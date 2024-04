Come ho fatto tornare lucide le ante di Legno di una cucina molto vecchia

Fin da quando ero bambina, vedere una cucina in legno mi faceva sentire come accolta in un’atmosfera familiare, anche quando non ero a casa mia! Non so perché, ma il legno dona calore e bellezza in casa.

Ecco perché, quando sono stata a pranzo da mia suocera, volevo ridonare quell’aspetto lucido e nutrito alla sua cucina, che ne ha visto tante nel corso degli anni! Ho pensato di lasciarvi tutto il procedimento che ho seguito, step by step, usando sempre i nostri amati Rimedi Naturali!

Cosa ha portato all’usura delle ante?

Sappiamo bene che la cucina è il cuore della casa. Ma, allo stesso tempo, è anche il luogo dove le superfici lavorano di più e si sporcano facilmente.

Nel caso delle ante in legno, i principali nemici sono i vapori che si sprigionano durante la cottura, i residui di cibo e grasso che volano e si depositano, e l’uso di detersivi troppo aggressivi.

Questi elementi, col tempo, opacizzano e rovinano il legno, lasciandolo privo del suo naturale splendore. Poi, ed è una cosa che può capitare, a volte andiamo di fretta e non dedichiamo loro tutte le cure di cui hanno bisogno.

Fare una piccola premessa sulle cause delle ante di legno opache mi sembrava utile, in modo da capire bene come agire per farle tornare come nuove.

Ho iniziato sgrassando le ante

Era una domenica a pranzo, quindi avevamo sia un po’ di tempo in più per pulire bene la cucina, d’altra parte potevamo rimuovere bene tutti i residui attaccati alle ante dopo tante leccornie!

Il primo passo per lucidare è stato eliminarne il grasso. Ho scelto di affidarmi alle proprietà sgrassanti del sapone di Marsiglia in scaglie, ne ho sciolto 1 cucchiaio bello colmo nel lavello della cucina.

Ho immerso in questa soluzione una spugnetta morbida, l’ho strizzata un paio di volte per far uscire schiuma, poi l’ho strofinata in modo delicato sulle ante.

Ho cercato di fare attenzione a non essere troppo energica per evitare di danneggiare il legno. Dopo aver passato ogni anta, ho risciacquato con cura utilizzando un panno umido per eliminare ogni residuo di sapone.

La fase successiva è stata quella della lucidatura, per la quale ho preparato una miscela naturale molto efficace.

In una ciotola ho unito:

mezzo bicchiere di aceto bianco

1 cucchiaio di olio d’oliva

il succo di un limone

Ho sbattuto il tutto con una forchetta fino ad ottenere una soluzione omogenea, poi ho trasferito tutto in uno spruzzino.

Ho vaporizzato questo spray per legno fai da te su un panno morbido, che ho passato sulle ante. Non solo le ha rese lucide ma le ha anche nutrite, proteggendole dagli attacchi esterni. È importante applicare la soluzione in modo uniforme e poi passare un panno asciutto per rimuovere l’eccesso e fare brillare il legno.

Dopo aver sgrassato bene, risciacquato con cura e poi lucidato, ho potuto notare che l’aspetto delle ante era cambiato. Anche mia suocera era contenta!

I miei consigli per farle durare di più

Con il tempo ho avuto modo di imparare qualche piccola “regoletta” quando si tratta di mobili in legno e vedremo insieme quali sono.

Per la pulizia quotidiana, cerca di ridurre al minimo l’uso prodotti chimici e preferisci un panno in microfibra leggermente umido.

e preferisci un panno in microfibra leggermente umido. Per evitare accumulo di grasso e sporcizia, pulisci le superfici dopo ogni utilizzo della cucina, anche solo con acqua. Se sono molto “grasse”, puoi aiutarti sempre con il Sapone di Marsiglia, se lo preferisci.

della cucina, anche solo con acqua. Se sono molto “grasse”, puoi aiutarti sempre con il Sapone di Marsiglia, se lo preferisci. Non esporre il legno direttamente a vapore o calore; allontana gli elettrodomestici che producono calore dalle ante.

o calore; allontana gli elettrodomestici che producono calore dalle ante. Ripeti il trattamento con limone, aceto e olio d’oliva ogni 3-4 mesi per mantenere le ante protette e luminose nel tempo.

Prima di iniziare, però, fai sempre la prova in una zona nascosta delle ante, per verificarne la tollerabilità. I consigli e le esperienze che ho condiviso con te oggi sono per le classiche ante in legno. Per quelle più delicate, verniciate, lucide, non usare l’aceto poiché potrebbe opacizzarle.