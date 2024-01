Cosa fare se le sciarpe lasciano i pelucchi bianchi sui cappotti con cui esci

È arrivato il momento di sfoggiare le nostre tanto amate sciarpe dopo averle custodite nell’armadio durante i mesi caldi.

Nel prenderle, però, ci accorgiamo che presentano dei pelucchi bianchi che le fanno sembrare vecchie e usurate.

Ma sapevate che è possibile rimuoverli con dei trucchetti casalinghi? Ebbene sì, vediamo insieme come fare!

Spugnetta giallo verde

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare una spugnetta giallo verde, ovvero quella comunemente utilizzata per lavare i piatti.

Stendete, quindi, le sciarpe su un piano orizzontale, dopodiché tendetele bene e passate la spugnetta dal lato abrasivo. Ovviamente, ricordatevi di procedere con molta delicatezza per non staccare ulteriori fili di lana e rovinare la vostra sciarpa.

Inoltre, la spugnetta può essere utilizzata anche in lavatrice per prevenire il problema dei pelucchi.

In questo caso, dovrete inserire nel cestello una spugnetta ruvida insieme ai capi che presentano pelucchi e avviare un ciclo di lavaggio delicato.

Pietra pomice

Un altro trucchetto molto efficace prevede l’utilizzo della pietra pomice, solitamente utilizzata per levigare la pelle ruvida dei piedi. In realtà, la sua leggera azione abrasiva è in grado anche di eliminare i pelucchi dai capi di lana.

Strofinate, quindi, delicatamente la pietra di pomice sulle vostre sciarpe, avendo sempre cura di essere cauti per non rovinare le fibre. La pietra di pomice riuscirà a rompere il legame elettrostatico e ad “attirare” tutti i pelucchi in modo facile e veloce!

Inoltre, potete usarla anche per pulire le griglie del forno!

N.B Vi ricordiamo di evitare questo rimedio sulla lana, sul cotone o su altri tessuti delicati perché potreste rischiare di rovinarli.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Iscriviti al mio Canale! Ti aspetto!

Scotch

Forse vi sembrerà un trucchetto alquanto strambo, eppure sembra essere molto efficace in caso di lanugine e pelucchi sulle vostre sciarpe. Stiamo parlando dello scotch!

Vi basterà, quindi, tagliare una striscia di scotch o di nastro isolante della lunghezza necessaria e appoggiare, poi, il lato appiccicoso sulla parte della sciarpa ricoperta di pelucchi.

Dopodiché, strofinate la superficie del nastro per farlo aderire completamente e procedete con un solo strappo veloce, seguendo la direzione della trama del tessuto.

N.B Fate attenzione a non rovinare il tessuto delle vostre sciarpe quando provate questo trucchetto ed evitate di farlo su tessuti delicati.

Foglio per asciugatrice

Se avete un’asciugatrice in casa, allora potete sfruttare anche il potere dei fogli che si mettono al suo interno. Anche se questi vengono utilizzati per assorbire meglio l’acqua, in realtà sono in grado anche di rimuovere eventuali pelucchi che si sono formati dal momento che eliminano l’effetto elettrostatico.

Vi basterà, quindi, strofinare un foglio per asciugatrice sulla vostra sciarpa, insistendo sui punti in cui sono presenti i pelucchi.

Trucchetto del freezer

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che può venire in vostro soccorso in caso di pelucchi sulle sciarpe: il trucchetto del freezer!

Iniziate, quindi, con il piegare bene la sciarpa, dopodiché mettetela in un sacchetto in plastica e riponetela nel freezer per 24 ore.

Il freezer, infatti, romperà quel legame elettrostatico delle fibre e toglierà i pelucchi in modo semplice e veloce!

Come lavarle

Infine, vediamo come lavarle per evitare la formazione dei pelucchi. In linea generale, sarebbe meglio lavarle sempre a mano in modo da non stressare troppo le fibre.

Inoltre, vi suggeriamo di utilizzare un ammorbidente naturale come per esempio l’aceto e l’acido citrico.

In caso, però, vogliate lavarle in lavatrice, allora sarebbe meglio impostare un programma delicato.

E se volete sapere come realizzare un ammorbidente fai da te a casa, ecco un video pensato per voi!

Avvertenze

Questi sono metodi economici e casalinghi per rimuovere la lanugine dalle vostre sciarpe. Vi ricordiamo, però, di attenervi sempre alle etichette di produzione, in modo da non rovinarli.