Come fare correttamente la Pulizia del Filtro della Lavatrice

Per mantenerla funzionante a lungo, la lavatrice richiede impegno e cura nella pulizia.

Non solo il cestello, ma anche tutti gli altri elementi che la compongono devono essere sempre liberi dall’accumulare troppo calcare o troppa muffa.

Oggi parleremo in particolare del filtro, un oggetto sempre discusso dove ci si chiede quale sia il modo corretto per fare la pulizia. Scopriamolo insieme!

Prima di iniziare

Per svolgere tutto in sicurezza, vediamo quali sono le azioni da fare prima di iniziare il lavaggio del filtro.

Innanzitutto bisogna staccare la spina dell’elettrodomestico perché si è a contatto con l’acqua, poi è necessario mettere una bacinella o degli asciugamani doppi sotto allo sportello del filtro così da raccogliere tutta l’acqua.

Questi due passaggi sono fondamentali al fine di non sporcare e allagare il pavimento e per incorrere ad eventuali guasti dell’elettrodomestico.

Proseguite svitando il filtro in maniera molto delicata ed ecco fatto! Siamo pronti per passare al lavaggio!

Mettere in ammollo

Dal momento che non viene lavato molto spesso, il filtro avrà sicuramente accumulato una grande quantità di sporco che potrete togliere mettendolo in ammollo.

Tale soluzione è preferibile ad un lavaggio aggressivo e continuo, poiché non danneggia il materiale di cui è composto l’elemento.

I migliori ingredienti per togliere lo sporco dal filtro sono:

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Aceto bianco d’alcol : riempite una ciotola con acqua calda, 1 bicchiere d’aceto e lasciate il filtro in ammollo per 2 o 3 ore.

: riempite una ciotola con acqua calda, e lasciate il filtro in ammollo per 2 o 3 ore. Bicarbonato di sodio : perfetto per le incrostazioni difficili. Posizionate il filtro in una ciotola, ricopritelo con bicarbonato e aggiungete un po’ d’acqua, tenete in ammollo per 3 ore .

: perfetto per le incrostazioni difficili. Posizionate il filtro in una ciotola, ricopritelo con bicarbonato e aggiungete un po’ d’acqua, tenete . Succo di limone : efficace per pulire il filtro e dare un buon profumo. Dovrete mettere in ammollo in acqua e 1 tazza di succo di limone.

: efficace per pulire il filtro e dare un buon profumo. Dovrete mettere in ammollo in acqua e 1 tazza di succo di limone. Acido citrico: disincrostante naturale che non delude mai! Preparate una soluzione con 150 grammi di acido citrico in 1 litro d’acqua, riempite una ciotola e mettete in ammollo il filtro.

Dopo aver scelto il rimedio e aver atteso il tempo necessario per pulirlo a fondo, risciacquate il filtro sotto acqua calda corrente e in quel caso potrete aiutarvi con uno spazzolino per togliere i residui.

Le incrostazioni di calcare e muffa, infatti, si saranno ammorbidite e andranno via in un batter d’occhio!

Pulire l’alloggiamento

Il filtro viene montato in quello che si chiama “alloggiamento”, ovvero la porticina e lo scomparto che apriamo per prenderlo.

Pulire anche quella zona è importantissimo per non far sporcare subito il filtro e non rovinarlo velocemente nel tempo.

Inumidite un panno in microfibra con acqua calda e strizzate per bene, aggiungete poi delle gocce d’aceto e arrotolate per infilarlo nell’alloggiamento.

Girate più volte così che il panno possa raccogliere lo sporco e poi tiratelo fuori: ecco fatto, anche l’alloggiamento è perfettamente pulito!

Rimontare il filtro

Una volta che sia il filtro che l’alloggiamento sono perfettamente puliti, non vi resta che rimettere tutto al proprio posto!

Togliete la bacinella o gli asciugamani pieni d’acqua e pulite il pavimento con una pezza strizzata con acqua e aceto bianco.

Se vi sono dei cattivi odori lasciati dall’acqua stagnante, potete mettere sullo straccio un paio di gocce di olio essenziale a vostra scelta o del succo di limone.

Quante volte lavarlo?

Una domanda che ricorre spesso quando si pensa al filtro della lavatrice è “quante volte lavarlo?”.

In realtà non ci sono delle indicazioni precise, in quanto dipende dalla modalità di raccolta dei residui da parte di ogni lavatrice; dunque la prima cosa da fare sarebbe consultare le istruzioni da manuale.

Tuttavia per il filtro non si fa lo stesso discorso degli altri pezzi della lavatrice, dunque basteranno 3 o 4 lavaggi annuali per averlo sempre perfetto e mantenerlo funzionante nel tempo.

Fate lavaggi delicati con rimedi naturali che non aggrediscono il materiale.

Avvertenze

È necessario staccare la spina dell’elettrodomestico prima di procedere con la pulizia del filtro.