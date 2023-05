Vuoi Gerani dalla fioritura esplosiva? Curali così

Man mano che le temperature aumentano, le ringhiere delle case iniziano a riempirsi di meravigliosi colori: si tratta dei Gerani, piante coi fiori dai colori sgargianti e dalle bellissime foglie verde smeraldo!

Non tutti, però, hanno il dono del pollice verde. Così, qualcuno deve accontentarsi di fioriture scarse, con qualche fiore colorato sparso qua e là.

Ma se vuoi una fioritura esplosiva, piena di colori, puoi ottenerla seguendo alcuni semplici consigli di coltivazione. Sei pronto? Te li svelo subito.

Sfoltisci la pianta

Di solito, il geranio va potato un po’ agli inizi della primavera, quindi a marzo.

In realtà, dopo le prime fioriture, per far sì che la pianta fiorisca ancora e con fioriture ancor più abbondanti bisogna sfoltire quelle parti già fiorite e ormai appassite.

Puoi farlo semplicemente con le mani o aiutandoti con delle forbici da giardino. In questo modo, lascerai spazio alla pianta per far spuntare nuovi boccioli e ottenere nuovi bellissimi fiori.

Nutri il terreno

Come gli esseri umani, anche le piante hanno bisogno di nutrimento per crescere sane e i gerani non fanno eccezione.

In commercio esistono diversi prodotti specifici per la fertilizzazione di questa pianta. Di solito, contengono principalmente azoto, fosforo e potassio oltre a zinco, ferro e manganese.

Se, però, hai voglia di provare un concime naturale fai da te, puoi spargere sul terriccio dei fondi di caffè: questi, infatti, hanno un alto contenuto di azoto che aiuta i gerani a crescere e ne aumenta il benessere in vista di una splendida fioritura.

Fai una doccia di sole alla pianta

Chi ha detto che il geranio ha paura del sole? Soltanto in piena estate, quando le temperature sono molto alte e il clima afoso, tenere questa pianta alla luce diretta significa condannarla all’appassimento e alla bruciatura delle foglie. In primavera e agli inizi dell’estate, invece, è importante darle una buona dose di luce solare diretta altrimenti le foglie possono ingiallire e la fioritura è compromessa.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Quando puoi, quindi, fai una doccia di sole al tuo geranio, mettendolo lì dove il sole batte direttamente. In questo modo, stimolerai la pianta a produrre nuovi boccioli e a far aprire quelli già spuntati. Insomma, un vero toccasana per i tuoi gerani in vaso.

L’esplosione di colori è così più vicina!

Innaffia in base alle temperature

Non è vero che bisogna dare una diversa quantità d’acqua ai gerani in base alle stagioni. La verità è che bisogna sempre tener conto dell’effettiva temperatura.

Più le temperature della settimana sono alte, più frequenti dovranno essere le innaffiature in quanto la pianta avrà bisogno di una maggiore quantità d’acqua.

Innaffiare il giusto è fondamentale non solo per la salute generale della pianta, ma anche per permettere al geranio di fiorire in tutto il suo splendore.

Un trucchetto per non sbagliare è quello di tastare sempre un po’ in anticipo il terriccio e rimandare l’innaffiatura se questo è ancora molle o bagnato.

Pulisci le foglie

Ti sembrerà strano, eppure tenere pulite le foglie dei gerani è importante anche per i fiori. Quando la superficie delle foglie è pulita, infatti, la fotosintesi avviene più facilmente, il benessere della pianta aumenta e le fioriture sono più intense.

Per la pulitura, puoi semplicemente sciogliere 20-30 grammi di sapone di Marsiglia in 500 ml d’acqua e passare il composto sulle foglie con l’aiuto di un batuffolo di cotone imbevuto.

Questo metodo è estremamente efficace anche nel prevenire gli attacchi dei parassiti.