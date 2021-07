Quando ci soffermiamo sulla pulizia delle scarpe, raramente poniamo l’attenzione sulla gomma che, invece, è la parte più esposta allo sporco, in quanto in contatto con il pavimento e con la terra.

Quante di voi, infatti, si ritrovano la gomma nera che conferisce alle vostre scarpe un aspetto molto vintage?

A tal proposito, oggi vedremo insieme come sbiancarla in maniera facile e veloce e utilizzando solo rimedi casalinghi.

Dentifricio

Anche se solitamente associamo il dentifricio alla pulizia dei denti, in realtà può essere utilizzato in maniera efficace anche per sbiancare la gomma delle scarpe sporche.

Il procedimento è davvero molto semplice, in quanto tutto ciò che dovrete fare è strofinare un po’ di dentifricio su tutta la gomma della scarpa utilizzando un vecchio spazzolino da denti.

Ripetete l’operazione fino a rimuovere tutte le macchie di sporco. Dopodiché, risciacquate le scarpe delicatamente con acqua tiepida e utilizzare un panno umido per rimuovere la schiuma.

Bicarbonato di sodio e aceto bianco

Quando si parla di rimedi naturali casalinghi per sbiancare i tessuti, non si può non citare il bicarbonato e l’aceto bianco, ingredienti noti per le loro proprietà sgrassanti, pulenti e, appunto, sbiancanti.

Mescolate, quindi, circa 30 grammi di bicarbonato di sodio e 65 ml di aceto bianco. A questo punto, aspettate che si riduca la schiuma e, utilizzando una spazzola, strofinate il prodotto sulla gomma.

Lasciate agire il composto per almeno 30 minuti, poi risciacquate le scarpe sotto acqua corrente tiepida e il gioco è fatto!

Sapone di Marsiglia

Dopo aver citato il bicarbonato di sodio e l’aceto bianco, ecco a voi il sapone di Marsiglia, le cui proprietà pulenti molto delicate sono un valido aiuto per rimuovere le macchie di sporco.

Inumidite, quindi, la gomma della scarpa con un panno e strofinate, poi, il sapone di Marsiglia direttamente sulla gomma fino a rimuoverla.

Infine, risciacquate tutto con acqua tiepida e voilà: le vostre scarpe sembreranno nuove come appena comprate!

Succo di limone

Un altro rimedio che vogliamo proporvi consiste nell’utilizzare il succo di limone.

Ricordiamo, infatti, che il succo di limone è noto per la sua forte azione sbiancante e disinfettante. Inoltre, ha un odore naturale inebriante!

Potete utilizzarlo in due modi. Nel primo metodo, potete direttamente strofinare la metà di un limone sulla gomma delle vostre scarpe. Dopodiché, strofinate con uno spazzolino e risciacquate.

Nel secondo metodo, invece, tutto ciò che dovrete fare è aggiungere il bicarbonato e il succo di limone direttamente sulla gomma della scarpa e strofinare delicatamente con una spazzola.

Le vostre scarpe saranno più pulite che mai!

Sale grosso

il sale grosso è un altro ingrediente che avrete di sicuro in dispensa e che sembra essere molto utile per sbiancare la gomma delle vostre scarpe, in quanto ha la capacità di ravvivare il bianco.

Prendete, quindi, una tazza di sale grosso e un po’ di sapone di Marsiglia o sapone per piatti ecologico e utilizzate, poi, una spazzola per strofinare il composto sulla gomma. Lasciate agire per un po’, dopodiché risciacquate.

Sale e latte

Il sale può essere combinato anche con un altro ingrediente che pure ha proprietà sbiancanti: il latte. Versate, quindi, 500 ml di latte e 250 ml di acqua in un secchio e aggiungete, poi, 80 grammi di sale.

Se lo preferite, potete anche aggiungere qualche goccia di sapone di Marsiglia. A questo punto, utilizzate una spazzola, immergetela nella miscela e strofinate sulla gomma della scarpa. Lasciate agire per un po’, poi risciacquate.

La gomma delle vostre scarpe sarà bianca come non mai!

N.B Potreste usare del latte scaduto per evitare sprechi. Oppure utilizzarne una quantità minore (da versare in una ciotola) e seguire il medesimo procedimento.

Avvertenze

I rimedi suggeriti non sono aggressivi, tuttavia vi ricordiamo di utilizzarli solo sulla gomma delle vostre scarpe e non sul tessuto; soprattutto sulle scarpe colorate, infatti, potrebbero provocare scolorimenti a causa delle loro proprietà sbiancanti naturali.

In ogni caso, leggete sempre prima le etichette di lavaggio, per pulire al meglio le vostre scarpe.

