A furia di lavarli e profumarli, sui pavimenti si usano tantissimi detersivi diversi che non rispettano l’ambiente e sono altamente inquinanti.

Perché, quindi, non prediligere dei metodi naturali per diffondere un ottimo odore in casa lavando il pavimento?

Ci sono tanti metodi diversi che non danneggiano né le superfici né l’aria che respiriamo, dunque potrebbero risultare un’ottima soluzione.

Vediamo insieme come profumare tutti i pavimenti senza detersivo!

Oli essenziali

Quando pensiamo a spargere un profumo in maniera naturale, la nostra mente pensa automaticamente agli oli essenziali!

In effetti risultano essere il metodo migliore in casi del genere, poiché ne bastano davvero poche gocce ed inoltre possiamo usarli per vari scopi!

Non dovrete far altro che scegliere la fragranza che preferite, io vi consiglio l’olio essenziale alla lavanda che addolcisce l’aria e rilassa.

Un’alternativa potrebbe essere un olio agli agrumi che dà una sensazione di fresco all’ambiente!

Dovrete riempire la punta di un cucchiaino con gocce d’olio e metterle nel secchio d’acqua insieme al detersivo che usate.

Sapone di Marsiglia

Se preferite unire un ottimo profumo con qualcosa che possa fungere anche da detersivo naturale, non possono che consigliarvi il sapone di Marsiglia!

Sono incredibili le proprietà sempre efficaci che questo prodotto possiede anche su pavimenti delicati come quelli in marmo o in legno.

Per usarlo non dovrete far altro che mettere un cucchiaio sapone liquido all’interno del secchio fino a farlo sciogliere completamente.

Nel caso in cui abbiate il panetto, potete tagliare delle scaglie e metterle sempre nel secchio, stando attenti però a non lasciarle sul pavimento mentre lavate.

Vedrete che dopo il pavimento sarà profumato e pulito come fosse nuovo!

Agrumi

Infine potete affidarvi al fantastico profumo degli agrumi!

Che sia arancia o limone, se messi nel secchio d’acqua potranno conferire all’ambiente un aroma davvero inebriante!

Inoltre gli agrumi possiedono una forte azione sgrassante, ma non aggressiva, per cui vi aiuteranno anche nel caso di macchie ostinate.

Dovrete prelevare il succo di un limone o di un’arancia e metterli nel secchio, poi godetevi l’odore!

N.B. Questo metodo non è indicato per il pavimenti in marmo, pietra naturale e in legno.

Per i cattivi odori

Oltre a profumare, spesso c’è bisogno di fare qualcosa per i cattivi odori che si intrappolano in casa!

In questo caso non dovrete far altro che usare un rimedio naturale specifico e in un niente andrà via tutta la puzza!

Aceto

Il primo ingrediente che possono consigliarvi è l’aceto!

Questo infatti è molto performante quando si tratta di scacciare anche gli odori più sgradevoli, non a caso viene usato anche all’interno del frigo.

Per usarlo non dovrete far altro che inserire un bicchiere di prodotto all’interno del secchio d’acqua e lavare poi tutto il pavimento.

Sebbene l’odore dell’aceto possa risultare sgradevole, dopo un po’ di tempo andrà via e porterà con sé anche la puzza ostinata.

N.B. Vi ricordo che l’aceto non può essere usato su marmo, legno e pietra naturale.

Bicarbonato di sodio

In alternativa all’aceto potete usare anche il bicarbonato di sodio!

Anche qui stiamo parlando di un prodotto molto utile ed efficace anche in ambienti come la cucina.

Dovrete semplicemente riempire il secchio con acqua calda e inserire all’interno 2 cucchiai di bicarbonato.

Successivamente passate al lavaggio del pavimento, potete usarlo anche per superfici in marmo, legno e pietra naturale!

Avvertenze

Assicuratevi che i rimedi risultino efficaci sui vostri pavimenti provandoli prima in un angolino nascosto.