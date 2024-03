Le regole che seguo sempre per non avere mai macchie di muffa nella doccia

Diciamoci la verità: a tutti piace una casa pulita e profumata, soprattutto il bagno. Poi non c’è nulla di meglio che finire la giornata con una doccia calda e rilassante. L’unico fattore “noioso” è doverla pulirle!

A volte, nonostante gli sforzi, ci si ritrova addirittura a combattere contro le macchie di muffa. Voglio condividere con voi come, seguendo alcune semplici regole, riesca la maggior parte delle volte a tenere a bada questo fastidioso problema.

Perché troviamo macchie di muffa ricorrenti nella Doccia?

La muffa ama l’umidità e i luoghi caldi, quindi la doccia è il suo ambiente ideale, soprattutto se pensi al vapore che si genera ogni volta che si ritrova qualcuno in bagno ad usarla. Poi (se è inverno) e utilizziamo anche un caldobagno, per fare un esempio, ecco che l’umidità aumenterà!

Questo problema non solo rovina l’aspetto del bagno, ma può anche causare problemi di salute. Per fortuna, ci sono modi per prevenirla. O almeno sono regole che seguo ogni giorno che mi aiutano molto!

Cerco di godermi ogni attimo di relax

Per un periodo per me la Doccia era quasi diventato un momento di stress, perché pensavo ai vapori, al calcare e al fatto che dovessi pulirla! Perché, diciamocelo, soprattutto se hai i vetri della doccia tradizionali, il calcare è sempre dietro l’angolo!

Mi sono accorta che commettevo un grosso errore e che entrare in doccia deve essere una piccola coccola a cui non rinunciare. Ora è un momento mio, di puro relax. E non importa se magari si bagna tutto e dovrò pulire. Le regole che vi andrò ad elencare mi hanno aiutato a fare prima.

Passo il tergivetro come rimedio lampo

La prima regola che seguo sempre, ogni volta che faccio la doccia è passare un tergivetro su vetri e piastrelle. Vi sembrerà davvero ovvio e banale, ma questo gesto semplice riduce significativamente l’umidità residua, causa principale della formazione della muffa.

E poi mi aiuta contro l’odioso calcare che si forma nella doccia, che a volte è talmente ostinato da non andare via al primo colpo!

Passo un panno con aceto per evitare gli aloni

Dopo il tergivetro, verso giusto un goccio di aceto per asciugare e lucidare. Lo uso soprattutto sui vetri, così è sicuro che non vedrò la minima traccia di calcare.

L’aceto non solo previene gli aloni ma aiuta anche a combattere la muffa grazie alle sue proprietà. L’unico consiglio che vi do è di non usare l’aceto se avete superfici in marmo o delicate. Poiché io ho delle classiche piastrelle, l’aceto mi aiuta anche ad eliminare gli aloni senza problemi.

Non lascio tracce d’acqua sul piatto, angoli e silicone

Uno degli angoli più critici è sicuramente il piatto doccia e gli angoli dove si accumula l’acqua. Una passata veloce con un panno asciutto fa miracoli nel prevenire la muffa.

A volte mi capita (quando vado di fretta) che passo un asciugamano che sto per mettere in lavatrice, quindi che definiremmo “sporco”. Perché spesso non abbiamo tutto questo tempo per dedicarci alla doccia! Quindi un asciugamano già vi sarà utilissimo!

Lascio arieggiare il bagno il più possibile

Non importa la stagione, possono fare anche 3 gradi fuori, ma un consiglio che sarà meglio seguire sempre è quello di lasciare la porta della doccia e del bagno aperte dopo l’uso, in modo da far circolare l’aria e dissipare l’umidità residua.

Immaginate i vapori della doccia, l’acqua che resta sulle piastrelle e le finestre chiuse: e ci credo che si trova la muffa! Se avete un bagno senza finestre potreste pensare (oltre che utilizzare gli aspiratori) di aprire la porta del bagno per favorire il più possibile un ricambio d’aria.

Se la macchia di muffa si forma comunque

Può succedere, purtroppo, che nonostante tutti gli sforzi, la muffa appaia. In questo caso, devo aiutarmi con un rimedio che sia efficace.

Applico direttamente sulla macchia dell’ovatta imbevuta con della semplice acqua ossigenata e lascio agire un paio d’ore prima di risciacquare. Questo metodo è efficace e delicato sui materiali.

Ma se le macchie sono molto ostinate, ho qui pronto un video con il procedimento passo passo:

Mi rendo conto che mantenere la doccia libera dalla muffa richiede un po’ di attenzione quotidiana, ma seguendo questi semplici passi si può godere di un bagno sempre pulito senza troppa fatica. Ricordate, la prevenzione è la chiave!