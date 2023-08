Come pulire il Cassetto della Lavatrice e togliere la Muffa che si forma negli angoli

Per quanto la lavatrice venga in nostro soccorso per lavare la grande mole di capi sporchi, dall’altra parte è soggetta alla formazione di calcare e di muffa, a causa del continuo contatto con l’acqua.

Per evitare che questi accumuli possano finire sui capi, quindi, dovremmo essere sempre attente alla cura di questo elettrodomestico.

A tal proposito, oggi vedremo in particolar modo come pulire il cassetto della lavatrice e come togliere la muffa che si forma negli angoli!

Bicarbonato di sodio

Quando si parla di ingredienti in grado di smacchiare, sgrassare e sbiancare non si può non menzionare il bicarbonato di sodio, il quale è noto per la sua capacità di pulire gran parti delle superfici della casa senza danneggiarle!

Per l’utilizzo, quindi, dovrete semplicemente versare una manciata di bicarbonato in una ciotolina e aggiungere, poi, acqua a filo fino ad ottenere una sorta di composto dalla consistenza di un gel.

A questo punto, servitevi di uno spazzolino per strofinare il composto nel cassettino del detersivo e lasciate agire per 10 minuti. Infine, risciacquate con acqua tiepida e…addio muffa!

Per un effetto ancora più efficace, potete aggiungere al composto alcune gocce di tea tree oil, il quale svolge una funzione anti-batterica utile contro la muffa.

Aceto

Un altro rimedio molto efficace prevede l’utilizzo dell’aceto, un ingrediente noto per le sue proprietà smacchianti, pulenti e sgrassanti. In questo caso, quindi, vi basterà impregnare un panno o dei dischetti di cotone con l’aceto e metterli nel cassettino della lavatrice. Lasciate, poi, agire per un po’ prima di passare un panno per risciacquare e asciugare.

Potete, inoltre, provare l’aceto anche con il trucchetto della spugnetta: vi basterà tagliare una vecchia spugnetta (giallo-verde, per intenderci) in vari pezzetti e immergerli, poi, nell’aceto assoluto. Poi, senza strizzarli, metteteli nel cassettino e lasciate agire per diverse ore. Infine, rimuovete questi pezzetti e asciugate con un panno morbido pulito.

Acqua ossigenata

Infine, vediamo un ultimo ingrediente che, sebbene non sia propriamente naturale, ha comunque un approccio ecologico: l’acqua ossigenata, super efficace contro la muffa e, infatti, viene utilizzata anche per liberare gli angoli della doccia da quelle tanto temute macchie nere!

In questo caso, vi suggeriamo di usare l’acqua ossigenata con il metodo dell’asciugamano, il quale consiste nel ricavare piccoli pezzi di un asciugamano vecchio e di bagnarli con l’acqua ossigenata, similmente al rimedio precedente.

Dopodiché, mettete questi pezzi di asciugamano nella vaschetta, facendoli aderire soprattutto negli angoli dove sono maggiormente concentrate le macchie nere, e fate agire per qualche ora.

Infine, non vi resta che strofinare accuratamente con una spugnetta e risciacquare con un panno: la muffa nel cassetto della lavatrice sarà solo un brutto ricordo!

Se volete smontarlo

Finora, abbiamo visti i trucchetti in grado di pulire la vaschetta del detersivo della lavatrice senza smontarla. Se, però, volete procedere con una pulizia più approfondita, sarebbe bene smontarla.

Per farlo, dovrete premere un bottone posto solitamente o a lato o sopra lo scomparto dell’ammorbidente, dopodiché estraete la vaschetta delicatamente per evitare di romperla e smontatela ulteriormente (se possibile), in modo da pulire le singole componenti.

Una volta smontata, quindi, immergetela in una bacinella contenente metà aceto bianco e metà acqua calda e lasciatela in ammollo per qualche minuto.

A questo punto, strofinate sulle macchie con uno spazzolino da denti vecchio, concentrandovi soprattutto sugli angoli anneriti, e passate una spugnetta morbida imbevuta di acqua e di un po’ di sapone di Marsiglia per rimuovere tutto lo sporco. Infine, risciacquate accuratamente sotto l’acqua corrente e lasciate asciugare bene la vaschetta prima di rimontarla.

Video Pulizia

Ecco un video dettagliato e molto semplice che vi guiderà sulla pulizia del cassettino della lavatrice!

Avvertenze

Per non rischiare di danneggiare il cassettino, provare i rimedi prima in un angolino nascosto. Inoltre staccate la spina della lavatrice prima della pulizia e se staccate il pezzo, fate molta attenzione.