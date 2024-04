Come lavo i Piumoni anche in lavatrice prima di rimetterli a posto

Notare che la stagione invernale ci sta pian piano lasciando, mi porta un po’ di gioia. Perché adoro l’arrivo della Primavera, delle belle giornate e del sole che ci riscalda il viso.

Devo dire però che una delle poche cose che amo dell’inverno è essere avvolta dal mio Piumone preferito. Sto per dirgli addio, quindi lo laverò e lo conserverò per il prossimo anno. Ho deciso di spiegarti come faccio di solito, perché è un metodo con cui mi trovo molto bene!

Come li lavo in lavatrice Da qui parte il dilemma. In molte case purtroppo non tutti i piumoni entrano in lavatrice, e la cosa ci fa disperare un po’. Anche io ti confesso che non posso farlo con tutti, ma almeno posso ottimizzare tempo e denaro con i piumoni più piccoli o sottili. Che tipo di lavaggio scelgo Quando metto il piumone nella lavatrice, opto per un programma specifico per piumoni, con una centrifuga media e temperatura media (tutto suggerito dalle etichette, per non sbagliare). Questi programmi sono ideali perché rispettano la delicatezza dei tessuti mentre garantiscono una pulizia profonda. Per i piumoni bianchi A casa ho alcuni piumoni e trapunte bianche, perché mi piace dare loro la “fantasia” che voglio con i classici copripiumoni e federe coordinati. Visto che potrebbero presentare qualche macchia o ingiallimento, uso il Percarbonato di sodio quando li lavo in lavatrice.

2 cucchiai di percarbonato direttamente nel cestello, perché come sai bene Utilizzodirettamente nel cestello, perché come sai bene il percarbonato è un additivo , quindi va combinato con altri detersivi, meglio se sono ecologici:

Spero che anche tu, come me, ami tirare fuori il piumone e sentire quell'odore di pulito unico! Possiamo ottenere questo risultato tranquillamente utilizzando l'acido citrico. Prendo un bicchiere di acqua calda, ci sciolgo un cucchiaio di acido citrico e 5-6 gocce di olio essenziale di lavanda. Metto tutto nello scomparto dell'ammorbidente e avvio il programma come al solito. Mi piace usare l'acido citrico in lavatrice perché mi aiuta sia ad ammorbidire i capi naturalmente, ma anche ad evitare cattivi odori sul bucato e in lavatrice.

Come asciugare i Piumoni nel modo giusto Dopo il lavaggio, c’è bisogno di asciugare i piumoni nel modo giusto, in modo che (quando li andremo a piegare) non vi sia alcuna traccia di umidità. Di solito io stendo i piumini all’aperto, preferibilmente in giornate di sole, per favorire un’asciugatura omogenea. È fondamentale scuoterli di tanto in tanto per mantenere il piumaggio ben distribuito.

Quando arriva il momento di conservarli nell’armadio Sembra che abbiamo fatto tutto per bene! Ma, prima di finire, dobbiamo adottare una serie di piccole “strategie” di conservazione: Sbatto bene il piumone per eliminare tracce di polvere dovute al vento. Poggio il piumone sul letto, con le mani massaggio per distribuire bene tutta l’imbottitura. Piego i piumoni un po’ per volta, dalle due estremità verso il centro. Man mano cerco di schiacciarlo bene per recuperare spazio nell’armadio. Li metto in sacche traspiranti, in modo che non si accumulino umidità e muffa. Ci metto un sacchetto con riso e fiori secchi di lavanda, così restano profumati e tengo lontane le tarme.

Se il Piumone non entra in lavatrice? Anche io posseggo dei piumoni che, ahimè, non entrano nella mia lavatrice. Per questo se ho modo, tempo e denaro, li porto in lavanderia. Ma a volte le fragranze da loro usate sono così forti che non le tollero bene. Perciò in alcuni casi, scelgo di lavarli nella vasca. Vi mostro come: li immergo in acqua tiepida con un detergente delicato, girandoli di tanto in tanto. Poi procedo facendoli “scolare del tutto”, poi faccio fare un risciacquo. Tolgo il tappo dalla vasca e lascio che tutta l’acqua scorra, in modo che il Piumone non sia pesante. Quando per me non è faticoso da alzare, lo stendo all’aperto. Poi vado avanti con il procedimento che abbiamo visto insieme prima.

Seguendo questi metodi, i miei piumoni restano come nuovi anno dopo anno!