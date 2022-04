La cosa che amiamo fare di più è sicuramente spargere un buon odore in tutta la casa!

Ad oggi ci sono tantissimi profumatori in commercio che sono sicuramente efficaci, ma perché non crearne uno fai da te?

Infatti queste soluzioni sono anche più economiche, ecologiche e rispettano l’ambiente in quanto non hanno nessun elemento inquinante.

Oggi infatti vedremo insieme come fare questo profuma casa in 2 minuti con 5 ingredienti naturali che sono sicura avrete già in casa!

Con agrumi

Il primo profumatore che vi consiglio è sicuramente quello con agrumi!

L’odore del limone e dell’arancia mette d’accordo un po’ tutti e per questo risultano essere sempre una buona soluzione!

In casa poi sono diffusi non solo per scopi culinari, ma anche per pulire data la loro nota azione sgrassante che riesce a rendere lucide anche le superfici più difficili.

Ebbene, in questo caso non dovrete far altro che tagliare qualche fetta di agrumi, potete scegliere uno solo oppure mischiarli, mettete poi in un pentolino.

A questo punto riempite il pentolino con acqua e accendete a fiamma bassa, vedrete che dopo pochi minuti l’odore inizierà a spargersi in casa e inebrierà l’ambiente!

Quando il profumo avrà raggiunto l’intensità che preferite, dovrete portare il pentolino in tutte le zone della casa che preferite profumare ed ecco fatto!

Con fiori di lavanda

Un altro trucchetto molto interessante che potete provare è quello con i fiori di lavanda!

Il loro odore fresco e profumato resta per tanto tempo ed è il metodo più amato anche per profumare i vestiti.

Dunque, se avete dei fiori di lavanda non dovrete far altro che metterli ad infusione in un pentolino con acqua calda e aspettare che l’odore si sparga per tutto l’ambiente.

Se invece volete profumare degli spazi più piccoli come cassetti o armadio dovrete semplicemente mettere i fiori essiccati in un sacchetto traspirante e posizionare all’interno del mobile.

Oli essenziali

Tra i rimedi più rapidi ed efficaci ci sono senz’altro gli oli essenziali!

Che siano agli agrumi, alla menta, ai fiori e quant’altro, gli oli sono sempre la prima tra le scelte per profumare la casa con ingredienti naturali!

Potete usarli in diversi modi, il primo che è anche velocissimo è fare sempre un infuso mettendo circa 7 gocce di olio essenziale.

Un altro metodo è metterne un po’ su un batuffolo d’ovatta o un disco di cotone e inserirli all’interno di un sacchetto profumato.

Ancora potete lasciarli in una bottiglina e inserire all’interno quei bastoncini traspiranti.

Insomma, sbizzarritevi come preferite e vedrete che otterrete un fantastico risultato!

Alloro

L’alloro è un evergreen a cui non si può mai rinunciare!

Inoltre il suo odore si sparge in pochissimo tempo ed è anche molto intenso, perciò lo sentiamo per tutta la giornata anche mettendone solo una foglia in una pietanza.

Per usarlo come profumatore naturale potete procedete con i sacchetti profumati, ma quello che vi consiglio è assolutamente l’infuso!

Mettere ad infusione 3 o 4 foglie di alloro non solo aiuterà a profumare la casa, ma farà anche bene in quanto purifica l’aria e libera le vie respiratorie!

Cannella

Chi vuole un tocco che sia tra i forte e il delicato non può fare a meno di affidarsi alla cannella!

Usata principalmente nei dolci per dare un sapore magnifico ed unico, l’ingrediente in questione è perfetto anche per odorare tutti gli ambienti in 5 minuti!

Dovrete mettere un cucchiaino raso ad infusione in un pentolino piccolo e quando bolle traferite nelle varie stanze.

Vedrete che profumo!

Lo sapevate? Se volete ottenere un odore ancora più inebriante potete unire all’infuso anche qualche fetta di mela!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare gli ingredienti indicati in caso di allergie o ipersensibilità.