La doccia di per sé è già una delle cose più rilassanti in assoluto, soprattutto dopo una giornata stressante!

Ci pensate a farla diventare ancora più fantastica sentendo un profumo buono ed inebriante?

Esistono tante soluzioni che possono fare al caso vostro e oggi ve le dirò tutte!

Vediamo insieme i trucchetti da usare nella doccia per farla profumare sempre di fresco!

Alloro

Se pensiamo a qualcosa di fresco la nostra mente pensa subito all’alloro!

Questa pianta dalle mille proprietà non vi aiuterà soltanto ad ottenere un profumo inebriante, ma è anche ottimo per rigenerare l’aria e per aprire le vie respiratorie.

Tutto quello che dovrete fare è appendere un rametto sul soffione della doccia e vedrete che quando farete la doccia, il vapore farà esalare tutto l’odore.

In alternativa potete unire più foglie insieme ed attaccarle con uno spago sempre in una zona vicino al soffione.

Rametto di rosmarino

Oltre all’alloro, anche un rametto di rosmarino può fare al caso vostro se volete essere investiti da un ottimo profumo nella doccia!

L’ingrediente in questione che rende i cibi più buoni e freschi, è fantastico anche per togliere cattivi odori e per profumare la casa.

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Analogamente a quanto descritto prima, dovrete semplicemente metterne un rametto in prossimità della doccia però lontano dagli schizzi e dal passaggio d’acqua.

Menta

Come si può prescindere dalla menta quando si pensa a qualcosa di fresco?

Potremmo dire che questa è nel podio tra i profumi più delicati, freschi e genuini che esistano in assoluto e se ne avete una pianta siete molto fortunati!

Dovrete prendere qualche foglia di menta o un rametto di pianta e posizionarlo sul soffione della doccia, vedrete che il vapore inebrierà tutto il bagno!

Eucalipto

Proprio come la menta, anche l’eucalipto ha delle notevoli proprietà fresche che possono fare al caso vostro soprattutto se li volete mettere all’interno della doccia!

Anche in questo caso ne basterà prendere un rametto e metterlo sul soffione. In alternativa potete prendere delle foglie e legarle con uno spago o mettere un piattino sulle mensole che di solito ci sono in doccia per appoggiare i prodotti.

Ricordate sempre, però che non devono andare a contatto con l’acqua, ma solo con il vapore.

Sapone di Marsiglia

Oltre ai profumi freschi delle piante, potreste volere un odore delicato e diverso, come quello del sapone di Marsiglia!

Ebbene, dovete sapere una saponetta di prodotto può risolvere i problemi! Basterà posizionarla nella zona del soffione ed ecco fatto!

Sarà molto semplice sentirne l’odore ed inoltre potete usarla anche per pulire la doccia e togliere tutto lo sporco!

Agrumi

Infine vediamo come usare gli agrumi per profumare tutta la doccia!

Saprete bene che le bucce di arance e limoni sono molto indicate per spargere un buon odore in diverse zone della casa e negli spazi stretti come armadio e cassetti.

Ebbene, se volete fare qualcosa di molto originale potete posizionare delle formine sulle bucce e ritagliare il contorno, poi create un foro e attaccatele tra di loro.

Successivamente legatele ad una zona della doccia lontana dagli schizzi d’acqua ed ecco fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di non usare ingredienti in caso di allergia o ipersensibilità. Inoltre posizionate piante e quant’altro lontani da schizzi d’acqua.