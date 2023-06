Quante volte ci ritroviamo a sentire dei cattivi odori spargersi in diverse zone della casa?

Per un motivo o l’altro parti dell’ambiente come bagno, ripostiglio o spazi più piccoli quali armadio e cassetti non hanno sempre un profumo inebriante.

Con un solo ingrediente potete risolvere questo problemino, si tratta del bicarbonato di sodio! Vediamo come usarlo in tutta la casa!

Frigorifero

Un alimento andato a male, cibi dall’odore forti non coperti bene e tanti altri fattori possono dar vita a cattivi odori all’interno del frigorifero.

Bisogna stare molto attenti in casi del genere, perché si rischia di trasferire la puzza anche su altri cibi e di espanderla in tutte le zone dell’elettrodomestico.

Quando vi trovate con una situazione del genere, è importante risolverla subito così da avere il frigo nuovamente inodore!

Il bicarbonato in questo caso è un fantastico alleato perché basta mettere 1 piattino pieno di prodotto su una mensola bassa ed ecco che il problema non esiste più!

Armadio

Non solo negli elettrodomestici, ma anche all’interno dell’armadio si possono sentire odori sgradevoli, specie se è tanto che non si effettua una pulizia approfondita.

Oltre a togliere i cattivi odori, il bicarbonato aiuterà anche ad assorbire l’umidità, evitando che penetri nel legno e che di conseguenza si danneggi.

Riempite delle piccole ciotoline con il bicarbonato e aggiungere anche qualche goccia di olio essenziale per spargere un buon profumo.

Lasciate nell’armadio e i cattivi odori andranno via in un batter d’occhio!

Bagno

Quale posto accumula costantemente la puzza se non il bagno?

Non è difficile aprire la porta e sentire tanfo di umidità, fogna e acqua stagnante; ma non abbiate timore, c’è il bicarbonato che può risolvere ogni piccolo problema!

Se il bagno è grande, mettete un bicchiere di bicarbonato in doccia e un altro su una mensola qualsiasi del bagno. Per profumare potete aggiungere delle scaglie di sapone di Marsiglia o 4 gocce di olio essenziale a vostro piacimento.

Cambiate il bicchiere di bicarbonato ogni volta che la consistenza è diventata quasi liquida ed ecco fatto!

Cucina

Vi sarete sicuramente cimentati ai fornelli con dei cibi il quale odore non è sempre fantastico da sentire.

Pensiamo al pesce, alle verdure, alle uova, alla frittura e così via: possono addirittura disturbare se troppo intensi. Oltre la cappa, si possono adottare i cosiddetti metodi della Nonna che comprendono anche il bicarbonato di sodio!

Dovrete semplicemente riempire un pentolino con acqua e 2 cucchiai di bicarbonato, poi aggiungete anche il succo di 1 limone e portate ad ebollizione.

Successivamente non vi resterà altro che aspettare, ma non passerà troppo tempo prima di sentire un fantastico odore in cucina!

Cassetti

Abbiamo parlato dell’armadio, ma anche i cassetti necessitano spesso e volentieri dei metodi per far sì che i cattivi odori non si accumulino.

Bisogna procedere prima con una pulizia approfondita per rinfrescare il legno e togliere la polvere; dopodiché mettete dei sacchetti con bicarbonato e scaglie di sapone di Marsiglia negli angoli.

Giorno dopo giorno noterete che i cattivi odori daranno spazio al profumo!

Ripostiglio

Ultimo posto della casa che tende ad avere cattivi odori è il ripostiglio!

La problematica principale del ripostiglio è che, nella maggior parte dei casi, non possiede delle finestre per far passare aria.

Va da sé che tutto il tanfo di sudore delle scarpe e la polvere rendono il posto particolarmente soggetto alla puzza.

Ebbene, anche in casi del genere ci si può affidare tranquillamente al bicarbonato di sodio: basterà mettere 1 bicchiere di prodotto su tutti gli scaffali o all’interno della scarpiera.