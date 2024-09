Come profumare il bucato in asciugatrice?

L’asciugatrice è un alleato prezioso per chi desidera capi sempre morbidi e piacevoli da indossare. Non solo asciugandoli velocemente, ma anche perché distende le fibre, dunque molto spesso non avrete bisogno di stirare i panni. Soprattutto durante la stagione invernale i panni non sempre si possono asciugare all’aria aperta a causa delle intemperie che spesso arrivano. Di solito si utilizzano metodi come mettere lo stendino in casa, posizionare i panni sul termosifone o in prossimità di questo.

Tuttavia, per chi possiede questo elettrodomestico diventa tutto più semplice e soprattutto più veloce. Insomma, quando si ha l’asciugatrice, non c’è bisogno di controllare costantemente il meteo per programmare i lavaggi in lavatrice. Ma vi è capitato che, dopo aver fatto il bucato, i panni non sono profumati? Spesso, infatti, l’asciugatrice provoca un cattivo odore a causa degli insufficienti ricambi d’aria o a causa della gestione sbagliata dell’elettrodomestico. Per risolvere vi basterà utilizzare semplici rimedi naturali nell‘asciugatrice e voilà…il vostro bucato avrà un profumo fresco e duraturo.

Non usare troppo detersivo in lavatrice

Come già detto, spesso l’asciugatrice provoca dei cattivi odori nel bucato a causa di una cattiva gestione dell’elettrodomestico. Tra le cause principali dei cattivi odori nell’asciugatrice c’è il bucato carico di detersivo. Il residuo dei detersivi, infatti, a lungo andare provoca degli odori sgradevoli che si trasferiscono sul bucato che inseriamo nell’asciugatrice. Ed ecco che ci ritroviamo capi che puzzano. Quindi, innanzitutto, cercate di utilizzare la giusta dose di detersivo e di non eccedere!

Profumare con dischetti d’ovatta

Una volta visto quali comportamenti evitare per non avere i cattivi odori sul nostro bucato, vediamo insieme cosa mettere nell’asciugatrice per profumare i vestiti. Le gocce di olio essenziale sono la soluzione migliore per avere un bucato profumato, fresco e pulito… anche in asciugatrice!

Se non l’avete ancora provato, provate ad applicare delle gocce di olio essenziale di lavanda o di agrumi su un dischetto d’ovatta, che inserirete all’interno del filtro dell’asciugatrice. È un piccolo trucchetto per avere vestiti profumati in modo naturale.

Riciclare maglie, tessuti e federe

Per ottenere dei profumatori per asciugatrice fai da te, procuratevi dei vecchi pezzi di tessuto da vestiti che non usate più. Una volta trovato lo scampolo di tessuto che utilizzerete come materiale assorbente, tutto ciò che dovrete fare è versare 4 gocce dell’olio essenziale che maggiormente preferite. Inserite i pezzi di tessuto nell’asciugatrice e vedrete che quando entrerà in funzione, l’essenza dell’olio si diffonderà in tutto il cestello grazie al calore prodotto dal ciclo di asciugatura. I vostri capi saranno naturalmente profumati!

Di solito in asciugatrice si predilige l’olio mandarino, di limone, di geranio o di cedro. Tuttavia se desiderate una proprietà rilassante potete optare per l’olio essenziale alla lavanda. Tutti questi oli hanno anche delle proprietà antibatteriche, per questo si tende a preferirli. L’olio di mandarino e l’olio di geranio sono indicati in particolare durante le stagioni estive, poiché il primo è molto fresco mentre quello di geranio è un ottimo repellente per le zanzare. L’olio di cedro e di limone invece sono consigliabili in inverno in quanto il primo allontana tarme ed insetti e quello di limone è fresco e dà una carica in più se sparso sui vestiti!

Asciugamano

Ultimo trucchetto che vedremo insieme per avere un buon profumo sui panni in asciugatrice è molto simile al pezzetto di stoffa. Al posto di questa potete anche optare per un vecchio asciugamano che non utilizzate più. Andiamo nel vivo di questo fantastico trucchetto della Nonna che potrebbe rivoluzionare il vostro modo di profumare i panni in termini di fragranza e di durata sui vestiti!

