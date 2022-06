Il cestello della lavatrice è l’elemento più importante dell’elettrodomestico in quanto è al suo interno che vengono messi i panni.

Considerando che questi ultimi sono già sporchi, se messi in un cestello sporco, il risultato sarà davvero disastroso!

Dunque è consigliabile tenerlo sempre pulito e profumato facendo degli interventi di lavaggio almeno una volta al mese così da non avere problemi!

Oggi vedremo insieme come far una pulizia profonda del cestello!

Acido citrico

L’acido citrico è un ingrediente non solo molto efficace, ma anche ecologico e super naturale!

Sono sempre di più le persone che lo scelgono in lavatrice per molteplici scopi, da sgrassare i panni a usarlo come ammorbidente ecologico!

Ma le sue proprietà non finiscono qui! Infatti è ottimo anche per fare una pulizia profonda della lavatrice, non dovrete far altro che sciogliere 150 grammi di prodotto in 1 litro d’acqua.

Successivamente avviate un lavaggio a vuoto ad alte temperature ed ecco fatto!

Aceto

Ora passiamo all’aceto, un altro protagonista indiscusso tra i prodotti naturali che si prediligono in lavatrice!

La sua azione sgrassante è proprio quello che vi serve in caso di sporco ostinato nel cestello e vi dirò subito come fare.

Dovrete mettere 2 tazze d’aceto bianco d’alcol (o quello che preferite) direttamente nel cestello e avviare il lavaggio a vuoto.

Ecco che la lavatrice sarà come nuova!

Bicarbonato di sodio

Passiamo adesso al bicarbonato di sodio, un prodotto che non smette mai di sorprenderci, soprattutto in lavatrice!

Per usarlo in questo caso basterà versare 1 bicchiere e mezzo di bicarbonato nel cestello e avviare il lavaggio.

Ricordate di usare sempre temperature alte altrimenti non otterrete l’efficacia desiderata!

Sale grosso

Sapevate che il sale non è un ingrediente fondamentale ed essenziale solo in cucina, ma aiuta in tante faccende domestiche?

Ebbene sì, pare proprio che sia l’ideale se si deve fare un lavaggio profondo del cestello della lavatrice!

Non dovrete far altro che mettere mezzo kg di sale grosso nel cestello e avviare il lavaggio.

Attenzione! Anche in questo caso vi sottolineo ancor di più di usare temperature alte altrimenti il sale non si scioglierà per bene.

Per le macchie ostinate

Se nel cestello ci sono macchie particolarmente ostinate che non riuscite a mandare via nemmeno con i lavaggi a vuoto, allora è il momento di agire manualmente.

N.B. In questo caso è assolutamente necessario staccare la spina dell’elettrodomestico.

Preparate un composto con 150 grammi di acido citrico sciolti in 1 litro d’acqua, aggiungete il succo di 1 limone e versate tutto in un vaporizzatore.

Spruzzate abbondantemente sulla zona interessata, lasciate agire per qualche minuto e poi usate una spugnetta per strofinare.

A quel punto risciacquate e se necessario ripetete il lavaggio a vuoto.

Avvertenze

Consigliamo di leggere sempre le istruzioni di fabbrica della lavatrice prima di usare qualsiasi prodotto.