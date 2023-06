Le scarpe da ginnastica sono utilizzate non solo da chi fa attività sportiva ma anche da chi le preferisce per la loro leggerezza e comodità.

Solitamente sfruttate per passeggiate o quotidianamente per andare a lavoro, tendiamo a sporcarle facilmente facendole sembrare vecchie e usurate.

A tal proposito, oggi vedremo insieme come lavare le scarpe da ginnastica in lavatrice seguendo questi step in modo da non rovinarle!

Prima di iniziare

Solitamente, le scarpette da ginnastica non sono delicate pertanto, in linea generale, è quasi sempre possibile procedere con il lavaggio in lavatrice. Tuttavia, vi suggeriamo di consultare comunque le etichette di lavaggio per esserne certe e per non rovinarle.

Vi suggeriamo, però, di non lavare in lavatrice le scarpette che hanno la suola danneggiata che potrebbe scollarsi totalmente. Inoltre, sarebbe bene togliere i lacci dalle scarpe e metterli in un sacchetto di cotone traspirante prima di lavarli in lavatrice.

Togliere le macchie

Prima di mettere le vostre scarpette nel cestello della lavatrice, vi consigliamo di togliere e pretrattare eventuali macchie, ovvero di agire localmente sull’alone o sulla macchia in maniera manuale.

Potete farlo, strofinando direttamente sulla macchia il sapone di Marsiglia o il sapone giallo, i quali sono noti proprio per le loro proprietà smacchianti e sgrassanti. Vi ricordiamo, infatti, che sono gli ingredienti base per realizzare degli stick smacchia da usare in viaggio!

Se le vostre scarpette, invece, sono bianche, potete anche strofinare sulla macchia, mediante uno spazzolino, un composto di dentifricio in pasta bianca e bicarbonato di sodio. A questo punto, passiamo al lavaggio in lavatrice per avere scarpette come nuove!

Inserire le scarpette nel cestello

Quando mettete le scarpette nel cestello della lavatrice, ricordatevi innanzitutto di raggruppare tutte le scarpe che necessitano di un lavaggio in modo da non lavare solo un paio. Al contempo, però, è bene anche non superare il massimo di 3 paia e di non esagerare con la quantità di scarpe da lavare, perché altrimenti potrebbero non solo non avere lo spazio materiale per essere lavate bene ma anche urtarsi troppo tra di loro e danneggiarsi.

Tenete lontana, quindi, la tentazione di riempire troppo il cestello della lavatrice per lavare quante più cose possibili in un solo ciclo di lavaggio.

Mettere il detersivo giusto

A questo punto, passiamo al detersivo giusto da utilizzare, in grado di smacchiare e pulire le scarpe senza rovinare il tessuto. Innanzitutto, vi suggeriamo di ricorrere sempre al detersivo liquido e non a quello in polvere perché tende ad impregnarsi nelle fibre delle scarpe.

Perciò, sarebbe bene utilizzare detersivi liquidi e delicati come per esempio il sapone di Marsiglia, l’aceto e il bicarbonato. Se da una parte, infatti, sono noti per le loro proprietà smacchianti, dall’altra sono efficaci anche per neutralizzare i cattivi odori che spesso ritroviamo nelle scarpe.

Impostare la temperatura e la centrifuga

Infine, non vi resta che impostare il ciclo di lavaggio più adatto per le vostre scarpette. Vi raccomandiamo di evitare la centrifuga o di ridurre i giri al minimo in modo da non rovinare le scarpe e deformarle.

Inoltre, ricordatevi di non superare i 30/40 gradi perché alcuni materiali rischiano di danneggiarsi con le alte temperature. Come già detto, però, prima ancora di scegliere il ciclo di lavaggio adatto, consultate le etichette delle vostre scarpette.

Per sbiancarle

E se volete anche sbiancare le vostre scarpette, ecco un video per vedere come fare!

Avvertenze

Vi ricordiamo che è importantissimo leggere le etichette di lavaggio prima di lavare le scarpe. Nel caso le vostre scarpe possano essere lavate in lavatrice, non esagerate con la frequenza perché potreste rovinarle.