Non c’è niente di meglio che riempire la propria casa di un profumo fresco e leggero, soprattutto nei mesi estivi, così da accogliere gli ospiti con un buon odore che sa di relax!

Se hai provato profumatori da supermercato, pagando magari anche tanto, ma non sei soddisfatto, niente paura: puoi, infatti, profumare la tua casa di mare con pochi e semplici passaggi.

Hai dei dubbi? Provare per credere. Ecco cosa ti occorre e cosa fare.

Di cosa hai bisogno

Tutto quello di cui hai bisogno per profumare casa tua di mare è, spesso, già a portata di mano. Ti occorrerà:

Tre o più foglie di alloro

Un piattino in terracotta

in terracotta Un accendino

Della carta argentata

Cosa fare

Prendi il piattino di terracotta e rivestilo con della carta argentata in modo da non rischiare che il piattino si rovini.

Poi, mettici sopra almeno tre foglie di alloro disponendole non troppo lontane l’una dall’altra. Facendo massima attenzione, con l’accendino, accendi la punta delle foglie che inizieranno a emettere un leggero fumo: prova a innescare una piccola fiamma alla punta delle foglie in modo che poi queste si consumino lentamente.

Disperdi il fumo prodotto in tutta la casa, portando in giro il piattino e avendo cura di non bruciarti. Importante, inoltre, è evitare di brucare troppo le foglie, facendole produrre molto fumo, e non inalare assolutamente il fumo prodotto.

Gli effetti

Le foglie di alloro hanno un naturale aroma, un po’ pungente ma fresco e persistente, che ricorda l’aria della macchia mediterranea e, quindi, un sentore di mare e salsedine.

Con questo metodo, puoi diffondere un profumo molto piacevole in tutta la tua casa, in modo semplice e super economico. Inoltre, sfrutterai le proprietà naturali dell’alloro che, secondo gli erboristi, facilitano il raggiungimento di uno stato di relax e il benessere mentale e fisico.

Il profumo d’alloro, inoltre, con le sue note che ricordano il mare, favorisce il sonno, ma anche la concentrazione: è ottimo, quindi, anche se studi o lavori a casa.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

E se le usassi anche in altri modi?

Bruciare le foglie d’alloro non è il solo metodo per sprigionare il loro profumo. Innanzitutto, le foglie d’alloro sono profumate anche senza combustione. Puoi quindi lasciarle essiccare al sole per poi riporle nei cassetti o in credenza: l’alloro, infatti, è un repellente naturale sia per le tarme dei vestiti sia per quelle del cibo.

Se vuoi, puoi anche mettere le foglie d’alloro essiccato semplicemente in un piattino da esporre in salotto o in bagno: seppur più blando, rispetto a quello prodotto con il metodo della combustione, il suo odore si diffonderà comunque nella stanza.

Un altro metodo consiste nell’ottenere un macerato d’alloro, lasciando tre o più foglioline nell’olio d’oliva per 5 giorni. Poi, filtra il composto in modo da ottenere solo la parte liquida: avrai ottenuto un olio profumato. Versane poche gocce in 500 ml d’acqua, metti in una bottiglia spray e vaporizza nell’aria per profumare l’ambiente.

Volendo, puoi anche utilizzare l‘olio profumato mettendolo in un profumatore d’ambienti a vaporizzazione elettronica o semplicemente versandone qualche goccia sul pot-pourri.