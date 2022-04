Gli agrumi ormai hanno conquistato il nostro cuore prestandosi come fedeli alleati nelle faccende domestiche e come alternative naturali per profumare la casa!

Ormai li si può usare in ogni angolo dell’ambiente senza rinunciare all’efficacia del pulito! C’è chi li unisce all’aceto per lucidare l’acciaio, chi invece usa le bucce nei sacchetti per spargere un buon odore.

Insomma, qualsiasi sia il modo, sono degli elementi irrinunciabili nella nostra quotidianità. Oggi vedremo il loro uso in particolare in una zona della casa.

Scopriamo insieme 5 cose che puoi risolvere in bagno usando gli agrumi!

Addio calcare

La prima cosa che potete fare con questi fantastici elementi è dire addio al calcare!

Saprete bene che all’interno del bagno se ne accumula una quantità esorbitante che spesso sembra impossibile da mandar via.

Ebbene, se vi è capitato qualche volta di essere sopraffatti dal calcare sui rubinetti e nella doccia, non preoccupatevi!

Tutto quello che dovrete fare è unire 200 ml d’acqua, 200 ml d’aceto di mele e il succo filtrato di 3 limoni o arance.

In questo modo avrete ottenuto un potentissimo detergente naturale, vi basterà vaporizzarlo sulle zone interessate, lasciarlo agire per un po’ di tempo e vedrete che risultato!

Per profumare

Oltre al calcare può capitare di avere anche dei cattivi odori in bagno, come risolvere il problema?

Ah dimenicavo... se ti piacciono questi rimedi puoi riceverli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Ecco come fare.. ti aspetto!

Semplice, usando le bucce di un limone o di un’arancia e vi dirò subito in che modo!

Dovrete prendere le bucce miste di arance e limoni oppure di uno solo degli agrumi e farle essiccare all’aria aperta o per qualche minuto sotto al forno.

Poi procuratevi un sacchetto traspirante a maglie larghe e inserite le bucce al suo interno, posizionatelo poi in un ambiente del bagno che preferite ed ecco fatto!

Per ceramiche lucide

Le ceramiche del bagno hanno perso la loro brillantezza? Non preoccupatevi, c’è una soluzione a tutto e in questo caso sono i nostri cari agrumi!

Tutto quello che dovrete fare è semplicemente tagliare un limone a metà e passarlo su tutte le ceramiche come se fosse una spugna naturale.

Lasciate agire per diversi minuti, poi andate a strofinare e risciacquate con acqua calda.

In alternativa potete prelevare semplicemente del succo di limone ed arancia e usarlo come detergente naturale su una spugnetta.

Per i vetri e gli specchi

Molte volte il calcare e lo sporco non si annida soltanto sulle piastrelle o sugli elementi in acciaio, ma anche su vetri e specchi, in particolare quelli della doccia.

Ebbene, anche in questo caso gli agrumi sono ottimi al fine di rendere i vetri super lucidi e brillanti.

Dovrete mettere a bollire delle fette di agrumi in un pentolino con acqua facendo rilasciare tutto il succo.

Successivamente trasferite il composto in un vaporizzatore e fate raffreddare, poi usatelo vaporizzandolo sulle zone da pulire e passate un panno, vedrete che sarà tutto come nuovo!

Per le piastrelle

Infine vediamo come usare gli agrumi per le piastrelle del bagno che spesso sono colpite da residui di prodotti di bellezza, da calcare e anche dalla muffa!

Bene, non dovrete far altro che seguire i suggerimenti riportati nel paragrafo del calcare, ovvero è necessario fare un detergente naturale ed efficace con l’aceto.

N.B. Ricordatevi, tuttavia, che elementi come aceto e agrumi sono a base acida, per tale ragione non possono andare su marmo o pietra naturale.

Nel caso in cui abbiate le piastrelle di questo materiale, potete usare un composto con bicarbonato di sodio e sapone di Marsiglia!

Avvertenze

Provate tutti i rimedi descritti prima in un angolino nascosto.