Come fare la Pulizia dei Vetri delle Finestre dall’alto in basso in 5 Minuti

Siete stufi di dover affrontare la noiosa e faticosa impresa di pulire i vetri alti delle finestre usando una scala?

Bene, siete nel posto giusto! Spesso si ricorre subito alla scala perché sembra che non ci siano alternative per pulire i vetri in modo efficace, ma non è così!

Esistono diversi trucchetti per ottenere un risultato fantastico in 5 Minuti e dicendo addio allo stress! Vediamo insieme quali sono i rimedi semplici e veloci che potete subito usare.

Tergivetro

Il tergivetro è il primo rimedio che viene in mente quando bisogna lavare i vetri in modo veloce. Questo strumento permette di raggiungere anche le finestre più alte senza dover salire sulla scala.

Non a caso viene usato anche per pulire i vetri industriali poiché molto pratico e semplice da maneggiare; dunque va da sé che usarlo per le finestre alte della casa è la soluzione perfetta!

Basta inumidire leggermente la testina con una soluzione di acqua e aceto e passarla sulla superficie. La microfibra catturerà lo sporco e lascerà il vetro perfettamente pulito e senza aloni.

Per togliere le strisce d’acqua rimanenti, usate un panno in cotone ed ecco che i vetri saranno di nuovo brillanti!

Metodo del panno

Un altro metodo affidabile per pulire i vetri delle finestre senza la scala è il buon vecchio “metodo del panno” e ora vedremo come usarlo pure per le zone alte.

Tutto quello che dovrete fare è bagnare un panno morbido e in microfibra in una bacinella con acqua e 1 cucchiaio di scaglie di sapone di Marsiglia.

Assicuratevi che il panno sia ben strizzato in modo da non lasciare troppa acqua sulla superficie del vetro. Quindi, legate il panno ad una tira-acqua con la mazza, capovolgetela e passate delicatamente il panno sul vetro, rimuovendo lo sporco e i residui.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Per evitare aloni, potete asciugare il vetro con un secondo panno pulito e asciutto. Anche le zone irraggiungibili saranno diventate brillanti!

Scopa cattura polvere

Avete mai pensato che la scopa potesse essere un magnifico alleato per i vetri?

La scopa cattura polvere, solitamente utilizzata per pavimenti e superfici, può diventare un alleato sorprendente nella pulizia dei vetri delle finestre senza scala.

Prendete una scopa con il suo panno cattura-polvere morbido e pulito, fate in modo che il panno sia ben saldo alla scopa, così da essere più sicuri nei movimenti.

Inumidite leggermente il panno in un secchio con acqua e 1 bicchiere d’aceto di mele; successivamente passate la scopa sulla superficie del vetro.

Questo metodo è particolarmente utile per le finestre ampie e difficili da raggiungere. Non solo risparmierete tempo, ma eviterete anche il fastidio di dover usare la scala!

Altri rimedi per togliere gli aloni dai Vetri

Per farvi conoscere meglio i miei trucchetti, oltre a scriverli, ho pensato di fare anche un video che li raccoglie tutti. Spero possa esservi d’aiuto!

Avvertenze

Provate tutti i rimedi descritti prima in angoli non visibili, in modo da assicurarvi di non danneggiare o macchiare il vetro.

Photo Credits:

Le immagini presenti in questo articolo sono di proprietà di Meraki s.r.l.s.