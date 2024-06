Come eliminare la Puzza di Muffa sotto il Lavello della Cucina

Sarà capitato a tutti almeno una volta di sentire cattivi odori sotto il lavello della cucina, e non parlo dell’odore di cibo nella pattumiera, ma proprio di un odore forte e pungente di muffa.

Non vi nascondo che anche nella mia casa, nonostante la cura e l’attenzione che ci metto nelle pulizie quotidiane, questo inaspettato ospite ha fatto più volte la sua comparsa. Ma non temete, perché ho sperimentato e affinato un metodo ottimo per risolvere il problema.

Vediamo insieme come fare.

Perché c’è spesso cattivo odore sotto il lavello

Tutto inizia dall’umidità. Sapete, l’ambiente sotto il lavello è spesso il luogo perfetto dove umidità si fa strada facile, dovuta magari a piccole perdite non visibili a occhio nudo, alla condensa, oppure semplicemente all’umidità residua di stracci e spugne.

Questi fattori creano un habitat ideale per la proliferazione di muffe e batteri, i veri responsabili di quel cattivo odore penetrante e poco piacevole.

Svuota tutto e fai arieggiare, togliendo gli oggetti umidi

Con un po’ di pazienza, iniziamo a dedicarci alla zona sotto il lavello. La prima cosa da fare è sempre quella di svuotare completamente il mobiletto. Giochetti da niente, direte voi, ma vi assicuro che permettere all’aria di circolare liberamente per almeno un’oretta fa già una grossa differenza.

Nel frattempo, passo in rassegna ogni singolo oggetto che era lì dentro: quanti stracci bagnati, bottiglie di detersivo semi-vuote e sacrificabili ho trovato e prontamente eliminato! Questo passaggio è fondamentale per ridurre le fonti di umidità e prepararci per una pulizia profonda. Ovviamente togliamo anche la pattumiera, e sostituiamo il sacchetto. Magari approfittate per pulirla a fondo e mettere uno di questi rimedi naturali:

Come pulire il mobile

Una volta tolto tutto dal mobile e aver lasciato arieggiare, è tempo di passare all’azione con una soluzione che ho trovato particolarmente efficace: acqua e bicarbonato con l’aggiunta dell’olio di tea tree. Vi spiego come procedo:

In un litro d’acqua calda , sciogliete bene 4 cucchiai rasi di bicarbonato . Il bicarbonato ha un’ottima azione pulente e anti-odore .

, sciogliete bene . Il bicarbonato ha un’ottima . Aggiungete all’acqua circa 10-15 gocce di olio di tea tree per le sue note proprietà antibatteriche e fungicide . Una combinazione, questa, che non dà scampo a muffe e cattivi odori.

per le sue note . Una combinazione, questa, che non dà scampo a muffe e cattivi odori. Imbevete un panno in questa soluzione e passatelo con cura su fondo e pareti del mobile. Non dimenticatevi degli angoli, nidi prediletti delle spore di muffa.

Risciacquate con un panno in microfibra pulito e asciugate bene con uno straccio di cotone, lasciando il mobile aperto ancora per qualche minuto.

In questo modo si asciugherà perfettamente, ed eviteremo accumuli di umidità.

Metti del sale profumato in una ciotola

La pulizia profonda ha bisogno di un alleato per mantenere nel tempo i suoi effetti: una ciotola di sale grosso profumato. Quindi basterà del semplice sale grosso da cucina, dove aggiungeremo 7-8 gocce di olio essenziale. Scegliete quello che vi piace di più, poi mescolate per farlo assorbire dal sale.

Mettete la ciotola in un angolo del mobile, lontana dalla portata dei bambini ovviamente. Il sale è un eccezionale assorbiumidità e, se profumato con qualche goccia di olio essenziale a piacere, aiuterà a mantenere un’atmosfera fresca e gradevolmente profumata.

Se ci sono macchie di muffa usa l’acqua ossigenata

Nonostante tutte le precauzioni, può capitare di imbattersi in qualche macchia di muffa tenace, soprattutto sulle giunzioni o negli angoli più nascosti. Per quelle, la soluzione sta in un prodotto che tutti abbiamo in casa: l’acqua ossigenata. Versate un po’ su un panno, applicate sulla macchia e lasciate agire per alcuni minuti prima di risciacquare. Vedrete che efficacia!

Ecco altri trucchi utili con l’acqua ossigenata:

Una volta terminata la nostra pulizia, non ci resta che risistemare tutto (magari possiamo approfittarne per fare un po’ di ordine!) e passare alla prossima pulizia.