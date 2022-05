Mettersi nel letto è già di per sé una delle cose preferite della nostra giornata, soprattutto dopo ore di lavoro e di stress!

Ma immaginate di andare a dormire ogni giorno in una camera che ricorda una Spa di lusso o un Hotel a cinque stelle?

Beh, dormiremmo notte dopo notte dei sonni super tranquilli e ristoratori!

Proprio per questo oggi vi dirò tutto su come rendere la camera da letto a prova di Suite con questi trucchetti!

Pulizia approfondita

Il primo consiglio per avere una camera da letto perfetta non può che essere effettuare una pulizia approfondita di ogni angolo della stanza!

Questo sarà il primo passo per preparare il terreno al buon profumo, alla freschezza e al relax che dovrà emanare la stanza.

Dunque ricordate di ravvivare i mobili con dei rimedi specifici, di rinfrescare vetri e specchi e soprattutto di prestare attenzione al pavimento non lasciando traccia di sporco.

Curare il letto

Curare il letto è un’altra prerogativa fondamentale per avere una stanza a prova di suite!

Infatti se pensiamo a quando andiamo in Hotel, questa è la prima cosa a cui facciamo caso perché le lenzuola sono sempre perfette!

A tal proposito vi suggerisco di rifare il letto con lenzuola pulite magari lavate precedentemente con bicarbonato di sodio ed oli essenziali.

Un’altra cosa da tenere in considerazione è che le lenzuola dovranno essere perfettamente stirate in modo da non vedere quelle pieghe fastidiose sul letto.

Tappeto profumato

Quello che vediamo sempre nelle stanze di lusso, che sia piccolo o grande, è sempre un tappeto!

Se anche voi usate posizionare dei tappeti nella camera da letto, allora avrete uno degli elementi che sicuramente si vedono in Hotel!

Dovrete rispolverarlo per bene e lavarlo a secco con del bicarbonato di sodio, poi aspirate il prodotto e spruzzate una soluzione di acqua e olio essenziale alla lavanda per profumarlo.

Vedrete che risultato!

Fiori e il loro profumo

I fiori e il loro profumo portano una sensazione di benessere senza precedenti, oltre che a migliorare di molto l’aspetto estetico di qualsiasi ambiente!

Dunque sui comodini o su un mobile a vostro piacimento posizionate un vaso semplice, magari trasparente con dell’acqua e delle rose o dei tulipani, in base al vostro gusto personale.

Potete poi fare il pot pourri personale facendo essiccare i petali dei fiori e mettendoli in un bel vaso in vetro o in plastica per abbellire l’ambiente!

Candele profumate

Come possono mancare le candele profumate in una camera a prova di suite?

Sono davvero molto importanti anche per legarci all’aromaterapia, una tecnica che rilassa e predispone l’ambiente alla serenità e la pace.

Dunque scegliete delle candele che siano composte preferibilmente da ingredienti naturali in base alla fragranza che più vi ispira e vi piace.

Mettetele sempre in posti strategici come al centro di un mobile con un piattino colorato alla base o ne posizionate alcune più piccola da mettere sui comodini.

Insomma, l’importante non è soltanto spargere il buon profumo, ma anche rendere armonioso l’ambiente nella sua bellezza e nei suoi colori!

Consigli per le tende

Le tende sono un elemento che magari si potrebbe trascurare: nulla di più sbagliato!

Avete presente quando prima vi ho suggerito di dare una rinfrescata alle lenzuola e metterle ben pulite e stirate?

Bene, è importante fare la stessa identica cosa anche con le tende e vi dirò di più!

Per rendere perfetta la vostra camera potete scegliere il colore della tenda in base a quello delle lenzuola o della coperta (naturalmente vale anche il discorso inverso).

Preparate poi una soluzione con acqua, 1 cucchiaino di bicarbonato di sodio e 7 gocce di olio essenziale e vaporizzate a debita distanza sulle tende, aiuterà a tenerle profumate e fresche!

Consigli sui colori e le luci

Infine, se proprio volete perfezionarvi e rendere completamente la camera a prova di Suite seguite i consigli su colori e luci!

Oltre al profumo, i colori e le luci usate in Hotel sono molto importanti per mettere le persone al proprio agio.

Dunque, se avete modo, prediligete le luci soffuse e calde come quelle di una lampada o di un abat-jour spegnendo le principali.

Inoltre ci sono alcune persone che si sbizzarriscono con le lampade colorate e creano dei giochi di contrasto con i colori in base al momento della giornata.

Avvertenze

Vi ricordo di usare metodi naturali per la pulizia delle varie aree e di leggere sempre modalità di lavaggio della biancheria da letto.