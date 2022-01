Se facessimo un tuffo nel passato per scoprire quali erano gli ingredienti cari alle nostre Nonne che usavano spesso per lavare i vestiti o per fare le faccende di casa, ci renderemmo conto che il sapone giallo sarebbe sicuramente tra questi!

Composto quasi totalmente con olio di cocco, il sapone giallo è un prodotto naturale molto ecologico che ha un quasi nullo impatto sull’ambiente.

Data la sua composizione oleosa, inoltre, è molto malleabile e adattabile ad ogni tipo di pulizia.

Oggi infatti vedremo insieme come fare un detersivo naturale con il sapone giallo!

Occorrente

Per creare questo composto naturale, dobbiamo vedere innanzitutto l’occorrente:

2 panetti di sapone giallo

400 ml d’acqua

Ecco qui! Questo è tutto quello che servirà, ma ora andiamo avanti con la preparazione!

Procedimento

Passiamo al procedimento, il quale non richiede molto tempo e sarà davvero semplice!

Per prima cosa, tagliare i 2 panetti di sapone a cubetti, potete farlo con il coltello, facendo attenzione, oppure semplicemente con uno spago!

Nel caso in cui troviate difficoltà a tagliare il sapone a causa della sua viscosità, potete metterlo un paio d’ore nel frigo, in modo che, essendo più duro, sarà più semplice ottenere i cubetti.

Dopo questo passaggio, mettete il sapone in un pentolino insieme ai 400 ml d’acqua, accendete il fuoco lento e portate ad ebollizione.

Dovrete aspettare che si sciolga completamente il sapone, altrimenti non otterrete il risultato sperato.

Quando il tutto diventa liquido, trasferite all’interno di un qualsiasi contenitore pratico e a vostro piacimento.

N.B. Per renderlo profumato, potete aggiungere 4 o 5 gocce dell’olio essenziale che preferite.

Ed ecco fatto, il vostro detersivo naturale con il sapone giallo è pronto!

Come usare il detersivo

Avete avuto modo di vedere che preparare il composto non è per nulla difficile, ora quindi vediamo come usare il detersivo per varie faccende domestiche!

Per il bucato

Naturalmente il primo e principale utilizzo è per il bucato!

Basti pensare che l’olio di cocco è delicato, ma allo stesso possiede delle ottime proprietà pulenti e sgrassanti, per cui è naturale che il sapone giallo sarà l’ideale in lavatrice!

Dovrete mettere il sapone nella vaschetta insieme ad un cucchiaio di bicarbonato, in modo da rafforzarne l’efficacia.

Per il lavaggio a mano, invece, inserite un tappo di prodotto in una bacinella dalla capacità di almeno 15 litri.

Sull’acciaio

Questo detersivo potrebbe sorprendervi se lo usate sull’acciaio!

Vi aiuterò a togliere le macchie più ostinate a rendere l’acciaio più lucido! Vi basterà usarlo direttamente sulla spugnetta non abrasiva.

Sceglietelo per il piano cottura, per il lavello, ma soprattutto per i fuochi e piattelli della cucina, i quali risultano essere la cosa più difficile da lavare.

Per i vetri

A furia di lavare i vetri con tanti prodotti diversi, molto spesso si rischia di rovinarli.

Invece è bene sapere che tra i rimedi naturali indicati per la pulizia dei vetri, il sapone giallo è da prendere sicuramente in considerazione.

Ve lo consiglio se avete dei vetri molto sporchi, magari dopo un’intensa giornata di pioggia o per qualsiasi altro motivo.

Dovrete mettere il detersivo direttamente sulla spugnetta morbida e fare una prima passata sui vetri, successivamente risciacquate e asciugate per bene controllando che non ci siano aloni.

Per gli infissi

In tema di vetri, è bene dire che il composto può essere ottimo per gli infissi!

Se li avete anneriti, se hanno delle macchie gialle o c’è dello sporco incrostato, affidatevi alle proprietà del sapone giallo e vedrete che torneranno come nuovi!

Vi basterà mettere un po’ di detersivo in una ciotolina e inserire all’interno una spazzolina, strofinate poi delicatamente sugli infissi e sulle macchie.

Risciacquate per bene e godetevi gli infissi super puliti!

In giardino

Ultimo ed interessante metodo per usare il detersivo con sapone giallo è in giardino!

Traferite un po’ di composto in un flacone spray e spruzzatelo sulle piante, questo aiuterà a tenere lontano insetti e parassiti.

Tuttavia ricordate sempre di controllare se le piante possono tollerare gli ingredienti di cui è composto il sapone giallo.

Avvertenze

Provate i rimedi prima su un angolino nascosto e leggendo eventuali indicazioni per non danneggiare alcuna superficie.