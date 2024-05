Come si puliscono le Air Force 1 bianche di Nike con rimedi fai da te

Per quanto siano più delicate, indossare le scarpe bianche è ormai un piacere per tutti: sono icona di stile, oltre che esempio di comodità e versatilità.

Tra le diverse sneakers in commercio, le Air Force 1 di Nike sono le più gettonate, anche io ne ho in paio nel mio armadio! Cerco di prendermene cura nei migliori dei modi. E se sono sporche, uso questi rimedi per pulirle!

Come eliminare le macchie superficiali

Non preferisco sempre fare una pulizia profonda delle mie Air Force bianche, perché cerco di preservare l’integrità della pelle. Certo, le tengo pulite spesso, ma anche sul loro sito officiale ho conosciuto un trucco che prima ignoravo.

Quello che mi ha sorpreso di più è stato scoprire come l’acqua micellare, che solitamente utilizzo per rimuovere il make-up a fine giornata, sia fantastica per eliminare le macchie superficiali dalle mie scarpe.

Mi basta un dischetto di cotone, lo bagno con l’acqua micellare e lo passo delicatamente su tutta la superficie in pelle delle mie Air Force. Dopo le asciugo e sono come nuove!

Un piccolo consiglio: usate l’acqua micellare trasparente, la tradizionale per intenderci. Non so se si ottiene lo stesso risultato usandone una colorata o con ingredienti aggiuntivi (tipo oli struccanti).

Come pulire i lacci delle Air Force

Se invece avete un po’ maltrattato le vostre Air Force 1 Nike, con un po’ di pazienza vanno rimossi anche i lacci e per due motivi:

per sbiancarli in modo adeguato; per pulire la linguetta in pelle che viene coperta dai lacci.

Puoi usare il Sapone di Marsiglia

Se i lacci non sono molto sporchi, potreste pensare di immergerli in una soluzione di acqua calda e sapone di Marsiglia (1 cucchiaio liquido o in scaglie va più che bene). Lasciate agire il tutto per qualche ora, e poi strofinateli e risciacquateli. La maggior parte delle volte, questo è sufficiente per farli tornare bianchi.

Se volete lavarli in lavatrice, metteteli in un sacchetto traforato: in questo modo non si rovineranno.

Usa il percarbonato per sbiancarli

Nel caso in cui i lacci abbiano affrontato sfide più dure e siano anneriti, ho un altro trucchetto: il percarbonato di sodio.

Preparo una bacinella piccola di acqua calda, dove metto un goccio di sapone piatti e un cucchiaio di percarbonato. Immergo i lacci per alcune ore, poi li risciacquo accuratamente. Personalmente adoro il percarbonato, perché sbianca senza usare candeggina o altri detersivi chimici.

Ecco un video dove vi mostro il lavaggio di scarpe bianchi e lacci:

Come pulire la pelle bianca

Naturalmente dobbiamo far tornare come nuove la punta delle Air Force e altre parti in pelle bianca!

Dopo alcune prove, credo che il metodo migliore e più delicato sia con un po’ di dentifricio. Applico una piccola quantità su uno spazzolino da denti morbido (dedicato a questo uso, ovviamente) e strofino delicatamente sulla zona interessata. Poi uso un panno umido per rimuovere il dentifricio più volte..il risultato è davvero sensazionale!

Se avete bisogno di farle asciugare un po’, mi raccomando non riponetele al sole, potrebbe far ingiallire le scarpe! E magari conservatele con dei fogli di giornale all’interno delle suole. In questo modo manterranno più a lungo la loro forma e la loro bellezza!

Provate sempre i rimedi suggeriti in una zona nascosta prima di iniziare.