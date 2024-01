Come pulire la cabina doccia in plastica e avere risultati splendenti come per il vetro

La cabina doccia è sicuramente l’elemento più importante del bagno in quanto ci permette di dedicarci quotidianamente alla nostra igiene personale. Siccome è esposta continuamente all’acqua e al sapone, però, deve essere pulita accuratamente.

Se avete, poi, una cabina doccia in plastica, la cura deve essere anche maggiore in quanto questo materiale tende ad ingiallire e a rovinarsi facilmente.

Per questo, oggi vi vogliamo confidare un segreto: esistono degli ingredienti naturali per pulire a fondo la cabina doccia e renderla come nuova! Vediamoli insieme!

Aceto di vino bianco

Il primo rimedio è un ingrediente molto conosciuto per la sua efficacia quando si tratta di rimedi naturali di pulizia: l’aceto, in grado di smacchiare a fondo grazie alle sue proprietà pulenti e sgrassanti.

Il metodo è molto semplice in quanto vi basterà prendere una bacinella e riempirla per metà di acqua e per metà di aceto. Mescolate poi la parte di acqua con la parte di aceto e avrete realizzato un detergente completamente naturale.

A questo punto, immergete una spugnetta nella soluzione così ottenuta e passatela, poi, sulla plastica della cabina doccia. Strofinate energicamente sulle macchie, poi, risciacquate e asciugate accuratamente.

Bicarbonato

Come poteva mancare il bicarbonato di sodio? Questo ingrediente, infatti, come l’aceto, è una manna dal cielo quando si parla di pulizie domestiche. Oltre a rimuovere le macchie gialle dalla plastica, infatti, è efficace anche per sbiancare il bucato!

Tutto ciò che dovrete fare è preparare una pasta con il bicarbonato e acqua. Prendete, quindi, due cucchiai di bicarbonato e aggiungete man mano l’acqua fino a creare una pasta densa.

A questo punto, applicatela sulle aree macchiate della cabina doccia e lasciatela riposare per un paio di ore. Quindi, pulite con un panno umido oppure strofinate con una spugna. Infine, risciacquate e asciugate: la vostra cabina doccia sarà come nuova!

Limone

Oltre al bicarbonato, anche il limone è noto per la sua funzione sbiancante e sgrassante. Non a caso, infatti, è utilizzato per lavare la biancheria della nonna ingiallita e riportarla allo splendore iniziale!

Ricavate, quindi, il succo di un limone e aggiungete, poi, un cucchiaio di bicarbonato di sodio fino a formare una crema densa. Potete aggiungere anche un po’ di acqua se è necessario.

A questo punto, utilizzate una spazzola o uno spazzolino da denti vecchio e immergetelo nella crema appena prodotta. Strofinate con lo spazzolino sulle macchie o lungo tutta la superficie della cabina e lasciate agire la crema per qualche minuto.

Infine risciacquate e il gioco è fatto!

Il limone e il bicarbonato, inoltre, diventano un mix super efficace anche per rimuovere tutti gli aloni dalle posate e renderle lucide come non mai!

Sale

Forse vi sembrerà un rimedio alquanto strano, eppure anche il sale è in grado di rimuovere le macchie grazie alla sua leggera azione abrasiva. Del resto, è utilizzato anche per rimuovere le macchie gialle dal wc.

Tutto quello che occorre fare è riempire una bacinella con acqua calda e versare all’interno 4 cucchiai di sale grosso. Aggiungete, poi, anche un cucchiaio di sapone di Marsiglia.

A questo punto, immergete una spugnetta e strofinate sulla superficie del box doccia. Infine, risciacquate e asciugate accuratamente.

Avvertenze

Vi ricordo di usare questi rimedi prima in un angolino nascosto così da assicurarvi di non danneggiare la plastica.