Il periodo dei ciclamini è, per chi ama le piante, tra i più belli dell’anno.

I petali bianchi, rossi o viola di questa pianta decorano la sua chioma come dolci pennellate ma… non sempre tutto ciò è semplice come appare!

Ed ecco che basta poco per vedere il proprio ciclamino perdere i suoi bellissimi fiori e, ahimè, spesso anche le sue foglie iniziando inesorabilmente ad appassire. Ma rimediare è possibile, purché si agisca per tempo! Ti consigliamo subito cosa fare.

Cambiagli di posto

La principale causa dell’appassimento del ciclamino è un problema legato alla temperatura. In molti, infatti, commettono l’errore di tenerlo in un posto freddo, pensando che la pianta resista alle basse temperature.

In realtà, il ciclamino preferisce le temperature intermedie, comprese tra i 13 e i 18 °C. Proprio a queste temperature, infatti, riesce a mantenersi fiorita.

Per questo evita di tenere questa pianta all’esterno a partire dall’autunno inoltrato, quando le temperature restano basse. Il nostro consiglio è quello di portarlo in casa, in una stanza non eccessivamente riscaldata artificialmente.

Innaffia di più

Un’altra causa di appassimento del ciclamino è la carenza d’acqua.

Sicuramente, nei mesi freddi, le innaffiature devono essere meno frequenti poiché la pianta ha una più bassa necessità di idratazione. Tuttavia, non bisogna interrompere completamente le innaffiature.

Il nostro consiglio è quello di controllare sempre le condizioni del terreno. Quando questo appare secco o totalmente asciutto, devi innaffiare subito la pianta: vedrai che il ciclamino si riprenderà in un batter d’occhio!

Puoi innaffiare o col metodo classico, ossia dall’alto, oppure per immersione, ossia immergendo il ciclamino con tutto il vaso in una bacinella o un lavandino con 6-8 cm d’acqua e tenerlo lì per circa 10 minuti: un lasso di tempo necessario perché la pianta assorba l’acqua di cui ha bisogno attraverso i fori di drenaggio sul fondo del vaso.

Dagli più luce

Veniamo ora a un’altra frequente causa di appassimento del ciclamino: la poca luce.

Quando teniamo questa pianta in casa, infatti, spesso la teniamo troppo lontano dalle finestre o da altre fonti di luce naturale. In realtà, il ciclamino ha bisogno di una buona dose giornaliera di luce naturale indiretta.

In assenza di luce sufficiente, le foglie della pianta ingialliscono e cadono. L’ideale è tenerla sul davanzale di una finestra non esposta a est o ovest, oppure il cui vetro sia coperto da una tendina filtrante.

Se il ciclamino è appassito, quindi, mettilo subito in un posto più luminoso per vedere la sua chioma tornare a colorarsi del suo vecchio verde intenso.

Stacca i fiori e le foglie secche

Per facilitare la ripresa di un ciclamino appassito, devi dare nuovo spazio alla sua chioma.

Ecco perché dovresti staccare dalla pianta quei fiori e quelle foglie completamente appassite che non sono cadute spontaneamente. Puoi farlo staccandole semplicemente con le dita o anche aiutandoti con piccole forbici da giardino.

Ricorda che eliminare le foglie morte è anche un modo per limitare il rischio che, sulla pianta, si sviluppino malattie o infezioni.