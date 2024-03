Non si può negare che, rispetto al passato, l’arrivo della primavera sia ormai meno netto: spesso il caldo arriva ben prima dell’arrivo ufficiale di questa stagione e mi ritrovo a prendere un po’ di sole in balcone ben prima del previsto. Altre volte, invece, all’apparente arrivo della primavera segue un periodo di intemperie.

Insomma, non ti nascondo che ormai non mi baso più sul calendario per attendere questa stagione ma, comunque, non mi faccio mai trovare impreparato. Così, provo a decorare il balcone in modo da poter respirare anche lì l’aria della primavera.

Come faccio? Te lo svelo subito!

Piante

Innanzitutto provo a decorare il balcone con tante piante diverse e tutte che fioriscono proprio in questo periodo. Il risultato è un caleidoscopio di colori che, ti assicuro, non può che farti finalmente respirare l’aria di questa stagione.

Kalanchoe

Una cosa che prediligo nelle piante primaverili è proprio la presenza di colori sgargianti: ecco perché non resisto all’acquisto della kalanchoe, anche detta calancola.

Piena di piccoli fiorellini colorati, questa pianta può stare sia in casa sia all’esterno: la metto, appunto, in balcone su di un tavolino basso oppure in vasi negli angoli così da sentirmi circondato dall’aria della primavera ovunque mi volti.

Gerani

Sarò banale, ma per me non è mai davvero primavera senza delle bellissime piante di gerani da tenere in vasi da ringhiera.

Quelli che preferisco? Sicuramente i gerani parigini, che scendono un po’ a cascata oltre la ringhiera creando un bellissimo effetto primavera che mi fa davvero sentire privilegiato nel poter avere anche un piccolo spazio dove poter coltivare questa meravigliosa pianta primaverile.

Circa la cura, non temere: una volta presa la mano, coltivare i gerani diventa abbastanza semplice.

Petunie

Insieme ai gerani, un’altra pianta che amo mettere in balcone per dare un tocco di primavera in più è la petunia. Colorata e dalle mille sfumature, questa pianta fiorisce per tantissimo tempo: addirittura a volte riesco a tenerla fiorita fino all’autunno.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su Messenger! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Insomma, una pianta primaverile che dura ben oltre questa stagione!

Angolo relax

Proprio per godere a pieno dell’aria della primavera, allestisco in balcone un angolino relax per potermi rilassare leggendo o dove poter anche solo sorseggiare un buon caffè.

Tavolino

Insomma, un classico della mia decorazione primaverile è un tavolino che metto proprio al centro del mio balcone. Si tratta di un tavolino semplice con la superficie piastrellata in diversi colori.

Se vuoi seguire il mio consiglio, hai ovviamente un’ampia scelta: esistono diversi materiali e dimensioni che puoi scegliere.

Cuscini

Che tu decida di prendere delle sedie o una panchina (in caso di spazio un po’ più ampio), un grande senso di primavera me lo danno sempre dei cuscini colorati, magari decorati con fantasie primaverili.

In questo caso, colloco i cuscini sulle sedie laterali al tavolino e subito il mio balcone diventa più accogliente e… primaverile!

Poiché, però, si sporcano con maggiore frequenza, li pulisco comunque abbastanza spesso.

Lampadine decorative

Un’idea che mi è venuta guardando alcune foto online e che ho sperimentato con successo è quella di decorare il mio balconcino con delle lampadine a filo.

Di solito, le dispongo lungo la ringhiera e scelgo quelle con ricarica solare in modo da non dovermi poi preoccupare dell’eventuale sostituzione di batterie.