia può essere una manna dal cielo in caso di pelucchi.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è stendere il capo di lana su un piano orizzontale, tenderlo bene e passare la spugnetta dal lato abrasivo, accertandovi sempre di procedere con delicatezza per non rovinare le fibre del tessuto.

Oltre, però, a rimuovere i pelucchi, questa spugnetta aiuta anche a prevenire la loro formazione.

In questo caso, dovrete inserirla nel cestello insieme ai capi che presentano pelucchi e avviare un ciclo di lavaggio delicato.

Scotch

Anche lo scotch che comunemente utilizzate per chiudere pacchi o scatole può aiutarvi a rimuovere quei tanto fastidiosi pelucchi dai vostri capi in lana.

In questo caso, vi suggeriamo di provare questo trucchetto solo se siete abbastanza pratiche e solo dopo esservi accertate che il tessuto non sia troppo delicato.

Dovrete, quindi, tagliare una striscia di scotch o di nastro isolante della lunghezza necessaria e appoggiare, poi, il lato appiccicoso sull’area del capo in cui sono concentrati i pelucchi.

A questo punto, strofinate la superficie del nastro per farlo aderire completamente e procedete con un solo strappo veloce, seguendo la direzione della trama del tessuto.

Pietra pomice

Un altro trucchetto prevede l’utilizzo della pietra pomice, la cui azione abrasiva è una manna dal cielo per eliminare i pelucchi dai capi di lana.

Prendete la vostra pietra di pomice e strofinatela delicatamente sulla parte del capo dove ci sono i pelucchi, avendo cura di non rovinare le fibre.

Noterete che la pietra riuscirà ad “attirare” tutti i pelucchi! Come se non bastasse, potete utilizzare questo rimedio anche per la pulizia delle griglie del forno!

N.B Non usate la pietra di pomice sui maglioni o sciarpe di lana, di cotone o di altri tessuti delicati perché potreste rischiare di rovinarli.

Foglio per asciugatrice

In caso abbiate un’asciugatrice in casa, allora potete usarla per togliere i pelucchi in maniera facile e veloce.

Dovrete, infatti, strofinare i comuni fogli per asciugatrice sul vostro capo, insistendo sui punti in cui sono presenti i pelucchi.

Anche in questo caso noterete che i pelucchi si attaccheranno subito ai fogli lasciando liberi le vostre sciarpe, maglioni e cappelli!

Ammorbidente naturale

Infine, c’è un altro trucchetto in grado di eliminare i pelucchi sui capi. Si tratta dell’ammorbidente naturale fai da te, che aiuterà a rendere più morbide le fibre durante il lavaggio e a prevenire la formazione della lanugine.

Per realizzarlo, vi suggeriamo di guardare questo video!

Avvertenze

Questi sono metodi economici e casalinghi per rimuovere la lanugine dai capi. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle etichette di produzione, in modo da non rovinarli.