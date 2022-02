Vi è mai capitato di aprire il cestello della lavatrice e avvertire dei cattivi odori?

Spesso e volentieri accadono fenomeni del genere e le cause si possono attribuire a molteplici fattori che bisogna poi capire man mano.

Uno dei motivi principali è l’acqua che presenta molto calcare e che quindi lo deposita nel cestello, generando lo sporco e la puzza.

Altri fattori possono essere il cestello lasciato chiuso per troppo tempo, un uso sbagliato del detersivo, una quantità eccessiva di prodotti e così via.

Insomma, qualsiasi sia la natura del problema, oggi vedremo insieme come pulire il cestello della lavatrice da calcare e cattivi odori!

Acido Citrico

Il primo trucchetto che vi consiglio prevede l’utilizzo dell’acido citrico!

Ormai siamo soliti vedere questo prodotto menzionato in molteplici casi di pulizia per la casa ed infatti è un vero e proprio tesoro!

Per usarlo contro il calcare e la puzza in lavatrice, tutto quello che dovete fare è preparare una soluzione con 150 grammi di acido citrico sciolti in un litro d’acqua.

Versate il tutto nel cestello della lavatrice e avviate un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Addio calcare e cattivi odori!

Aceto bianco

Un altro rimedio naturale che potete usare in casi del genere è l’aceto bianco.

Non è una novità affermare che quest’ingrediente è quanto di meglio si possa adoperare contro il calcare ostinato, infatti una delle superfici dove dà il meglio di sé è l’acciaio!

Per usare questo metodo, dovrete versare circa 2 bicchieri d’aceto bianco direttamente nel cestello della lavatrice e avviare un lavaggio a vuoto a temperature alte.

Bicarbonato di sodio

Adesso invece vediamo uno dei metodi infallibili e sempre efficaci in caso di pulizie!

Il bicarbonato di sodio, come si suole dire, è la star dei rimedi naturali! Ebbene sì, perché usato in passato dalle nostre nonne, è un prodotto che ancora oggi risulta migliore di tanti detersivi poco ecologici e chimici.

Nel caso della lavatrice dovrete usarlo mettendo 2 bicchieri colmi di prodotto nel cestello della lavatrice.

Raccomando di usare temperature alte, altrimenti non si scioglierà per bene e non svolgerà il suo ottimo lavoro!

Sale

All’appello non poteva di certo mancare il sale da cucina!

Non a caso, proprio quando parliamo di lavatrice o bucato, questo è in prima linea per rendere tutto il lavoro più veloce, semplice ed efficace.

Potete usare sia il sale fino sia il sale grosso, io vi consiglio il secondo perché ha un’azione leggermente più potente.

Ad ogni modo, versare 1 bicchiere e mezzo di sale nel cestello della lavatrice e avviate un lavaggio a vuoto sempre a temperature alte per fare in modo che si sciolga per bene.

Sebbene potrebbe sembrarvi un rimedio poco usato, vi sorprenderà il risultato che otterrete!

Mix pulente

A volte è necessario agire manualmente per togliere il calcare e lo sporco dalla lavatrice, per questo vi serve un prodotto naturale da usare!

Vediamo dunque come fare un mix pulente per mettere a nuovo la lavatrice e dire addio a calcare e cattivi odori!

N.B. Vi ricordo che è assolutamente necessario staccare la spina dell’elettrodomestico prima di lavarlo manualmente.

Ingredienti

300 ml d’acqua

Succo di 1 limone

60 grammi di acido citrico

Procedimento

Fate sciogliere prima completamente l’acido citrico nell’acqua, successivamente aggiungete il succo di limone e con l’aiuto di un imbuto trasferite tutto in un vaporizzatore.

Ecco fatto, avete creato il vostro anticalcare personale per la lavatrice!

Spruzzatelo sulle zone interessate del cestello e lasciate agire per un po’ di tempo, in seguito strofinate molto delicatamente con una spugna non abrasiva e togliete definitivamente lo sporco.

Avvertenze

Leggete eventuali indicazioni di fabbrica dell’elettrodomestico e ricordate di staccare la spina nel caso in cui puliate la lavatrice manualmente.