Nella nostra routine quotidiana, utilizziamo spesso le spazzole e i pettini per sistemare i nostri capelli e per avere la chioma sempre in ordine.

Raramente, però, ci occupiamo della pulizia di questi strumenti che raccolgono capelli, sebo in eccesso e batteri che potrebbero, poi, essere trasferiti sui capelli al prossimo utilizzo.

Per questo, oggi vedremo insieme come pulire spazzole e pettini ricorrendo a rimedi naturali e casalinghi!

Pulizia regolare

Per evitare di accumulare troppo sporco sulle vostre spazzole e sui vostri pettini, vi suggeriamo di procedere con la pulizia regolare di questi strumenti, in modo da eliminare tutti i residui di sporco superficiale.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è strofinare uno spazzolino da denti delicatamente sulla spazzola così da rimuovere anche i capelli che sono rimasti incastrati.

A questo punto, rimuovete i capelli con le mani e passate un po’ di acqua sul pettine. Vi suggeriamo, invece, di non bagnare la spazzola in questa fase perché non si asciuga facilmente come il pettine che può essere asciugato con un po’ di carta.

Bicarbonato

Ora, invece, vediamo gli ingredienti di cui vi potete servire per pulire a fondo le vostre spazzole e i vostri pettini. Vi suggeriamo innanzitutto di usare il bicarbonato, un ingrediente noto per le sue proprietà pulenti molto delicate e per la sua leggera azione abrasiva.

Vi ricordiamo, infatti, che questo prodotto è una manna dal cielo anche per disincrostare superfici come il wc e per togliere le macchie gialle. Vi basterà aggiungere l’acqua calda in una ciotola e versare, poi, al suo interno due cucchiai di bicarbonato. Dopodiché, mescolate il tutto e aggiungete anche 3 gocce di Tea tree oil, il quale è noto proprio per le sue proprietà antibatteriche.

A questo punto, immergete le spazzole e i pettini nella miscela così ottenuta e lasciatele in ammollo per circa 30 minuti. Infine, non vi resta che risciacquarle accuratamente in modo da eliminare tutti i residui e asciugare accuratamente tamponandole con la carta assorbente o con un asciugamano.

Vi ricordiamo di asciugare accuratamente questi strumenti perché l’acqua ristagnata potrebbe provocare cattivi odori e soprattutto potrebbe essere il terreno fertile per i batteri.

Aceto

Come il bicarbonato, anche l’aceto è un ingrediente noto per le sue proprietà sgrassanti, smacchianti e altamente pulenti. Inoltre, è una manna dal cielo per eliminare tutti i residui di bagnoschiuma, di shampoo o di olio che potrebbero essersi accumulati tra i denti e le setole delle spazzole e dei pettini.

Vi ricordiamo, infatti, che questo ingrediente viene in nostro soccorso anche per eliminare i residui di detersivo sui capi e ravvivare il loro colore! Mescolate, quindi, parti uguali di aceto e acqua e immergete, poi, i pettini e le spazzole in questa miscela. Dopodiché, lasciateli in ammollo come già visto per il bicarbonato e risciacquateli: i vostri pettini e le vostre spazzole saranno come nuovi!

Sapone di Marsiglia

Dopo il bicarbonato e l’aceto, non poteva mancare all’appello il sapone di Marsiglia, l’ingrediente utilizzato dalle nostre nonne per ottenere un bucato sempre al top!

Inoltre, grazie al suo profumo inebriante riesce ad eliminare i cattivi odori! In questo caso, quindi, dovrete versare un po’ di sapone grattugiato in una bacinella contenente acqua tiepida e mettere in ammollo le spazzole e i pettini per circa 1 ora. Dopodiché, risciacquatele in modo molto accurato e siete pronte per riutilizzarli per avere una chioma impeccabile!

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo trucchetto il quale prevede l’utilizzo dell’acqua ossigenata, la quale sebbene non sia propriamente naturale ha comunque un approccio ecologico. Le sue proprietà antibatteriche, inoltre, sono una manna dal cielo anche per eliminare e prevenire la muffa in bagno!

Per l’utilizzo, potete versare un po’ di acqua ossigenata su un dischetto di cotone e passarlo, poi, sui pettini e sulle spazzole. In alternativa, potete versare un po’ di acqua ossigenata in una ciotola contenente acqua e procedere come già visto nei rimedi precedenti.

A tal proposito, ecco per voi un video su come usare l’acqua ossigenata in casa!

Avvertenze

In caso di spazzole e pettini in legno, vi suggeriamo di non lasciarli in ammollo per troppo tempo perché potreste rovinare il materiale.