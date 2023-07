Il caldo, si sa, porta nelle nostre case parecchi insetti, tra cui le farfalline, note anche come tignole o tarme della pasta, che ritroviamo spesso nella dispensa alimentare.

Ghiotte di farina, questi animaletti amano gli ambienti caldi e umidi, perciò è facile notare la loro presenza soprattutto in questo periodo.

Ma non temete! Oggi, infatti, vedremo insieme 5 consigli per non avere più le farfalline della cucina nella dispensa!

Pulizia regolare

Innanzitutto, vi ricordiamo che è importante procedere con la pulizia regolare della vostra dispensa, in modo da rimuovere tutti i residui di cibo che sono colati e che potrebbero attirare le farfalline.

Iniziate, quindi, con il rimuovere tutte le confezioni dei vostri alimenti, dopodiché mescolate parti uguali di acqua e aceto, travasate il tutto in un flacone spray e vaporizzate la miscela così ottenuta su un panno o direttamente sulla superficie del mobile. Infine, lasciate asciugare completamente prima di riporre nuovamente gli alimenti e il gioco è fatto!

In alternativa, potete anche utilizzare il bicarbonato, il quale vanta proprietà pulenti, sgrassanti e funge da repellente naturale. In questo caso, dovrete quindi, versare 2 cucchiai di bicarbonato in uno spray o in secchio contenente acqua e usare, poi, un panno per pulire la dispensa. Vi consigliamo di procedere con questa pulizia almeno una volta al mese per mantenere gli effetti nel tempo.

Alloro

Oltre alla pulizia, sarebbe bene mettere in dispensa alcuni ingredienti in grado di tenere lontane le farfalline in modo naturale. Tra questi vi consigliamo l’alloro, una pianta aromatica molto utilizzata anche per dire addio alle blatte in casa!

Vi basterà, quindi, mettere alcune foglie di alloro in dispensa e sostituirle quando inizieranno a seccare per beneficiare sempre degli oli essenziali contenuti nella pianta.

Arancia e chiodi di garofano

In alternativa all’alloro, è possibile ricorrere anche all’arancia e ai chiodi di garofano, il cui odore forte è amato da noi, ma poco tollerato da questi insetti.

Prendete, quindi, la buccia di un’arancia (ma anche di un limone) e inserite al suo interno i chiodi di garofano. Dopodiché, mettetela nella dispensa e noterete che il profumo rilasciato da questi due ingredienti terrà lontani questi insetti fastidiosi e ghiotti di cibo. Anche in questo caso, vi ricordiamo di sostituire periodicamente la scorza senza farla marcire. Inoltre, questo rimedio aiuterà anche a profumare la vostra casa!

E..per rendervi ancora più semplice (e divertente!) la preparazione di questi trucchetti, abbiamo realizzato un video per voi:

Oli essenziali

Gli oli essenziali sono noti proprio per la loro capacità di profumare gli ambienti grazie al loro odore inebriante. Alcune fragranze particolari, però, svolgono un’azione repellente e antisettica, come per esempio l’olio essenziale di lavanda, l’olio essenziale di citronella, e l’olio essenziale di menta.

Per beneficiare delle loro proprietà, quindi, dovrete aggiungere qualche goccia di questi oli su un batuffolo di cotone e riporlo, poi, in dispensa: le farfalline da dispensa saranno solo un brutto ricordo!

Conservazione dei cibi

Infine, vediamo insieme come prevenire l’arrivo delle farfalline procedendo con la giusta conservazione dei nostri cibi. Vi suggeriamo, infatti, di conservare sempre le farine o la pasta (gli alimenti che più attirano le farfalline) in barattoli di vetro con chiusura ermetica, in modo non solo da tenere lontane le farfalline ma anche da proteggere questi alimenti.

Inoltre, ricordatevi sempre di controllare la vostra dispensa e di procedere con un’accurata ispezione di zucchero, farine, pasta, pacchi di biscotti e così via. In caso, infatti, ci sia del cibo contaminato, gettatelo subito così da non aver alcun ritorno delle farfalline.

Avvertenze

Sebbene questi metodi naturali possano essere davvero utili per prevenire l’invasione delle farfalline nelle dispense, è consigliabile rivolgersi a chi di competenza in caso di invasione ingente.