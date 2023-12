Il frigorifero ha un ruolo centrale nella conservazione degli alimenti, soprattutto perché senza non si potrebbero fare le spese a lungo tempo.

Talvolta, però, al suo interno si accumulano degli odori sgradevoli che poi vengono riversate sulle pietanze, provocando un fastidio generale che sfocia anche nella puzza in tutta la casa.

La buona notizia è che hai molte soluzioni a tua disposizione e oggi ti mostrerò quali sono! Scopriamo insieme 4+1 rimedi naturali che assorbono qualsiasi odore presente nel frigorifero!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un vero e proprio alleato nella lotta contro la puzza del frigo e in generale può aiutarti a togliere varie tipologie di cattivo odore da diversi ambienti.

Basterà semplicemente mettere un piccolo contenitore aperto con bicarbonato di sodio all’interno del frigorifero. In questo modo il prodotto potrà assorbire gli odori sgradevoli come una spugna, lasciando il tuo frigorifero fresco e inodore.

Per assicurarti sempre un risultato ottimale, cambia il bicarbonato ogni settimana, in modo da metterne di fresco e avere l’elettrodomestico inodore.

Alloro

Le erbe aromatiche fresche non sono solo per la cucina, ma possono anche agire come agenti freschezza nel tuo frigorifero.

Tra queste ci interessa l’alloro, che spicca per la sua fantastica capacità di profumare e catturare tutti gli odori sgradevoli. Dunque, se hai un paio di foglie d’alloro in casa, sai già come usarle!

Riempi una ciotola con un rametto o con delle foglie della pianta e posizionala nel ripiano del frigorifero che manifesta cattivo odore. Lascialo lì per tutto il tempo necessario (potranno volerci giorni) e toglilo solo quando la puzza sarà andata via.

Fondi di caffè

Tra tutti i rimedi che vediamo insieme, questo forse è uno dei più interessanti perché non solo risulta ecologico, ma anche antispreco!

I fondi di caffè, infatti, sono ottimi non soltanto per assorbire gli odori presenti nel frigorifero, ma anche per tante altre cose in casa e in giardino.

Vuoi usare questo trucchetto? Non dovrai far altro che mettere 1 tazza di fondi di caffè in un contenitore aperto e posizionarlo nel frigorifero.

Il caffè assorbirà gli odori, lasciando una fragranza leggera e piacevole!

Aceto

L’aceto bianco è un altro metodo naturale che si aggiunge alle soluzioni che assorbono gli odori dal frigorifero in poco tempo.

Per prima cosa, considera che è il prodotto più idoneo per la pulizia generale dell’elettrodomestico, in quanto lava via le macchie più ostinate e in più neutralizza gli odori.

A ogni modo, mettendo semplicemente 1 ciotola piccola piena d’aceto all’interno del frigo, potrai già notare la differenza dopo qualche ora, notando una diminuzione repentina della puzza.

Dopo qualche ora, oppure dopo un giorno, la puzza nel frigo non sarà più un problema!

Ti mostro anche come lo uso per la pulizia con questo video dedicato:

Fette di limone

Gli agrumi, come limoni o arance, non solo aggiungono freschezza al tuo frigo, ma possono anche combattere gli odori sgradevoli.

Nel nostro caso, tuttavia, useremo quello più famoso al mondo! Taglia un limone a fette e posizionalo su un piattino all’interno del frigorifero.

L’acidità naturale contribuirà a neutralizzare gli odori cattivi, regalando un profumo agrumato al tuo frigo.