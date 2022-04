Quando arriva la pulizia del materasso o del divano vorremmo subito fare dietro front e rimandare a chissà quando!

In effetti si tratta di elementi particolarmente faticosi da pulire data la loro pesantezza ed il fatto di rigirarli per metterlo a nuovo interamente.

Per fortuna esistono vari metodi che possono facilitare i procedimenti e non passare un’intera giornata a lasciare asciugare il materasso o il divano!

Oggi vedremo insieme il metodo del coperchio per pulire divani e materassi in poco tempo e in maniera efficace!

Per il divano

Scopriamo anzitutto come usare il metodo del coperchio per il divano!

Questo è l’ideale se possedete un divano non sfoderabile perché vi risparmierà tanto tempo facendovi avere un tessuto pulito e privo di polvere o cattivi odori!

Occorrente

L’occorrente è semplicemente reperibile, ma sono sicura che avrete già tutto in casa se siete amanti dei rimedi naturali come me!

Tutto quello che vi servirà è:

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido

1/2 cucchiaino di bicarbonato di sodio

Acqua q.b.

Coperchio di una pentola

Con soli questi elementi il divano tornerà a splendere e ad essere profumato!

L’azione sgrassante ed il profumo del sapone di Marsiglia saranno l’ideale anche per il tessuto più difficile o delicato. Se non disponete del sapone liquido, ma avete la saponetta, sciogliete 1 cucchiaio a bagnomaria.

Non vi consiglio di mettere le scaglie perché potrebbero rimanere troppo impregnate tra le fibre del divano rischiando di macchiarlo.

Per quanto riguarda il coperchio della pentola, prediligete quelli più piatti come si trovano sulle padelle.

Procedimento

Ora non ci resta che passare al procedimento!

Tutto quello che dovrete fare è riempire una ciotola con acqua tiepida e sciogliere all’interno il sapone di Marsiglia.

Successivamente aggiungete il bicarbonato di sodio finché non diventa tutto un’unica soluzione.

A questo punto dovrete immergere un panno abbastanza grande all’interno della ciotola, lasciatelo umido e avvolgetelo attorno al coperchio fissandolo con una molla.

Prendendo il manico del coperchio, passatelo su tutto il divano, poi risciacquate il panno, strizzate per bene e fare una seconda passata.

Lasciate asciugare con balconi e finestre aperti ed ecco fatto!

Per il materasso

Come detto prima, il metodo del coperchio è ottimo anche per il materasso e servirà davvero poco tempo!

Vedrete che una volta presi gli ingredienti utili il materasso ritornerà bianco, privo di aloni o di cattivi odori.

N.B. Vi ricordo che prima di passare a questo metodo per lavare, è necessario dare una bella spolverata al materasso scuotendolo con le mani o con un aspirapolvere.

Occorrente

L’occorrente anche in questo caso prevede prodotti sempre a portata di mano:

1 cucchiaio di bicarbonato di sodio

1 cucchiaio di acqua ossigenata

1 cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido o in scaglie sciole a bagnomaria

6 gocce di olio essenziale alla lavanda

L’unione degli elementi suddetti rappresenterà una vera bomba del pulito e vedrete che dopo non potrete fare a meno di questo trucchetto!

Se non avete oli essenziali in casa (quello alla lavanda è solo indicativo, potete scegliere qualsiasi fragranza a piacere) o se vi dà fastidio il profumo sul materasso, potete anche ometterli.

N.B. Usate l’acqua ossigenata per uso domestico, ovvero quella a 10 volumi.

Procedimento

Il procedimento è molto simile a quello descritto anche per il divano!

Dovrete mettere tutti gli ingredienti in una ciotola piena di acqua tiepida e mescolare fino a far diventare tutto un’unica soluzione.

Ora procedete immergendo la pezza nella ciotola, per la prima passata la pezza dev’essere più bagnata, poi fate altre passate con la pezza ben strizzata.

Se ci sono delle macchie sul materasso, potete usare una spugna morbida e strofinare sullo sporco.

A questo punto lasciate asciugare ed ecco fatto!

Avvertenze

Vi ricordo di leggere eventuali indicazioni di lavaggio dei vari tessuti del divano o materasso. Inoltre provate i rimedi prima in angoli non visibili.