Come far tornare gli asciugamani bianchi

Non c’è niente di meglio che usare gli asciugamani morbidi e bianchi dopo aver deterso il nostro viso: sembra di essere avvolte da una sensazione di piacere! Spesso, però, risulta davvero difficile mantenerli così bianchi, in quanto tendono facilmente a ingiallirsi e a diventare grigie. I residui di sporco e sudore, infatti, nonostante i numerosi lavaggi si impregnano nelle fibre degli asciugamani e li rendono opache.

Ma sappiate che non dovrete buttarli via! Esistono, infatti, alcuni trucchetti per far tornare gli asciugamani bianchi come la neve.

Aceto

Uno dei primi rimedi della nonna che risulta essere molto efficace in questi casi è l’aceto bianco. Si usa soprattutto per sbiancare gli asciugamani di spugna. Esso serve, in particolar modo, per sbiancare e ravvivare il candore degli asciugamani bianchi, ma anche usato su asciugamani colorati, aiuta a fissarne e a intensificarne i colori. L’aceto è un ingrediente economico e facilmente reperibile che ha forti proprietà sbiancanti e sgrassanti. Per l’uso, potete versare mezzo bicchiere di aceto bianco in una bacinella piena d’acqua calda. Poi, lasciate in ammollo per qualche ora e procedete al lavaggio.

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche utilizzare l’acido citrico, un ingrediente dalle forti proprietà anticalcare in grado di liberare la lavatrice da tutto lo sporco!

Versate, quindi, 150 gr di acido citrico in una bacinella contenente 1 l di acqua tiepida e mettete in ammollo gli asciugamani per qualche ora. Dopodiché, procedete con il lavaggio in lavatrice e versate circa 100 ml della miscela con acido citrico nella vaschetta del detersivo prima di avviare il ciclo di lavaggio: e che candore!

Bicarbonato

Un altro rimedio della nonna è il bicarbonato di sodio. Come ben sappiamo, esso ha proprietà sgrassanti e sbiancanti ed è molto utilizzato nel bucato per avere capi più bianchi. Esso, inoltre, serve anche a disinfettare i capi. Ma in che modo lo si può utilizzare? Versate semplicemente un cucchiaio nel cestello della vostra lavatrice per ogni lavaggio e…i vostri asciugamani saranno bianchi come fossero nuovi!

Latte freddo

Il latte che tanto amiamo bere di mattina per una colazione da campioni è un rimedio super efficace per i vostri asciugamani! Esso, infatti, aiuta molto a sbiancare i capi e a renderli morbidissimi. Basta semplicemente immergere i vostri asciugamani in una bacinella riempita con il latte e lasciarli in ammollo per qualche ora. Dopodiché, procedete al lavaggio e lasciateli asciugare. Ovviamente, questo metodo è consigliabile solo in caso di asciugamani piccoli che non comportano uno spreco eccessivo del latte.

Acqua ossigenata

Infine, vediamo insieme un ultimo trucchetto il quale consiste nell’utilizzare l’acqua ossigenata! Versate, quindi, un cucchiaio di acqua ossigenata in lavatrice e avviate il ciclo di lavaggio: i vostri asciugamani sembreranno come appena comprati!

Come se non bastasse, l’acqua ossigenata è in grado anche di pulire la lavatrice da sporco e calcare!

N.B Vi ricordiamo di utilizzare l’acqua ossigenata solo con gli asciugamani bianchi e di essere certe che non ci siano altri capi in lavatrice; l’acqua ossigenata, infatti, potrebbe scolorirli. Inoltre, ricordatevi di utilizzare l’acqua ossigenata a basso volume.

Percarbonato di sodio

Un ingrediente simile al bicarbonato ma molto più efficace è il percarbonato di sodio, il quale vanta proprietà sbiancanti tali da essere considerato una valida alternativa ecologica alla candeggina. Versate, quindi, due cucchiai di percarbonato in una bacinella di acqua calda, a temperatura elevata (superiore ai 30°per far sì che venga attivata la sua funzione sbiancante), e immergete i vostri asciugamani al suo interno. A questo punto, lasciateli in ammollo per qualche ora prima di risciacquarli: vi sembreranno bianchi come la neve! In caso di lavaggio in lavatrice, invece, vi basterà aggiungere un misurino di percarbonato nella vaschetta del detersivo e procedere con un lavaggio ad alte temperature.

Limone

Dopo il bicarbonato, l’aceto e il percarbonato, come poteva mancare all’appello il limone, l’grume noto proprio per il suo essere uno sbiancante naturale per il bucato?

Versate, quindi, due limoni a fettine in un litro di acqua bollente, dopodiché aggiungete gli asciugamani da sbiancare e lasciateli in ammollo per circa 30 minuti. Infine, procedete con il comune lavaggio. Se volete lavarli in lavatrice, invece, mescolate mezza tazza di succo di limone in 500 ml di acqua e versare il tutto nella vaschetta del detersivo prima di avviare il ciclo di lavaggio.

N.B Fate attenzione a maneggiare la pentola con acqua bollente perché potreste scottarvi. Vi ricordiamo di utilizzare il succo di limone solo su asciugamani chiari e bianchi a causa della sua funzione altamente sbiancante.

Altri consigli utili

Ma la lista di consigli non è finita qua! Infatti oltre ai vari ingredienti utili per il lavaggio dei vostri asciugamani, vogliamo darvi anche una serie di regolette da seguire per asciugamani sempre al top!

Il “bianco col bianco”

Sicuramente spesso avrete sentito questa frase davanti magari a un cesto pieno di indumenti da mettere in lavatrice…ebbene tenetela sempre a mente! È sempre consigliabile, infatti, lavare i vostri asciugamani bianchi con altri capi bianchi, in maniera tale che gli altri colori non intacchino il bianco, poiché qualsiasi tessuto colorato rende opachi e grigiastri i tessuti bianchi quando vengono lavati assieme. Quindi…mai più colori con il bianco: il bianco va da solo!

Leggere sempre l’etichetta

Anche se le etichette di lavaggio degli asciugamani sono il più delle volte ignorate, esse possono essere assai utili. Gli asciugamani, infatti, come tutti i capi hanno delle diverse etichette in base al tessuto di cui sono fatte. Perciò…leggete sempre le etichette per trovare la temperatura di lavaggio ottimale e per evitare di danneggiare la qualità del tessuto. Appena seguirai le etichette di lavaggio, noterai subito la differenza!

Non utilizzare troppo detersivo

Un po’ tutte siamo convinte che l’eccessivo profumo e l’eccessiva presenza di detersivo sia sinonimo di pulizia. Ma ciò non è vero! Utilizzare troppo detersivo tende a rovinare i vostri asciugamani poiché rimane accumulato nel tessuto. Ed è così che vi ritrovate asciugamani duri. Quindi, lavate sempre i vostri asciugamani con la giusta quantità di detersivo senza strafare.