Il bicarbonato è l’ingrediente più versatile ed efficace che possiamo utilizzare nella pulizia ecologica della nostra casa.

Questa sostanza, infatti, viene utilizzata spesso come detergente naturale grazie alle sue numerose proprietà.

Inoltre, con l’utilizzo di questo ingrediente, contribuiamo a proteggere la natura e a ridurre l’impatto ambientale.

Ma sapevate che basta aggiungere un cucchiaio di bicarbonato di sodio in lavatrice per ottenere degli effetti sorprendenti sul vostro bucato?

Anche se vi può sembrare molto facile, è proprio così!

Perciò vediamo insieme quali sono i benefici che otterrete sul bucato aggiungendo un solo cucchiaio di bicarbonato in lavatrice.

N.B Vi consigliamo di consultare sempre prima le etichette di lavaggio dei vostri capi.

Contro i cattivi odori

Innanzitutto, un cucchiaio di bicarbonato nella lavatrice può aiutare a neutralizzare i cattivi odori del vostro bucato.

Il bicarbonato, infatti, ha proprietà pulenti e anti odori in grado di assorbire i cattivi odori provenienti sia dalla lavatrice che dai vestiti.

Aggiungete, quindi, un cucchiaio direttamente nella vaschetta del detersivo della lavatrice.

Vi consigliamo di aggiungerlo al detersivo abituale o di mescolarlo con il detersivo prima di aggiungerli entrambi nella vaschetta.

In questo modo, infatti, evitate che residui di bicarbonato possano finire nei tubi di scarico e intasarli.

Vi consigliamo, inoltre, di combinare il bicarbonato con un detersivo per il bucato che sia ecologico e rispettoso dell’ambiente.

A questo punto, attivate il lavaggio e voilà: i vostri capi saranno più profumati che mai!

Addio agli aloni bianchi

Spesso, con il lavaggio in lavatrice, ci ritroviamo capi che presentano macchie bianche.

Queste macchie, di solito, sono dovute all’eccessiva quantità di detersivo che non è stata ben risciacquata durante il lavaggio.

Il bicarbonato di sodio risulta essere molto efficace anche in questi casi, in quanto il suo essere alcalino aiuta a migliorare l’azione pulente del detersivo e a risciacquare meglio i capi.

Inoltre, addolcisce l’acqua del bucato ed evita, così, la formazione della schiuma eccessiva, causa primaria degli aloni bianchi sui capi scuri.

Capi più bianchi

Tra le tante proprietà del bicarbonato di sodio in lavatrice, non possiamo non citare quella sbiancante.

Dal momento in cui aiuta a mantenere un ph dell’acqua ottimale per il lavaggio, il bicarbonato di sodio si rivela davvero efficace per conferire ai capi bianchi il loro candore originario.

Inoltre, rimuove tutte la macchie gialle. E il vostro bucato sarà più pulito e più bianco.

Via le macchie

Come abbiamo già visto, il bicarbonato ha proprietà smacchianti e assorbenti, in grado di pulire a fondo e rimuovere, quindi, anche le macchie.

Per questo, un cucchiaio di bicarbonato nella lavatrice aiuta anche ad eliminare le macchie ostinate più difficili da rimuovere.

In particolare, è efficace sulle macchie di olio, di grasso, di sudore e su tutte quelle appiccicose o persistenti.

Addio macchie!

Colori più vivi

Se intendete ravvivare i colori dei vostri capi durante il lavaggio, sarete felici di sapere che vi basterà un cucchiaio di bicarbonato in lavatrice.

Il bicarbonato, infatti, non solo aumenta l’azione pulente del detersivo ed esalta il bianco, ma aiuta anche ad esaltare i colori dei vostri capi.

I colori del vostro bucato, quindi, si manterranno vivi e non più sbiaditi.

Capi più morbidi

Infine, questo ingrediente multiuso sembra molto efficace anche utilizzato come per ammorbidire i capi.

La sua azione, in realtà non è ammorbidente come quella dell’aceto o dell’acido citrico. Ma il suo utilizzo limita la formazione del calcare, responsabile molte volte di vestiti duri e con aloni.

La sua delicata azione abrasiva, inoltre, aiuterà a pulire a fondo i vostri capiti e a renderli subito più morbidi al tatto.

Altri consigli utili

Come abbiamo già detto, il bicarbonato è una sostanza molto versatile che può essere utilizzata come detergente naturale.

Aiuta infatti ad eliminare i cattivi odori, le macchie ostinate e a ravvivare il bianco e il colore dei capi.

Ricordatevi, però, che è sempre meglio non utilizzarlo quando lavate capi di lana o di seta perché potrebbe danneggiarli.

Inoltre, vi consigliamo di aggiungere il cucchiaio nel momento in cui la lavatrice ha caricato completamente l’acqua.

In questo modo, infatti, permettete al bicarbonato di sciogliersi bene e di ottenere, quindi, una maggiore efficacia.

Avvertenze

Vi raccomandiamo di utilizzare il suddetto rimedio solo dopo aver consultato le etichette di lavaggio dei vostri capi.

Inoltre seguite sempre le indicazioni fornite dal produttore sull’utilizzo di metodi naturali per la lavatrice!

