Come fare un Panno cattura Polvere con una vecchia T-shirt

Che fatica stare dietro la polvere! Possiamo definirla la nemica che ama farci visita più spesso in casa, anche se noi vorremmo liberarcene in tutti i modi!

Metodi per fare in modo che non torni mai più, ahimè, non esistono, ma si può contrastarne la comparsa con dei trucchetti molto pratici.

Ad esempio, se avete una vecchia t-shirt da buttare via, potete sfruttarla a vostro vantaggio facendola diventare un panno cattura polvere molto efficace. Vediamo insieme come prepararlo!

Occorrente

Vediamo anzitutto qual è l’occorrente necessario per preparare il nostro panno cattura polvere!

Non preoccupatevi, oltre alla t-shirt non avrete bisogno di tanti elementi e sicuramente li avrete già in casa!

Nel dettaglio dovrete procurarvi:

1 vecchia t-shirt

1 barattolo in vetro con chiusura ermetica

300 ml di aceto di mele

300 ml di acqua calda

2 cucchiaini di olio d’oliva

la buccia di un limone e succo

Come avrete modo di notare, sono ingredienti che si usano abitualmente in casa, sia in cucina che nei metodi naturali per prendersi cura dell’ambiente.

Per quando riguarda l’aceto di mele, lo si predilige per il suo profumo più delicato rispetto agli altri, ma potete tranquillamente usare alte tipologie.

Procedimento

Bene, a questo punto passiamo senza esitare al procedimento!

Per prima cosa bisognerà filtrare benissimo il succo di limone e togliere la parte bianca della scorza, poi tagliatela a pezzetti, aggiungetela al succo di limone e iniziate a versate nel barattolo di vetro.

In seguito dovrete ritagliare il pezzo di t shirt della grandezza che vi occorre e mettete sempre nel barattolo. Aggiungete tutti gli altri ingredienti liquidi e scuotete energicamente il barattolo.

Lasciate così per un giorno intero in modo che tutti i liquidi possano penetrare bene nel tessuto e andate a scuotere ogni tanto.

Trascorsa una giornata, togliete il pezzo di t shirt, premete il liquido in eccesso e lasciate asciugare al sole.

Appena asciutto il vostro panno è pronto all’uso!

Spray antipolvere fai da te

Per togliere la polvere in modo efficace, oltre al panno adatto, non può mancare anche uno spray antipolvere fai da te che si prepara in 5 minuti!

Così avrete tutto l’occorrente non solo per pulire e lucidare i mobili, ma anche per contrastare l’azione continua della polvere che impiegherà più tempo a depositarsi su tutte le superfici.

Scopriamo di cosa avrete bisogno nel dettaglio:

200 ml d’aceto

100 ml d’acqua

1 cucchiaino d’olio d’oliva

succo di 1 limone

Avrete sicuramente notato che gli ingredienti sono comuni con quelli indicati per il panno cattura polvere! Infatti si tratta di prodotti naturali molto efficaci per trattenere la polvere.

Filtrate il succo di limone e mischiatelo all’olio d’oliva energicamente, poi dovrete unire aceto ed acqua fino ad ottenere un’unica soluzione.

Trasferite poi tutto in un flacone spray ed ecco che lo spray è pronto!

Spruzzate una piccola quantità sulle zone da trattare e subito dopo passate il panno: vi sorprenderà la lucentezza dei mobili che torneranno come nuovi!

Assicuratevi, in ultimo, che non vi siano aloni in controluce ed ecco fatto!

Avvertenze

Provate i rimedi prima in angoli non visibili per essere sicuri di non macchiare i mobili.