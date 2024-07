Come lavare le magliette o i vestiti colorati senza farli sbiadire

Oggi affrontiamo un dilemma che tutti noi affrontiamo regolarmente: come possiamo mantenere vivaci i colori delle nostre magliette e vestiti colorati dopo innumerevoli lavaggi?

Non è necessario ricorrere a tinte industriali, ma bastano alcuni gesti ogni giorno, non è così difficile come sembra! Possiamo vedere insieme come risolvere questo problema.

A che temperatura è meglio lavarli

Uno dei principali fattori da considerare quando si lavano i vestiti colorati è indubbiamente la temperatura dell’acqua.

Lavare questi capi a una temperatura tra i 30 e i 40 gradi è il metodo migliore per preservarne la brillantezza e l’integrità. Questo perché temperature più alte tendono a danneggiare le fibre tessili e a fare sbiadire i colori più velocemente.

Lavando i vostri vestiti entro questo intervallo termico ci aiuta a preservare il colore più a lungo.

Usa l’aceto bianco per ammorbidirli e preservarne il colore

Al secondo posto nella mia lista di consigli c’è un prodotto che tutti abbiamo in cucina: l’aceto bianco. Oltre ad essere un eccezionale sgrassatore e un eccellente prodotto per la pulizia in generale, l’aceto bianco si rivela essere un alleato prezioso anche per il nostro bucato. Ecco come faccio a sfruttarne i benefici:

Riempio il cassetto dell’ammorbidente della lavatrice con mezzo bicchiere di aceto bianco. Questa quantità è più che sufficiente per un carico medio di bucato. Aggiungo i vestiti nella lavatrice e seleziono il programma di lavaggio adatto, stando sempre attenta a rispettare la regola della temperatura di cui abbiamo parlato. Avvio il lavaggio, poi stendo i vestiti.

L’aceto aiuta a mantenere vividi i colori e agisce come ammorbidente naturale, rendendo i tessuti incredibilmente morbidi al tatto. E la cosa migliore? Nessun residuo di odore di aceto sui vestiti una volta asciutti!

Forse non lo sapevate, ma l’aceto aiuta anche a fissare i colori dei vestiti, come vi mostro in questo video:

Attenzione alla centrifuga

Quando si tratta di proteggere i nostri amati capi colorati, la centrifuga gioca un ruolo non meno importante. Una centrifuga troppo forte potrebbe, infatti, danneggiare le fibre dei tessuti e far sbiadire i colori più velocemente.

Per questo cerco di impostare la lavatrice su una centrifuga più dolce, limitando il numero di giri a massimo 800/minuto, aiuta a proteggere la struttura dei tessuti e a conservare la vivacità dei colori.

Come asciugarli

Infine, ma di cruciale importanza, è il modo in cui asciughiamo i nostri vestiti colorati. L’esposizione diretta ai raggi solari può essere incredibilmente dannosa, accelerando il processo di sbiadimento dei colori.

Meglio perciò asciugare i capi all’ombra, in un’area esterna ben ventilata o dentro casa in vicinanza di una fonte naturale di aria fresca. Non dimenticate infine di asciugarli a rovescio, soprattutto se i vestiti hanno stampe o disegni particolari.

Piccolo consiglio Bonus: leggere le etichette di lavaggio vi guiderà a non fare errori!