Si tratta infatti di usare un solo ingrediente ed è il nostro caro sapone di Marsiglia, elemento irrinunciabile sia in lavatrice che nei rimedi naturali in generale!

Occorrente

1 asciugamano pulito e privo di odore

1 panetto di sapone di Marsiglia

Acqua qb

Io vi consiglio vivamente di usare il sapone di Marsiglia, ma se proprio dovesse mancarvi in casa, potete usare qualsiasi altra saponetta biologica ed ecocompatibile così da non inquinare l’ambiente. Inoltre è bene ricordare che se fate la lavatrice dei bianchi, dovrete naturalmente usare un asciugamano bianco, analogamente per panni scuri o colorati occorrerà un asciugamano scuro.

Procedimento

Per prima cosa dovrete inumidire l’asciugamano con acqua tiepida, poi strizzatelo per bene togliendo gran parte dell’acqua in eccesso. In seguito prendete la saponetta di Marsiglia e strofinate energicamente su entrambi i lati dell’asciugamano fino ad impregnare per bene il tessuto con il sapone. A questo punto non vi resta che metterlo nel cestello della lavatrice insieme agli altri indumenti e avviare il ciclo di lavaggio.

Maglietta vecchia

Procediamo capendo quindi come fare per usare questo metodo semplice e veloce! Tutto ciò che vi occorre è una maglia che non mettete più e che potete riutilizzare. La prima cosa da fare è ritagliare uno o più pezzi dell’indumento.

Successivamente dovrete prendere un pezzetto e versare sopra 3 o 4 gocce di olio essenziale, andrà bene qualsiasi tipo di fragranza che vi piace. Ora non vi resta che mettere il pezzetto profumato in asciugatrice, avviare il programma ed ecco fatto! L’olio essenziale tende a spargere il suo profumo naturalmente, poi con i movimenti dell’elettrodomestico riuscirà a toccare tutti i capi dandovi un ottimo risultato.

Ricordate, tuttavia, che anche durante il lavaggio in lavatrice si profumano i panni con ammorbidente o con oli essenziali, dunque accertatevi di non creare un contrasto tra odori e di non intensificare troppo il profumo che potrebbe dar fastidio. Infine potete conservare gli altri pezzetti di maglia nel caso in cui vogliate usare altri tipi di oli, di modo che non si confondano tra di loro.

Aggiungere palline di lana

Un altro modo per rendere i vostri capi più profumati nell’asciugatrice attraverso l’uso di oli essenziali è di utilizzare le palline di lana che funzionano anche come un ammorbidente naturale. Queste, infatti, aiutano sia a rendere il vostro bucato più profumato sia più morbido. Per un’esplosione di profumo, quindi, aggiungete 2 gocce di olio essenziale di tea Tree su ogni pallina di lana, per un effetto antibatterico anche nel cestello.

In più queste palline di lana (reperibili online) ci aiutano ad avere anche panni meno stropicciati, quando decidiamo di usare l’asciugatrice. Il segreto però sta nel lavaggio in lavatrice, usando un ammorbidente efficace, ma naturale.

Fare la manutenzione dell’asciugatrice

Importante è ricordare che va fatta la giusta manutenzione dell’asciugatrice. È necessario sapere che gli oli essenziali NON devono essere utilizzati per coprire i cattivi odori provenienti dai problemi ai filtri. Con il tempo, infatti, questi possono accumulare piccoli residui di sporco che, a loro volta, con l’umidità e le elevate temperature rilasciano cattivi odori.

In questo caso, quindi, è necessario che chiamiate un tecnico che possa controllare la vostra asciugatrice e trovare la giusta soluzione. L’aggiunta degli oli essenziali senza riparare eventuali guasti alla vostra asciugatrice, infatti, può avere un effetto controproducente e far sì che si hanno odori ancora più sgradevoli.