Il wc, purtroppo, si sa, se non pulito regolarmente, inizia a presentare macchie e aloni, dovuti ai depositi di calcare che si formano a causa del continuo contatto con l’acqua.

La cosa peggiore, poi, è che questi aloni tendono ad ingiallirsi perché assorbono il colore giallo dei residui di acido urico. E come fare quando una volta tornate dalle vacanze vi ritrovate il vostro water ingiallito e pieno di macchie di calcare?

Semplice! Vi basterà utilizzare alcuni trucchetti e rimedi casalinghi e il vostro wc tornerà come nuovo. Vediamo come fare!

Bicarbonato e aceto

Il bicarbonato e l’aceto sono gli ingredienti più utilizzati dalle nostre nonne per avere una casa super pulita. Soprattutto se combinati insieme, poi, si rivelano davvero ancora più efficaci.

Il bicarbonato, infatti, vanta proprietà sbiancanti e antibatteriche, mentre la natura acida dell’aceto è perfetta per rimuovere il calcare ed eliminare, così, quelle antiestetiche incrostazioni dal vostro wc.

Iniziate, quindi, con l’asciugare la tazza del water utilizzando uno sturalavandino e assorbendo l’acqua in eccesso con un asciugamano così da fare sì che il bicarbonato possa aderire bene sulla superficie e l’aceto non si diluisca troppo con l’acqua.

A questo punto, cospargete il fondo con il bicarbonato e versate, poi, l’aceto bianco non diluito sopra. Lasciate riposare per almeno due ore o tutta la notte, dopodiché prendete uno spazzolone e spazzolate il water fino a rimuovere le macchie. Infine, tirate lo sciacquone e il gioco è fatto!

Attenzione! C’è un lungo dibattito sull’utilizzo dell’aceto negli scarichi, in quanto sembra che il suo approccio non sia propriamente ecologico. In ogni caso, però, è da preferire ai prodotti disponibili in commercio.

Acido citrico

In alternativa al rimedio già visto, potete utilizzare l’acido citrico, un ingrediente più ecologico dell’aceto pur vantando la sua stessa efficacia.

Vi basterà versare, quindi, 150 grammi di acido citrico in 1 litro di acqua calda e agitare la soluzione fino a quando tutta la polvere di acido citrico non sarà completamente sciolta.

A questo punto, versate la soluzione nella tazza e spruzzatene un po’ sulle macchie di calcare da rimuovere che sono più difficili da raggiungere.

Lasciate agire per qualche ora (vi ricordiamo che maggiore è il tempo di posa, più efficace sarà il rimedio), poi strofinate con lo scopino o una spazzola e risciacquate.

Se gli aloni gialli sono presenti sul fondo del wc, versate la soluzione con l’aiuto di una ciotola, invece che utilizzare un vaporizzatore. Lasciate agire anche tutta la notte poi versate nello scarico dell’acqua calda.

E le macchie gialle di calcare saranno solo un brutto ricordo!

Bombe pulisci wc

Se avete voglia di preparare un prodotto per la pulizia del vostro wc da utilizzare all’occorrenza, ecco a voi le “bombe pulisci wc”, efficaci per rimuovere facilmente le macchie gialle che si formano nel vostro water.

Realizzarle è davvero un gioco da ragazzi, in quanto vi serviranno solo:

200 grammi di bicarbonato di sodio

50 gr di acido citrico

metà cucchiaio di detersivo per piatti

stampi per ghiaccio

Mescolate, quindi, l’acido citrico e il bicarbonato di sodio fino a farli amalgamare bene tra loro. A questo punto, aggiungete, il detersivo per piatti ecologico così da ottenere una sorta di pasta.

Una volta ottenuto questo composto, quindi, distribuitelo in alcuni stampini per ghiaccio e lasciatelo per circa 4 ore. Quando si saranno solidificati, estraete i cubetti e conservateli in un luogo asciutto. A questo punto, siete pronte per utilizzare le vostre bombe nel wc!

Iniziate con il pulire accuratamente il bagno, dopodiché tirate lo sciacquone e gettate la bomba nel water. Noterete all’istante che inizierà a frizzare una volta entrata in contatto con l’acqua del wc e sarà proprio questa reazione che permetterà l’eliminazione di tutte le macchie.

Utilizzate uno scopino e strofinate sulle pareti e sul fondo della toilette. Infine, tirate lo sciacquone.

Wc gel fai da te

Infine, se avete voglia di realizzare un vero e proprio prodotto da utilizzare ogni volta che volete un’ alternativa ai prodotti commerciali, ecco la ricetta per preparare il wc gel fai da te! Vi occorreranno:

250 ml di acqua

20 g di amido di mais

25 g di acido citrico

10 g di detersivo piatti ecologico

In una pentola contenente circa 200 ml di acqua, versate l’acido citrico e lasciatelo sciogliere bene. Scaldate, poi, la miscela a fuoco basso.

Da parte, mescolate l’amido di mais o, in alternativa, la fecola di patate, con circa 50 ml di acqua ed il detersivo per piatti. Vi ricordiamo di utilizzare sempre un detersivo per piatti ecologico e, quindi, a basso impatto ambientale.

A questo punto, versate il composto di amido di mais e detersivo per piatti nella pentolina contenente acqua e acido citrico e portate il tutto ad ebollizione. Noterete che si formerà un gel denso che ricorderà la consistenza di molti prodotti per wc disponibile in commercio.

Spegnete, quindi, il fuoco, lasciate raffreddare e travasate il tutto in un contenitore da riciclare. Vi basterà versare, poi, un po’ di questo prodotto nel water, strofinare con lo scopino e lasciare agire per almeno mezz’ora. Infine, tirate lo sciacquone e noterete che il vostro wc sarà più bianco e pulito che mai!

Per un bagno sempre pulito!

