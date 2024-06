Con l’arrivo del caldo tutti cerchiamo rifugio in una casa che sia non solo fresca ma anche profumata e accogliente.

Qualcuno di voi potrebbe dire: “Basta accendere il condizionatore” ed è vero! Però tenerlo tutto il giorno acceso non è l’ideale, per questo vorrei consigliarvi una serie di piccole “regole” che mi aiutano tantissimo in termini di freschezza.

Cosa fare di primo mattino

Le nostre nonne e le nostre mamme l’hanno sempre fatto: arieggiare la casa al mattino presto. Sembra un gesto ovvio è alquanto banale, ma bisogna anche dire che ha la sua utilità!

Questo non solo perché l’aria esterna è più fresca e pulita, ma anche perché consente di eliminare l’umidità accumulata durante la notte. Finestre aperte dalle prime ore del giorno aiutano a disperdere non solo il calore ma anche eventuali odori stagnanti. Svegliarmi con una casa già piacevolmente arieggiata mi da un senso di benessere che accompagna tutta la giornata.

C’è un però: nel momento in cui farà più caldo, dovrete proprio farlo presto al mattino, altrimenti entrerà solo calore e non sarà così piacevole.

Se usi la Doccia

Probabilmente vi è già capitato di notare quanto l’ambiente si riscaldi e diventi umido dopo una doccia calda. Perciò anche se andate di fretta non fate l’errore di lasciare il bagno chiuso dopo aver fatto la doccia!

Permettete al vapore di disperdersi, e vi renderete conto che contribuirà a mantenere più fresca l’atmosfera domestica. Non bisogna dimenticare, inoltre, che troppa umidità porta alla formazione di macchie di muffa nella Doccia e nel bagno stesso.

Diminuire l’uso di elettrodomestici che trattengono il calore

Nei mesi estivi, tentare di minimizzare l’uso di elettrodomestici che generano calore può aiutare ad avere la casa meno calda.

Ad esempio, l’utilizzo del forno non solo riscalda la cucina ma spesso aumenta la temperatura percepita in tutta la casa. A casa mia, abbiamo optato per preparazioni più leggere, che richiedono poco o nessun uso del forno, scoprendo nel contempo la gioia (e la praticità) di insalate fresche, frutta abbondante e piatti freddi ricchi di sapore.

Un’estate culinaria diversa, ma incredibilmente piacevole e rinfrescante!

Cosa fare con tende e tappeti

Un’abitudine di mia madre, che poi ho portato a casa mia, riguarda sia le tende che i tappeti. Quando è inverno, è risaputo che i tappeti ci aiutano a trattenere il calore (infatti danno proprio un senso di calore e accoglienza). Quando invece arriva il caldo, quella sensazione è quasi asfissiante, per questo noi togliamo tutti i tappeti più grandi! C’è anche chi toglie le tende, ma poiché a casa nostra sono tutte molto leggere, non vogliamo rinunciare alla nostra privacy. Potreste però togliere le tende pesanti o quelle coprenti.

Ecco un’altra cosa che si può fare. Lavandole più frequentemente, specialmente quelle della cucina esposte a fumi e vapori, può esserci una marcata differenza nella qualità dell’aria di casa. Personalmente, preferisco tessuti leggeri e semplici da mantenere, che posso lavare regolarmente senza troppo sforzo.

Come avere un profumo fresco in casa

Per dare alla casa quella sensazione di freschezza e pulito, uno dei miei metodi preferiti è quello di utilizzare ingredienti naturali come menta e bucce di limone. Mi piace far bollire in una pentolina acqua con questi due semplici ingredienti, diffondendo così in tutta la casa un aroma che è immediatamente rinfrescante e accogliente. È facile, economico e veloce.

Ecco come faccio:

riempio una piccola pentola con acqua; aggiungo bucce di un limone e alcune foglie di menta (quantità sceglietela voi); lascio bollire per circa 10 minuti e poi abbasso la fiamma per far sobbollire e diffondere il profumo nell’aria.

Questo semplice trucco mi aiuta a mantenere la casa profumata e fresca, anche nei giorni più caldi! Potete anche spegnere la pentola e portarla in una stanza specifica. Ricordatevi del sottopentola per non fare danni. Oppure trasferite tutto in un barattolo!

