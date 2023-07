Come pulire la Bigiotteria macchiata o scurita dopo una giornata al Mare

Siete appena tornati da una meravigliosa vacanza al mare, ma avete notato che la bigiotteria è diventata opaca e ossidata a causa del contatto con l’acqua salata?

Non preoccupatevi, perché esistono diversi rimedi casalinghi e naturali che possono aiutarvi a ripristinare la bigiotteria in tutto il suo splendore.

Si tratta di ingredienti che avrete sicuramente in casa e saranno preziosi nonché indispensabili per fare in modo che collane, bracciali ed anellini abbiano di nuovo l’aspetto di sempre!

Metodo dell’asciugamano

Il primo metodo molto efficace che potete usare è quello dell’asciugamano e vi dirò subito di cosa sto parlando!

Si tratta di avvolgere i vostri oggetti all’interno di un asciugamano e lasciarli così per un’intera notte; l’indomani la bigiotteria sarà praticamente come nuova. Ma scendiamo nel dettaglio!

Avrete bisogno di un asciugamano tanto grande quanti sono gli oggetti da trattare, dovrete inumidirlo con acqua, strizzarlo e strofinare sopra energicamente 1 panetto di sapone di Marsiglia.

Disponete la bigiotteria sulla metà dell’asciugamano, coprite con l’altra metà e tamponate un po’, poi lasciate agire per il tempo indicato prima e risciacquate tutti i gioielli che saranno praticamente come nuovi!

Bicarbonato di sodio

Il bicarbonato di sodio è un alleato potente nella pulizia della bigiotteria ossidata, infatti viene usato anche per l’argenteria annerita.

Tutto quello che dovrete fare è prendere 2 cucchiai di bicarbonato di sodio e mescolarlo con acqua fino a ottenere una pasta densa dalla consistenza di un gel.

Applicate delicatamente il composto sulle parti ossidate della bigiotteria, strofinando con cura con un panno morbido o una spazzola a setole morbide.

Ah dimenticavo! Se ti piacciono questi Consigli Naturali posso inviarteli ogni giorno direttamente su WHATSAPP! Contattami qui e salva il mio numero in rubrica! Ti aspetto!

Infine risciacquate abbondantemente e asciugate bene.

Aceto

Oltre al bicarbonato, anche l’aceto bianco è un rimedio particolarmente efficace per dire addio all’ossidazione e alle macchie dalla bigiotteria.

Prendete una piccola ciotola e versate dell’aceto bianco fino a riempirla per metà; successivamente immergete la bigiotteria nella soluzione di aceto per circa 15-20 minuti.

Trascorso il tempo necessario, procuratevi un panno in microfibra morbido e umido e strofinate su tutti gli oggetti. Infine, risciacquate accuratamente con acqua e asciugate bene.

Sarà tutto come nuovo!

Sapone giallo

Il sapone giallo può essere un valido alleato per pulire la bigiotteria macchiata dal mare grazie al suo potere sgrassante, ma allo stesso tempo delicato.

Prendete una pallina di sapone giallo e spalmatela su una spugna morbida oppure un panno mi microfibra; avvolgete gli oggetti di bigiotteria all’interno e strofinate delicatamente facendo penetrare il sapone nelle zone critiche.

In seguito non dovrete far altro che risciacquare abbondantemente sotto acqua corrente e asciugare con cura.

Dentifricio

Sorprendentemente, il dentifricio può rivelarsi utile nella pulizia della bigiotteria ossidata o macchiata!

Scegliete un dentifricio di pasta bianca (non gel) e applicatene una piccola quantità sulla bigiotteria. Con l’aiuto di un panno morbido o una spazzola a setole morbide, strofinate delicatamente per rimuovere l’ossidazione e le macchie.

Una volta che avete finito di spalmare l’ingrediente, lasciate agire per 5 minuti, poi sciacquate con abbondante acqua e asciugate accuratamente la bigiotteria con un panno in cotone o in lana.

Limone

L’ultimo trucchetto che vedremo insieme per far tornare come nuova la bigiotteria annerita dal mare è il limone!

Il limone è noto per le sue proprietà sbiancanti e può aiutare a ridare luce alla bigiotteria opaca, per questo non potrete fare a meno di averlo nella lista di ingredienti utili in casi del genere.

Spremete, quindi, il succo di un limone in una piccola ciotola e immergete la bigiotteria all’interno per alcuni minuti. Successivamente, strofinate delicatamente con un panno morbido per rimuovere l’ossidazione e le macchie. Infine, risciacquate con acqua e asciugate bene.

Avvertenze

Provate i rimedi prima con un piccolo ciondolo in modo da verificare che non di danneggino.