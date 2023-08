Se dico che il materasso è il nostro posto preferito al mondo siamo tutti d’accordo, non è vero?

Beh, chiunque la sera non vede l’ora di stendersi su quel letto profumato e pulito per farsi una bella dormita e riprendere le energie per l’indomani.

In estate, però, tutto diventa un po’ più complicato dato che il calore forte molto spesso impedisce di conciliare per bene il sonno.

Per questo oggi vi dirò tutto su come mantenere fresco il materasso per tutta la notte e non soffrire il caldo!

Lenzuola nel frigo

Il primo consiglio che vi posso sicuramente dare è quello di mettere le lenzuola nel frigo!

Potrebbe sembrare alquanto bizzarro e invece è un trucchetto molto diffuso ed efficace per trovare sollievo dal calore.

Non dovrete far altro che piegare per bene la biancheria da letto (lenzuola, copriletto, federe) e metterle all’interno del frigo per almeno 10 minuti.

Successivamente toglieteli e andate a rifare il letto che sarà super fresco!

Spray rinfrescante

Un’altra cosa interessante da fare per contrastare il caldo e rinfrescare il materasso è uno spray rinfrescante!

Non dovrete far altro che riempire un flacone spray con acqua molto fredda, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 4 gocce di olio essenziale dall’aroma fresco come menta, lavanda o eucalipto.

Vaporizzate sul materasso tenendovi a debita distanza prima di andare a dormire, così da dare la sensazione di benessere una volta stesi sul letto!

Rinfrescare i cuscini

Rinfrescare i cuscini così da poggiare la testa su qualcosa di fresco prima di dormire è fondamentale per affrontare al meglio il caldo notturno!

Potete seguire il consiglio precedentemente indicato nel frigo mettendo le federe all’interno per 10 minuti.

Tuttavia potete anche scegliere di metterli all’aria aperta approfittando di piccole raffiche di vento in modo da togliere il torpore della stanza e avere un’aria nuova.

Scegliere bene il copriletto

Il copriletto è fondamentale per la buona riuscita di un sonno notturno in estate!

Bisogna sceglierne uno che non faccia aumentare il caldo provocando un’eccessiva sudorazione e di conseguenza una notte insonne.

Dovrete prediligere i tessuti in cotone traspiranti, freschi e sottili, così da non avere la sensazione di stare su pietre bollenti quando vi coricate.

Arieggiare la stanza

Non potevo fare a meno di consigliarvi di arieggiare anche la stanza da letto qualche minuto prima di andare a dormire.

Anche se accendete i condizionatori e, di conseguenza, chiudete gli infissi, è comunque importante permettere il cambio d’aria, soprattutto prima di andare a dormire.

Dunque aprite balconi e finestre e lasciate così per almeno 20 min/mezz’ora…il vostro corpo vi ringrazierà!

Cambiare spesso la biancheria

La biancheria da letto è un elemento prioritario in estate e si deve prestare sempre una particolare attenzione.

Il sudore a tutti i residui corporei si accumulano in quantità maggiore rispetto all’inverno, per cui vi consiglio vivamente di cambiare lenzuola e quant’altro almeno una volta a settimana.

Questo contribuirà non solo a dormire in un letto pulito e asciutto, ma anche a tenere il materasso fresco perché impedirete la penetrazione degli aloni di sudore.

Durante il giorno

Ora vediamo alcuni accorgimenti da avere durante il giorno!

Come accennato prima, è importantissimo lasciar arieggiare la camera prima di andare a dormire così da cambiare aria.

Tuttavia questo si può fare anche durante il giorno, ma dovrete stare attenti a non far penetrare la luce del sole nella stanza.

Dunque tenete tapparelle e tende da sole abbassate così da non riscaldare troppo la stanza durante le ore di sole.

Fate poi arieggiare il materasso la mattina prima di rifare il letto così da far evaporare eventuali aloni di sudore che sono rimasti nella notte.

Attenzione, inoltre, alla luce artificiale, è preferibile lasciarla spenta per tutta la giornata, dato che è un ottimo conduttore di calore.

Per una pulizia profonda (VIDEO)

Pulire il materasso con rimedi naturali è il modo migliore per non rovinare il tessuto, trattarlo in modo delicato ed avere un ottimo risultato. Negli anni ho provato diversi rimedi che ho raccolto in questo video proprio per voi!

Avvertenze

Leggete sempre istruzioni di lavaggio e di pulizia del materasso per non far accumulare lo sporco.