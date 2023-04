Se pensiamo ad un ambiente come la cucina, ci viene in mente che le macchie si possono mostrare sempre negli stessi posti come piano cottura, lavello o piastrelle.

In realtà ci sono tracce di macchie che si nascondono anche nei cassetti, soprattutto quelli in cui si mettono posate ed utensili vari da cucina.

Al tal proposito è importantissimo fare una pulizia di tanto in tanto dei cassetti, scopriamo insieme come farli tornare come nuovi!

Sapone di Marsiglia

Non possiamo fare a meno di iniziare i nostri trucchetti migliori con il sapone di Marsiglia!

Tanti sono i vantaggi che dà questo prodotto se usato in casa perché conferisce pulito, freschezza e profumo a tutte le superfici.

Nel caso dei cassetti della cucina, può togliere efficacemente tutto il grasso ed i residui incrostati in un batter d’occhio, dunque vediamo come usarlo!

Dovrete semplicemente tagliare delle scaglie di prodotto, metterle su una spugna morbida e strofinare energicamente in ogni angolo.

Risciacquate per bene e i cassetti della cucina saranno come nuovi!

Bicarbonato e oli essenziali

Un mix di bicarbonato e oli essenziali è meraviglioso al fine di sbiancare, pulire e togliere i cattivi odori dai cassetti della cucina senza fare la minima fatica!

Tutto quello che dovrete fare per usare questo metodo è soltanto mescolare acqua e bicarbonato in parti uguali fino ad ottenere la consistenza di un gel.

Successivamente aggiungete 3 o 4 gocce di olio essenziale a vostro piacimento e usate il tutto sulla spugna per pulire a fondo i cassetti.

Risciacquate per bene e godetevi il fantastico risultato!

Aceto

L’aceto è ampiamente usato in cucina, e non solo per le pietanze!

Il prodotto, infatti, è meraviglioso anche per le pulizie di casa ed in particolare per l’acciaio della cucina, le piastrelle o i cassetti!

Per tale ragione non possiamo fare a meno di menzionarlo e dovrete usarlo semplicemente su una spugna morbida, strofinando accuratamente ogni angolo.

Se desiderate un profumo più delicato, potete servirvi dell’aceto di mele!

Succo di limone

Analogamente all’aceto, anche il succo di limone viene impiegato sia in cucina che nelle pulizie di tutti i giorni.

Se usato per i cassetti, diventerà il vostro migliore alleato perché toglierà qualsiasi macchia di grasso, toglierà i cattivi odori e rinfrescherà a lungo.

Premete il succo di limone direttamente sulla spugna, oppure create un composto denso con succo di limone e bicarbonato, dovrete ottenere una sorta di cremina.

L’unione dei due ingredienti insieme garantisce un risultato fantastico!

Trucchetto anti-farfalline

Per fare in modo che i cassetti non solo siano puliti, ma evitino anche di attirare le farfalline della cucina, c’è bisogno di un trucchetto specifico!

Fate, quindi, un trucchetto anti-tarme e anti-farfalline mettendo delle foglie d’alloro in un sacchetto traspirante a maglie larghe.

Riempite tanti sacchetti quanti sono i cassetti, posizionateli negli angoli e vedrete che i piccoli insetti non ci penseranno a darvi fastidio!

Avvertenze

Provate i rimedi descritti per pulire i cassetti prima in angoli non visibili.