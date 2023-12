In inverno, tutte noi siamo solite accendere di più il forno per preparare pietanze molto gustose.

Spesso, però, il cattivo odore prodotto durante la preparazione di questi piatti tende ad impregnarsi non solo in questo elettrodomestico, ma anche in tutta la casa!

Per questo, oggi vedremo insieme come profumare il forno e la casa servendovi di un’arancia, l’agrume dall’odore inebriante!

Come fare

Provare questo trucchetto è davvero un gioco da ragazzi, in quanto vi servirà l’arancia, la quale sprigionerà un buon profumo non solo nel forno ma in tutta la casa!

Dovrete, quindi, iniziare con il ricoprire una teglia con della carta da forno e tagliare, poi, un’arancia a fette.

A questo punto, non vi resta che disporre le fette di arancia sulla carta forno e inserire la teglia nel forno acceso a 180 gradi per circa 20/25 minuti.

Infine, spegnete il forno e noterete che quando aprirete lo sportello di questo elettrodomestico, un buon profumo investirà tutta la casa!

Se lo preferite, potete anche utilizzare solo le bucce e non tutta la fetta di arancia. In questo modo, potrete unire l’utile al dilettevole e ottenere delle bucce essiccate che potete poi sfruttare in casa per profumare altri ambienti.

È possibile, infatti, metterle in alcuni sacchetti traspiranti da posizionare in bagno o negli armadi per assorbire la puzza!

In alternativa

Oltre al rimedio visto finora con l’arancia, questo agrume può essere utilizzato anche secondo un’altra modalità. Dovrete, infatti, versare l’acqua calda in una ciotola e metterci, poi, un’arancia tagliata a fette al suo interno.

Dopodiché, mettete la ciotola nel forno preriscaldato e lasciatela al suo interno per una decina di minuti a 180 gradi.

Se volete, poi, togliere la puzza di frittura in cucina, allora potete anche lasciare questa ciotola con acqua calda sul piano cottura per tutta la notte!

E se volete sapere come profumare tutta la casa con un’arancia, ecco un video pensato per voi!

Altri trucchetti per profumare la casa con il forno

Finora abbiamo visto il trucchetto delle bucce di arancia per profumare tutta la casa con il forno. Ci sono, però, anche altri ingredienti che possono venire in vostro soccorso, vediamoli insieme!

Ricordatevi, però, che questi rimedi devono essere provati solo dopo aver pulito il forno!

Trucchetto della mela

Un altro trucchetto molto efficace, infatti, consiste nell’utilizzare la mela, che viene usata anche per portare il profumo di autunno in casa!

Anche in questo caso, quindi, dovrete tagliare una mela a fette e posizionarle su una teglia ricoperta da carta forno. Dopodiché, infornate la teglia e impostate il forno a una temperatura di 180 gradi.

A questo punto, lasciate agire per circa 15 minuti e aprite lo sportello del forno per far diffondere il profumo in tutta la casa!

Limone

Quando si parla di ingredienti in grado di profumare la casa naturalmente, non si può fare a meno di menzionare l’altro agrume dall’odore inebriante. Stiamo parlando del limone, utilizzato anche per togliere i cattivi odori nel bagno!

Per utilizzarlo, quindi, dovrete procedere come già visto con l’arancia, ovvero dovrete tagliare un limone a fette e disporle su una teglia ricoperta da carta forno.

Dopodiché, mettetela nel forno, impostatelo a 180 gradi per circa mezz’ora, spegnete l’elettrodomestico e aprite lo sportello.

Sentirete un’ondata di freschezza e profumo inondare tutto l’ambiente domestico!

In alternativa, potete anche versare il succo di limone in un pentolino, riscaldarlo e versarlo, poi, in una ciotolina che metterete nel forno con lo sportello aperto.