Quante volte avete affrontato problemi quotidiani fastidiosi come il calcare ostinato, la muffa, l’umidità, i cattivi odori e i vetri macchiati?

Spesso, trovare soluzioni efficaci può sembrare una sfida, ma sappiate che c’è un rimedio semplice ed economico che può aiutarvi a risolvere tutti questi problemi: il sale grosso.

Un solo bicchiere di sale grosso in casa può fare la differenza. Oggi infatti vi spiegherò tutto su come utilizzare il sale grosso per affrontare questi fastidiosi inconvenienti e migliorare la vostra qualità di vita.

Calcare ostinato

Il calcare è uno dei nemici più comuni delle superfici di casa, come rubinetti, lavandini e docce.

Con il tempo, si accumula formando macchie ostinate difficili da rimuovere, ma non temete, il sale grosso può essere un valido alleato!

Prendete 1 bicchiere di sale grosso e mescolatelo con aceto bianco riscaldato, in modo che possa sciogliersi per bene. Una volta ottenuta la soluzione, versate all’interno di un flacone spray.

Questo composto vi darà una soluzione naturale e potente per eliminare il calcare. Non dovrete far altro che spruzzarlo sulle superfici interessate, lasciatelo agire per qualche minuto, quindi strofinate con una spugna e sciacquate abbondantemente.

Vedrete il calcare dissolversi come per magia!

Muffa

Non solo il calcare, ma anche la muffa è un problema comune, specie nelle zone umide della casa come il bagno o la cucina.

Oltre ad essere antiestetica, la muffa può essere dannosa per la salute, per cui alla sua comparsa è fondamentale rimuoverla in modo deciso ed efficace.

Fortunatamente, il sale grosso può aiutare a sconfiggerla: prendete 1 bicchiere di sale grosso e mescolatelo con succo di limone fino a ottenere composto dalla consistenza di un gel.

Spalmate la pasta sulla muffa e lasciatela agire per almeno un’ora intera. Il sale grosso e il limone lavoreranno insieme per sradicare la muffa e prevenire la sua ricomparsa.

Umidità

L’umidità eccessiva in casa può causare problemi alle pareti, all’arredamento e persino ai tessuti nei casi più gravi.

Assorbire l’umidità è importantissimo per non danneggiare esteticamente e internamente la vostra casa, quindi bisogna adottare i metodi giusti ed il sale grosso è sicuramente tra questi.

Prendete, dunque, alcuni bicchieri di sale grosso e posizionateli in vari punti della casa, come l’armadio, il bagno e la cantina.

Il sale grosso agirà come un deumidificatore naturale, assorbendo l’umidità in eccesso e mantenendo l’ambiente più asciutto.

Metodo della Bottiglia (VIDEO)

Contro l’umidità potete usare il metodo della bottiglia con il sale grosso, fantastico soprattutto quando non avete apparecchiature elettroniche per assorbirla. In questo video vi faccio vedere come si fa passo dopo passo!

Cattivi odori

Quando ci si trova ad affrontare cattivi odori provenienti dalla cucina, dalla spazzatura o da altre fonti, il sale grosso può venire in vostro soccorso in modo semplice e veloce!

Prendete 1 bicchiere di prodotto e posizionatelo in un angolo della stanza o vicino alla fonte del cattivo odore. Il sale grosso aiuterà ad assorbire gli odori sgradevoli e a mantenere l’aria più fresca e pulita.

Se volete dare anche un tocco di profumo, vi basterà mescolare 4/5 gocce di un olio essenziale a vostro piacimento insieme al sale e vedrete che meraviglioso risultato!

Vetri macchiati

Avete i vetri delle finestre o degli specchi pieni di macchie e aloni? Il sale grosso è la soluzione ottimale per averli di nuovo splendenti!

Prendete un panno morbido e imbevetelo con una soluzione di acqua e sale grosso sciolto al suo interno; strofinate delicatamente i vetri per rimuovere le macchie ostinate utilizzando un panno in microfibra e dopo asciugate con un panno in cotone completamente pulito e asciutto.

I vostri vetri torneranno a brillare senza alcuna traccia di macchie!

Puzza di fogna

La puzza di fogna è uno dei problemi più fastidiosi e imbarazzanti che si possano affrontare in casa e si manifesta soprattutto all’interno del bagno.

Questo odore sgradevole può provenire dai sistemi di scarico intasati o dalle fognature intorno alla casa. Per contrastare questa situazione, il sale grosso può essere di grande aiuto.

Prendete 1 bicchiere di sale grosso e versatelo nel lavandino, nel water intasato o in qualsiasi altro scarico da dove sentite provenire la puzza, aggiungete poi dell’acqua calda e lasciate agire per qualche ora o preferibilmente durante la notte.

Il sale grosso aiuterà a togliere e disgregare i residui accumulati nei tubi, liberando il passaggio dell’acqua e riducendo così la puzza di fogna.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.