Caffè, che passione! Non so te, ma io sono proprio una di quelle persone che, senza una tazza di caffè al mattino, non riescono proprio a iniziare la giornata.

Insomma per me, così come per milioni di persone in tutto il mondo, il caffè non è una semplice bevanda, ma una vera e propria passione. Proprio per questo, in casa mia non manca mai una bella scorta di caffè macinato in polvere, adatto per preparare un bel caffè espresso nella moka.

Ma come fare per conservare il caffè mantenendo sempre il suo aroma?

Aprire il pacco solo al bisogno

Il caffè macinato si vende soprattutto in pacchi o buste sigillate ed ermetiche che mantengono intatto tutto l’aroma… almeno fino ad apertura!

Per questo, il primo consiglio che mi sento di darti è di non aprire subito tutti i pacchi di caffè di cui hai fatto scorta per riversarne il contenuto in altri contenitori, ma di tenerlo nelle buste chiuse aprendole una alla volta.

Ovviamente è sempre importante controllare la scadenza per evitare di conservare il caffè oltre la data prevista.

Utilizzare un contenitore ermetico

Bene, una volta aperto un pacco o una busta di caffè macinato in polvere, limitarsi a richiuderla con un nastro o un elastico purtroppo non basta per far sì che l’aria contamini il prodotto alterandone l’aroma.

Col tempo ho imparato che il miglior metodo di conservazione è quello di utilizzare dei barattoli a chiusura ermetica. In commercio ne esistono tantissimi e di materiali diversi. Personalmente ne ho scelto uno in vetro con coperchio, poiché in passato non mi sono trovato bene con quelli in plastica.

Esistono, però, anche barattoli ermetici in acciaio, latta o ceramica. Da quello che ho letto e dalle esperienze delle persone che conosco, quella del barattolo in vetro sembra essere sempre la scelta migliore.

Non tenerlo in frigo

Online e anche da diceria popolare, si dice che il caffè possa essere conservato meglio in frigorifero.

Dopo aver provato a conservarlo in frigo, posso dirti che il risultato non è granché. Il freddo, infatti, tende a eliminare molti degli aromi del caffè stesso facendo sì che questo perda alcune note caratteristiche del suo inconfondibile sapore. Inoltre, il frigo è spesso pieno di altri odori che possono contaminare il caffè.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Non tenerlo troppo al caldo

Oltre al freddo, anche il caldo eccessivo non è certo un toccasana per la conservazione del nostro caffè!

In particolare, il caldo tende a rendere più rancido il suo sapore. Per questo, non bisogna tenere i barattoli con il caffè in polvere troppo vicini a termosifoni, stufe o camini.

Se, in estate, le temperature naturali sono molto alte, sposta il caffè in una stanza un po’ più fresca e al riparo dall’afa!

Tieni in un luogo asciutto

Una volta ho commesso l’errore di tenere il caffè su di uno scaffale dello sgabuzzino, luogo un po’ umido. Dopo qualche settimana, l’umidità è riuscita a penetrare attraverso il barattolo ermetico e a contaminare il sapore del caffè.

Da allora, preferisco sempre tenere il caffè in un luogo più asciutto, preferibilmente in cucina su di uno scaffale dove arrivi comunque la luce e non in una credenza chiusa.