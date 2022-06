Il calore delle giornate estive, spesso, tende a far evaporare maggiormente i cattivi odori e a far sì che si sentano di più nei nostri ambienti domestici.

È il caso soprattutto della pattumiera sul balcone, che se per sua stessa natura già è tendente alla puzza, in estate diventa davvero difficile da gestire, in quanto emana odori spiacevoli anche solo dopo qualche ora dall’accumulo dei nostri rifiuti.

Per questo, oggi vedremo insieme come non far puzzare la spazzatura in balcone con il caldo, ricorrendo a trucchetti casalinghi e rimedi naturali.

Pulizia regolare

Innanzitutto, la prima cosa da fare per evitare la puzza dovuta alla presenza di spazzatura sul balcone è pulire regolarmente la pattumiera, in modo da non far impregnare cattivi odori e risolvere il problema alla base.

Per la sua pulizia, vi consigliamo di utilizzare l’aceto, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e anti-odore. Aggiungete, quindi, 4 bicchieri colmi di aceto in una bacinella contenente acqua e aggiungete, poi, qualche goccia di tea tree oil, noto per la sua azione antibatterica.

Dopodiché, utilizzate questa miscela per lavare a fondo il bidone e risciacquate. Infine, fatelo asciugare completamente al sole e accertatevi che non ci sia umidità all’interno quando metterete il sacchetto.

Vi consigliamo di procedere con questa pulizia una volta a settimana o comunque quando notate l’insorgere dei cattivi odori o l’accumulo di fluidi nel bidone.

Trucchetto del doppio sacchetto

Un altro trucchetto molto efficace per evitare i cattivi odori in pattumiera è il trucchetto del doppio sacchetto, molto semplice ed efficace.

Tutto ciò che dovrete fare, infatti, è inserire nel bidone della spazzatura due sacchetti piuttosto che uno, così da ottenere uno strato doppio tale da impedire la fuoriuscita dei residui e dei fluidi dei rifiuti, i quali sono i maggiori responsabili dei cattivi odori.

Bicarbonato

Una volta visto come pulire la pattumiera e come “conservare” la spazzatura per evitare che possa cadere, vediamo insieme altri trucchetti in grado di assorbire eventuali cattivi odori.

Il primo rimedio che vi proponiamo consiste nell’utilizzare il bicarbonato, noto proprio per la sua capacità di neutralizzare la puzza. Tutto ciò che dovrete fare, quindi, è cospargere il fondo del bidone contenente la spazzatura con alcuni cucchiai di bicarbonato, fino a creare uno strato più o meno spesso. Dopodiché, inserite il sacchetto e ripetete l’operazione almeno una volta alla settimana.

Oltre a tenere lontana la puzza, il bicarbonato sarà efficace anche per impedire la proliferazione dei batteri che non di rado avviene nella pattumiera.

Caffè

Un altro ingrediente da dispensa, noto per la sua funzione assorbente è il caffè, il quale vanta anche un aroma molto piacevole!

Vi basterà mettere in una ciotolina alcuni fondi di caffè e farli asciugare completamente. Dopodiché, versateli sul fondo della pattumiera fino a creare uno stato più o meno spesso. Come per il bicarbonato, non vi resta che mettere il sacchetto al di sopra e il gioco è fatto: i cattivi odori della spazzatura saranno solo un brutto ricordo!

Inoltre, i fondi di caffè possono essere utilizzati anche per togliere la puzza dal frigorifero! Vi consigliamo di sostituire i fondi una volta alla settimana affinché possano sempre rilasciare il loro aroma.

Limone

Chi non conosce il profumo inebriante del limone, noto a partire dalle nostre nonne anche per le sue molteplici proprietà, quali quelle sgrassanti, sbiancanti e anti-batteriche? Ebbene, sarete felici di sapere che il profumo naturale del limone può essere una manna dal cielo in caso di puzza proveniente dalla spazzatura sul balcone.

Per l’utilizzo, dovrete tagliare le bucce di alcuni limoni già utilizzati o da utilizzare e spargerle direttamente sul fondo del bidone, ricordandovi di sostituirle un paio di volte alla settimana. Mai più puzza sul vostro balcone!

Cannella

Un profumo altrettanto piacevole ce l’ha la cannella, una spezia molto utilizzata per insaporire i dolci. Inoltre, funge da repellente naturale per alcuni insetti che mal tollerano il suo odore.

Prendete, quindi, una stecca di cannella e posizionatela strategicamente sul fondo prima di inserire il sacchetto. Cambiatela, poi, una volta a settimana o quando avvertite che il profumo è sparito e…che profumo!

Oli essenziali

Infine, ecco un ultimo trucchetto per rimuovere i cattivi odori della spazzatura: gli oli essenziali, utilizzati proprio per la loro capacità di portare un profumo di fresco ovunque! Non a caso, infatti, sono spesso utilizzati per profumare casa!

Versate, quindi, alcune gocce di oli essenziali che più preferite su alcuni dischetti di cotone e posizionateli, poi, sul fondo del bidone fino a coprire l’intera superficie. Per tenere anche lontani gli scarafaggi, potete scegliere le gocce di olio essenziale di eucalipto!