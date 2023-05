Per quanta cura possiamo avere delle ceramiche del bagno, queste tendono a perdere la loro lucentezza e brillantezza con il passare del tempo.

Per non parlare, poi, di quando si ingialliscono sembrando vecchie e usurate.

E quindi come fare? Facile, oggi vedremo insieme alcuni trucchetti per lucidare i sanitari opachi e farli tornare come nuovi!

Sapone di Marsiglia

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il sapone di Marsiglia, il quale è noto per le sue proprietà pulenti e sbiancanti molto delicate.

Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è sciogliere circa un quarto di panetto di questo sapone a bagnomaria, aspettare che si raffreddi e applicarlo direttamente sulla spugnetta non abrasiva. A questo punto, passatelo sui sanitari, stando sempre attenti anche alla base per una pulizia più completa, e risciacquate accuratamente.

In alternativa, potete anche direttamente utilizzare la versione liquida del sapone di Marsiglia e procedere come già visto.

Bicarbonato

Come il sapone di Marsiglia, anche il bicarbonato vanta proprietà sgrassanti e pulenti molto delicate, pertanto può essere usato su gran parte delle superfici.

Vi ricordiamo, inoltre, che è considerato uno sbiancante naturale in grado di far tornare come nuovi i vostri capi ingialliti! Versate, quindi, un cucchiaino direttamente su una spugnetta imbevuta di acqua e strofinatela (con il lato non abrasivo) su tutti i sanitari.

Dopodiché, risciacquate con acqua abbondante. In alternativa, potete anche mescolare in una ciotola una manciata di bicarbonato con acqua a filo in modo da ottenere una pasta dalla consistenza di un gel. I vostri sanitari saranno lucidi come non mai!

Aceto bianco di vino

Dopo il sapone di Marsiglia e il bicarbonato, come poteva mancare all’appello l’aceto? Questo ingrediente, infatti, è in grado di lucidare anche le superfici di acciaio!

Mescolate, quindi, 2 cucchiai con qualche goccia di succo di limone e un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido, dopodiché applicate il composto direttamente sulle macchie e lasciate agire per 10 minuti. Infine, risciacquate e noterete una luce diversa quando aprirete la porta del bagno!

Acido citrico

In alternativa all’aceto, potete anche provare la funzione lucidante dell’acido citrico, il quale è più ecologico. Versate, quindi, 150 grammi di acido citrico in un litro d’acqua, mescolate e travasate, poi, la miscela così ottenuta in un flacone spray.

A questo punto, vaporizzate la miscela sui sanitari, oppure versatela sulla spugnetta e iniziate a strofinare su tutta la superficie di ceramica. Infine, risciacquate con acqua tiepida e il vostro bagno sarà lucente!

Come se non bastasse, l’acido citrico è una manna dal cielo anche per rimuovere le macchie di calcare. Vi ricordiamo, infatti, che è noto per il suo essere un anticalcare naturale in grado di liberare la lavatrice e la lavastoviglie!

Limone

A questo punto, come potevamo non menzionare il limone, l’agrume dalle mille proprietà? Oltre, infatti, a lucidare e a sbiancare, questo ingrediente porterà anche un profumo inebriante in tutto il bagno!

Ricavate, quindi, il succo di due limoni e versatelo in un flacone con spray. Dopodiché, riempite la restante parte del flacone con acqua calda e agitatelo per bene per amalgamare il tutto.

A questo punto, spruzzate la miscela così ottenuta su tutte le ceramiche e passate prima una spugnetta non abrasiva per strofinare e poi un panno in microfibra per risciacquare. E…il gioco è fatto!

Alcol denaturato

Infine, vediamo un ultimo trucchetto che prevede l’utilizzo dell’alcol denaturato, il quale sebbene non sia propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico.

Questo prodotto, infatti, è noto proprio per la sua forte azione lucidante! Vi basterà, quindi, versarne un po’ su un panno e passarlo, poi, sui vostri sanitari più volte. E che splendore!

E per i rubinetti?

Avvertenze

Se avete il bagno in marmo, vi raccomandiamo di non usare i rimedi con limone e acido citrico perché potrebbero corrodere le superfici.