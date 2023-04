Come lavare i Piumoni prima di rimetterli a posto

Con l’arrivo della primavera si fa di nuovo fronte a quelle che sono le abitudini da modificare sia per i vestiti che per la biancheria da letto.

È per questa ragione, dunque, che si mettono via i piumoni e le coperte pesanti, dando spazio a copriletto più leggeri!

Tuttavia i piumoni, prima di essere messi a posto, necessitano un lavaggio approfondito così che non accumulino cattivi odori e siano più freschi.

Scopriamo insieme come lavarli in modo semplice, ma efficace!

Cosa bisogna sapere

Non possiamo pensare di lavare i piumoni prima di mettere a segno delle cose da sapere, importantissime per non rovinare il tessuto delicato che compone le coperte.

Innanzitutto bisogna considerare che non tutti i piumoni possono essere lavati in lavatrice, a meno che non abbiate un cestello particolarmente grande che permette il corretto ciclo di lavaggio.

Diversamente, non solo l’acqua non penetrerà per bene in tutte le fibre, ma il piumone si può anche bloccare, provocando un mal funzionamento dell’elettrodomestico.

Altro fattore importante è leggere le etichette di lavaggio e controllare che si possa lavare in lavatrice; una volta fatti i controlli, non ci resta che passare al lavaggio!

In lavatrice

Come si devono lavare i piumoni in lavatrice saranno le etichette di lavaggio a dircelo, tuttavia ci sono delle attenzioni generali da avere.

Per prima cosa è bene prediligere detersivi ecologici e dalla composizione estremamente delicata, altrimenti vi saranno dei cattivi odori e il tessuto dei piumoni si indurirà.

Scegliete, dunque, prodotti a base di sapone di Marsiglia, di bicarbonato di sodio o del semplice sapone giallo che non delude mai!

Mantenetevi, inoltre, su una temperatura che oscilla tra i 30 e i 40 gradi, non di più.

Per non deformarli

Molto spesso la paura di quando si lavano i piumoni in lavatrice è che questi si possano poi deformare, come fare?

Semplice! Esiste un antico trucchetto che viene usato spessissimo in lavatrice quando si mettono dei capi delicati ed è probabile che non lo conosciate ancora!

Si tratta di usare delle palline da tennis; la fibra di questi oggetti rende morbido il tessuto evitando di scomporlo troppo.

Naturalmente dovranno essere palline ben pulite.

Lavaggio a mano

Chi ha una vasca grande e piumoni dalle dimensioni eccessive fa bene a prediligere il lavaggio a mano al posto della lavatrice.

Certamente occorre più tempo e pazienza, ma siete sicuri di non rovinare il tessuto e di procedere con il lavaggio estremamente delicato.

Riempite la vasca con dell’acqua tiepida e versate all’interno 2 cucchiai di bicarbonato, 2 cucchiai di sapone di Marsiglia grattugiato e, se preferite, 3 gocce di olio essenziale a vostra scelta.

Mettete il piumone in ammollo per un’intera notte, così che possa assorbire l’odore e tutto lo sporco abbia la possibilità di sciogliersi per bene.

Risciacquate più volte e asciugate all’aria aperta!

Lavaggio a secco

Quando mettete i piumoni per pochissimi giorni sul letto e vi rendete poi conto di non averne bisogno, non vale la pena fare un intero ciclo di lavaggio approfondito.

A tal proposito potete scegliere di procedere con un lavaggio a secco; e quale ingrediente più indicato se non il bicarbonato di sodio?

Spargete il prodotto uniformemente su tutto il piumone e tenete in posa per un paio d’ore, poi scuotete e fate la stessa cosa con il lato opposto.

Una volta che avete tolto tutto il bicarbonato, il piumone è pronto per essere riposto nell’armadio!

Avvertenze

Ricordate di usare sempre procedimenti e ingredienti estremamente delicati. Importante è tenere fede alle etichette di lavaggio.